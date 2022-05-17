Евакуація поранених із «Азовсталі»: що буде з тими, хто лишився? | Свобода Live 

Евакуація поранених захисників Маріуполя з «Азовсталі»: що буде з тими, хто лишився? | Свобода Live

Поранені українські військові з «Азовсталі» прибули до лікарні в окупованому Новоазовську. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, з території заводу «Азовсталь» до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових.

Ще 211 українських солдатів через гуманітарний коридор доправили в Оленівку. Маляр заявила, що для повернення українських військових додому буде проведений обмін на російських полонених військових.

Раніше в понеділок було опубліковано відео, на якому командир українського полку «Азов» Денис Прокопенко повідомив, що «з метою збереження життя весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя: «Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН – ми сподіваємось, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими».

Деталі цієї операції Зеленський не поточнив, зауваживши, що вона ще досі триває.

Що буде з рештою українських військових, які досі лишаються на території «Азовсталі» говоримо в етері Свобода Live о 18:00.