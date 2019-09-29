Басейн із краєвидом на кримський степ

У селищі Совєтське на північному сході Криму планують збудувати спортивно-оздоровчий комплекс із басейном. Про це стало відомо завдяки сайту державних закупівель, на якому розміщене оголошення про пошук підрядника для підготовки відповідної проєктної документації.

Хто переміг у цьому тендері, наскільки реальна його поява та як загалом справи зі спортивними об'єктами в Криму ‒ читайте в цьому матеріалі.

Чотири мільйони на мрію

Наприкінці серпня російська адміністрація Совєтського району розмістила заявку на проведення електронного аукціону. Об'єктом закупівлі зазначено: «Послуги з розробки проєктно-кошторисної документації для об'єкта: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейном за адресою: вул. Суворова, 3».

За готовий проєкт і кошторис будівництва чиновники готові були викласти чотири мільйони сто дев'яносто тисяч рублів (приблизно один мільйон 676 тисяч гривень).

Судячи зі змісту тендерної документації, адміністрація району очікує від переможця конкурсу підготовку всього пакета паперів, включаючи пропозиції, що стосуються типу споруди, її розташування, основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень, розміщення обладнання, а також кошторисних розрахунків будівництва. Розробити проєкт і кошторис підрядник має за півтора місяці. Ще півтора місяці йому дається на проходження державної експертизи.

Незважаючи на стислі терміни, охочі отримати держпідряди чекати себе не змусили. Комісія розглянула дві пропозиції, причому обидві від феодосійських індивідуальних підприємців. Один ‒ Сергій Шабанов, у якого в активі п'ять перемог у тендерах для кримської залізниці, запропонував на двадцять одну тисячу більше, ніж інший ‒ Володимир Мастерських.

У результаті контракт на підготовку документації отримав Мастерських, якому за цю роботу будуть перераховані три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч карбованців.

На «коні»

Індивідуальний підприємець Володимир Мастерських, згідно з відкритою інформацією, вже має великий досвід роботи з бюджетними грошима, вигравши останнім часом 18 тендерів. Усі ‒ від управління комунального господарства та природокористування російської адміністрації Феодосії. Окрім того, Мастерських очолює фірму «Кон», що також виграла 47 «державних» контрактів, переважно в сусідньому з Феодосією селищі Кіровське.

Абсолютно ні на що не натякаючи зазначимо, що генеральним директором фірми «Кон» до анексії Криму був такий собі Максим Олексієнко, який останнім часом очолював відділ муніципального контролю феодосійської адміністрації, а сьогодні займає посаду заступника голови Феодосії.

Прокуратура не побачила?

Кошторис витрат він продемонструвати категорично відмовився, що наштовхнуло жителів на сумніви в прозорості використання бюджетних коштів

Однак і без цього «Кон» та її директор Володимир Мастерських мають у регіоні не бездоганну репутацію. Фірма отримала підряд на роботи для одного феодосійського двору, який виграв конкурс на облаштування прибудинкової території в межах російської федеральної програми «Комфортне житло».

Коли обурені жителі двору зажадали зустрічі за участі чиновників і підрядника, то з'ясувалося, що ні обіцяного проєкту, ніякої іншої документації для проведення облаштування у Мастерських немає... окрім тих ескізів, які намалювали самі жителі, коли подавали заявку на конкурс. Навіть більше, кошторис витрат він продемонструвати категорично відмовився, що наштовхнуло жителів на сумніви в прозорості використання бюджетних коштів.

У результаті з запізненням на два місяці фірма закінчила роботи в нещасливому дворі. Причому, роботу здали «нишком» ‒ без урочистих церемоній, килимових доріжок і розрізання стрічок. Жителі дізналися про те, що облаштування завершене, випадково і вже постфактум, але не зраділи, а написали відкрите звернення на ім'я депутата Держдуми Росії Андрія Козенка.

«Проєкт від самого початку йшов важко: адміністрація міста допустила серйозні порушення законодавства при проведенні тендеру з вибору підрядника, роботи велися без проєкту та з численними порушеннями норм СНіП, а також вимог до приймання робіт, частина з обіцяних робіт підрядником взагалі не виконана», ‒ повідомляється в листі за підписом голови будинку та архітектора Володимира Мазуріна (того, який розповів про порушення в будівництві дачі російського прокремлівського телеведучого Дмитра Кисельова в Коктебелі).

В межах проєкту підрядник мав провести роботи в трьох дворах, а не закінчив навіть в одному

Також автори листа зазначили, що в межах проєкту підрядник мав провести роботи в трьох дворах, а не закінчив навіть в одному. І при цьому «освоїв» майже дев'ять мільйонів рублів. У відповідь депутат Держдуми Росії Козенко надіслав їхнього листа до прокуратури Криму з проханням провести перевірку ефективності використання бюджетних коштів при впорядкуванні. Справа була торік навесні і, судячи з усього, закінчилася для підрядника цілком сприятливо. В усякому разі Володимир Мастерських продовжує брати участь і перемагати у державних тендерах на мільйони рублів.

Три роки обіцянок

Окрім скандально відомого підрядника в історії з будівництвом фізкультурно-оздоровчого комплексу в селищі Совєцькому є ще один аспект, який викликає запитання. Зазвичай російська машина пропаганди безперервно розповідає про те, що буде збудоване за бюджетні гроші коли-небудь у наближчому майбутньому. А про появу такого знакового для заштатного селища й навіть у масштабах навколишніх районів унікального об'єкта чомусь ніхто не говорив ні за два роки до проєктування, ні за рік, ні навіть перед останніми виборами.

Тим часом на півострові залишаються не реалізованими плани з реконструкції чи будівництва низки спортивних об'єктів регіонального рівня, про які було оголошено ще у 2016 році.

Так, наприклад, ялтинський стадіон «Авангард» продовжує чекати на «футбольне поле з натуральним газоном, легкоатлетичним сектором, обладнаним для стрибків у довжину, у висоту та з жердиною». Кілька спроб знайти підрядників до успіху поки не привели.

Будівництво басейну на базі центру з підготовки олімпійських збірних Росії в Алушті за три роки просунулося до стадії передачі земельної ділянки під будівництво, а в Євпаторії реконструкція Палацу спорту «починається» вже вдруге ‒ вперше адміністрація повідомила про початок робіт у 2017 році, наступного року, за словами спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова, ці роботи продовжилися, а вже в цьогоріч адміністрація міста знову, як ні в чому не бувало, оголосила про те, що має намір розпочати реконструкцію Палацу спорту.

І якщо в містах, до того ж на об'єктах щонайменше регіонального рівня, а в ситуації з Алуштою й зовсім ‒ федерального, ситуація настільки сумна, то вже поява в степовому Криму сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейном ‒ справа, якщо й здійсненна, то, мабуть, зовсім не в найближчому майбутньому.

Ігор Воротников, кримський блогер

Думки, висловлені в рубриці «Погляд», передають точку зору самих авторів і не завжди відображають позицію редакції