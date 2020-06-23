«Осквернення» монументу «Батьківщини-Матері». Як один райдужний прапор спричинив багато ненависті

Цього року ЛГБТ-фестиваль Kyiv Pride вперше відбувся онлайн, але одна з його акцій все одно спровокувала нетолерантні висловлювання і заклики як із боку українських політиків, так і в Росії. Йдеться про те, що 21 червня організатори фестивалю «прикрасили» прапором у кольорах веселки (символіка ЛГБТ) найвищу монументальну скульптуру в Україні – «Батьківщину-Матір».

У соцмережах акцію назвали «наругою» над пам’яттю загиблих у Другій Світовій війні, а деякі нинішні й колишні представники політичного класу закликали криміналізувати «пропаганду гомосексуалізму». У соцмережах також не обійшлося без погроз ЛГБТ-активістам і гомофобної лексики. Розповідаємо про те, як відреагували на акцію Kyiv Pride і чи дійсно на «Батьківщину-Матір» повісили прапор ЛГБТ.

Як відреагувала влада?

Відео із прапором ЛГБТ, який начебто майорить над монументом, виклали у соцмережах організатори фестивалю. У відео також використали гештег #Мамазрозумієтапідтримає, бо у певний момент на відео здається, що прапор закріпили на мечі, яку тримає статуя «Батьківщина-Мати».

У фейсбуці цей пост зібрав понад 1300 коментарів. Один із них залишив депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Олег Волошин, який написав: «Нема слів. Одні вислови. Дебіли, бл*дь».

Наступного дня вранці депутат минулого скликання Ігор Мосійчук, який відомий консервативними поглядами, опублікував у себе у фейсбуці відкритий лист до міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина» із вимогою негайно розробити і ухвалити закон, який забороняв би пропаганду ідеології ЛГБТ. Під такою пропагандою він має на увазі проведення парадів і використання символіки ЛГБТ. На думку колишнього депутата, така ідеологія «суперечить українській традиційній культурі, релігії, сімейним цінностям, руйнує українське суспільство».

Несхвально на акцію відреагували і деякі чинні народні депутати, як від партії влади, так і опозиціонери. Член фракції «Слуги народу» Олександр Дубінський закликав законодавчо заборонити «пропаганду гомосексуалізму». Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Вважаю, це чудовий привід повернутися до питання законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за відкриту пропаганду гомосексуалізму і підтримку цієї пропаганди у ЗМІ», – написав Дубінський.

Термін «гомосексуалізм» вважається нетолерантним – його вживали на позначення, як вважали раніше, нібито розладу, який є відхиленням від норми. Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність із переліку психічних розладів у 1991 році.

Дубінський, як і Мосійчук, наголосив на тому, що акція відбулась напередодні річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Останній вважає це «наругою над мертвими, живими і ненародженими українцями».

А от депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива взагалі запропонував «визнати ЛГБТ терористичною організацією». На його думку, спільнота «справляє руйнівний вплив на наше суспільство і несе загрозу нації».

Він також пообіцяв боротися за ухвалення закону, який би заборонив діяльність ЛГБТ в Україні. У своєму іншому пості він пообіцяв помститися за «спаплюження» «Батьківщини-Матері».

Що про це сказали в Росії?

Пропагандистська програма «60 хвилин», яка виходить на російському загальнодержавному телеканалі «Росія-1», присвятила акції Kyiv Pride майже 50 хвилин ефіру. В ній ведучі разом із гостями один за одним просували твердження, ніби прапор ЛГБТ над монументом є «наругою над пам’яттю про Велику Вітчизняну війну» (так у Росії називають період німецько-радянської війни в межах Другої світової).

«Манкурти від ЛГБТ запустили дрон із прапором спільноти. Коптер завис над пам’ятником таким чином, що він начебто висить на мечі скульптури. Над ким познущались чи що хотіли цим сказати, ніхто так і не зрозумів, але, можливо, українцям так промили мізки, що тепер вони вважають, що замість німців Київ захопили вони – гомосексуалісти… «Батьківщина» спаплюжена, а пам’ять про неї втоптали у бруд, а влада у Києві, здається, в руках у «голубих», – сказав на початку програми ведучий Євген Попов.

Пізніше до ефіру відеозв’язком приєднався Вадим Рабінович, депутат Верховної Ради від «Опозиційної платформи – За життя» і почав розповсюджувати «фейки».

«В нас, якщо ти не член цієї спільноти (ЛГБТ – ред.), ти не можеш потрапити в уряд», – сказав Рабінович в ефірі російського каналу.

Обговорення акції Kyiv Pride в ефірі «Росія-1» проводилось на тлі кампанії за зміни до Конституції Росії. Зокрема, у ній пропонують захистити інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Як відреагували у соцмережах?

Окрім гомофобних коментаторів, несхвально сприйняли акцію і деякі симпатики ЛГБТ. «Якби це сталося в інший день, то сприйняв би з розумінням і навіть зі схваленням. В цей день ця акція виглядає як підігравання ультраправим і їхньому історичному ревізіонізму. Це не на користь толерантності, бо у цій дії нема ні краплі толерантності», – написав користувач Alexander Mitrofanov.

Проведення Kyiv Pride дійсно збіглося із роковинами нападу Німеччини на СРСР. Але дехто вважає, що акція з прапором ЛГБТ над монументом цілком доцільна.

«Геї, на думку ідеологів Третього рейху, були таким самим «третім сортом», як і євреї. Майже нічого (ніякі сенси – ред.) не змішано», – написав Denis Drozdov.

Не сподобалась акція і деяким підписникам сторінки компанії Dronarium, яка і запустила дрон із прапором ЛГБТ у повітря. Користувачі почали масово ставити негативні відгуки на її сторінці через підтримку ЛГБТ.

«Ця реакція дуже дивна. Відсотків приблизно 70 реакцій – це саме «шейм» і «хейт» із приводу цієї акції… У приватні повідомлення сиплеться багато погроз, і в коментарі», – розповів Радіо Свобода керівник компанії Руслан Бєляєв. Але він запевнив, що така реакція не змусить компанію змінити свою політику. «Ми на власній шкурі відчули, з чим стикається ЛГБТ-спільнота, тому і надалі будемо їм допомагати», – сказав Бєляєв.

Що насправді відбулося?

21 червня райдужний прапор «замайорів» не лише на монументі «Батьківщина-Мати». Завдяки зйомці з іншого дрона у певному ракурсі здається, що прапор також «встановили» і над будівлею Верховної Ради.

Але, як пояснив Руслан Бєляєв, насправді ніхто прапор на будівлях не закріплював: він просто пролітав повз монумент, а інший дрон просто зняв прапор у такому ракурсі, що здається, наче прапор таки висить на мечі статуї. Це оптична ілюзія, адже сам прапор у ширину лише чотири метри, а меч «Батьківщини-Матері» – 16 метрів.

«Ніхто не ставив за мету образити пам’ять загиблих», – сказав Бєляєв.

21 червня дрон із прапором ЛГБТ літав над середмістям Києва, зокрема і над історичним районом Подолом, і над пішохідним мостом між аркою Дружби народів і Володимирською гіркою.