Поліція поки не пов'язує вбивство ромки в Береговому з расовою дискримінацією

Працівники закарпатської поліції поки не знайшли у вбивстві жінки ромської національності в Береговому мотивів, пов'язаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області, спеціалісти Берегівського відділу спільно з колегами з головного управління Національної поліції в області встановлюють осіб, причетних до вбивства молодої жінки напередодні.

Читайте також: Рівень нетерпимості до ромів в Україні надзвичайно високий

1 липня на лінію «102» надійшло повідомлення про виявлення непритомної жінки на одній із вулиць Берегова. Її забрала карета швидко допомоги, але врятувати життя потерпілій не вдалося. Як повідомляли місцеві ЗМІ, напад на жінку ромської національності стався на території депо.

В поліції повідомляють, що на шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

23 червня близько півночі група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром, 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові було надано медичну допомогу, у них були колоті рани.

Поліція, отримавши повідомлення від мешканців ромського табору, миттєво прибула на місце трагедії і затримала сімох неповнолітніх і 20-річного організатора нападу і вбивства.