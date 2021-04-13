«Допомогти, поки не пізно»: в Чехії пропонують безкоштовні сеанси психотерапії через пандемію COVID-19

Прага – У Чехії вирішили допомогти людям, які потребують психологічної допомоги, але не мають на це вільних коштів. Державна страхова компанія VZP запустила спеціальний проєкт, відповідно до якого кожен клієнт має право на 10 безкоштовних сеансів у психотерапевта. Ініціатива пов’язана із наслідками коронавірусної пандемії . За підрахунками приватних психологів, за останній рік у країні збільшилась кількість людей, які звертаються із проблемами надмірної тривожності та депресіями. Радіо Свобода дізналося, скільки людей вже звернулися за психологічною допомогою та скільки коштів держава витратила на цю програму.

Для того, аби скористатися програмою, необхідно бути власником полісу державної страхової, подати заявку та знайти терапевта, який також доєднався до проєкту. Так зробила фінансова консультантка Міхаела Душкова, на черговому онлайн-сеансі якої були присутні кореспонденти Радіо Свобода.

–​ Вітаю вас, Міхаело! Як ваші справи?

– Добре, дякую, пані лікарко. Мені здається, що чим далі, тим краще.

Це вже восьмий сеанс терапії для жительки Праги. Про програму вона дізналася від подруги і вирішила так само долучитися. Останній рік для неї, як і для багатьох, став складним через коронавірусні обмеження.

Я відчула, що не можу сама розібратися

«Всі ці заборони, обмеження, неможливість розслабитися після роботи у барі. Часом не можна було навіть виходити на вулицю, нормально займатися спортом, кудись поїхати за кордон. Все це почало сильно тиснути психологічно. І я відчула, що не можу сама розібратися, як з цим бути», – розповіла Радіо Свобода Міхаела.

Протягом року Міхаела задумувалася звернутися до психотерапевта, однак раніше подібного досвіду не мала і не хотіла витрачати великі гроші на те, що може й не допомогти.

Психолог може допомогти на початковому етапі та не доводити проблему до великих масштабів

«Перші три зустрічі були найскладнішими, адже весь сум, вся тривога та емоції шукали виходу. Але моя психологиня мені з цим допомогла. Вона порадила, як абстрагуватися, як побачити ситуацію зі сторони, й тоді з’явилася можливість тверезо працювати з проблемою. Мені здається, цей проєкт важливий, бо психолог може допомогти на початковому етапі та не доводити проблему до великих масштабів».

Щойно розпочався «ковід», я почала спостерігати, як змінюється настрій всіх навколо

На іншому боці онлайн-сеансу із Міхаелою спілкується психологиня з більш ніж 20-річним стажем. Ленка Колайова доєдналася до ініціативи безкоштовних сеансів сама, бо помітила у своїх постійних клієнтів погіршення психологічного стану протягом останнього року.

«Щойно розпочався «ковід», я почала спостерігати, як змінюється настрій всіх навколо, від своїх близьких до клієнтів. Було видно, що настрій в суспільстві пригнічений і багато хто потребує допомоги. Нині я працюю онлайн з більш ніж 20 клієнтами по безоплатній програмі», – розповіла Радіо Свобода психологиня.

Слід зазначити, що гроші за сеанси психологи отримують напряму від клієнтів, а потім державна страхова відшкодовує їх. Однак ціна за сеанс у проєкті є нижчою, ніж у приватній практиці.

«Я взяв участь у проєкті, тому що мої послуги дорого коштують. І багато хто собі не може цього дозволити. Я хотів розширити свої послуги для тих груп населення, які, попри це, потребують допомоги спеціаліста. І таких зараз дуже багато», – розповів Радіо Свобода психотерапевт Іван Скалек.

Рівень тривожності у людей сильно зріс за останній рік. Вони бояться, що буде далі. Додайте до цього розірвані соціальні контакти

За словами Скалека, в Чехії в цілому досить низький рівень психологічної допомоги. Клієнт може чекати до 6 місяців, аніж потрапить на перший сеанс. Надто зараз, коли росте кількість людей, які звертаються із проблемами тривожності чи депресій.

«Рівень тривожності у людей сильно зріс за останній рік. Вони бояться, що буде далі, як ми вийдемо з пандемії і чи вийдемо взагалі. Додайте до цього розірвані соціальні контакти – людям просто необхідне живе спілкування. Тому я віддаю перевагу особистим зустрічам із клієнтами», – розповів Радіо Свобода Скалек.

Я планую продовжити працювати безкоштовно із тими, хто перебуває у критичній ситуації

10 безкоштовних зустрічей, за словами психолога Івана Скалека, недостатньо, аби вирішити проблему в перспективі. Тож вже нині він готовий й надалі допомагати тим клієнтам, хто у важкому психологічному стані навіть після закінчення безкоштовних сеансів: «Я планую продовжити працювати безкоштовно із тими, хто перебуває у критичній ситуації. Оскільки не можу собі дозволити залишити людей в такому стані».

Представники чеської державної страхової компанії у коментарях Радіо Свобода повідомили, що прийшли до такого рішення, адже хочуть попередити можливі психологічні та психічні захворювання внаслідок пандемії.

«Цим проєктом ми йдемо назустріч своїм клієнтам, які зіштовхнулися із наслідками пандемії. Ми хочемо зробити доступною підтримку психосоціального здоров’я ще на етапі, коли це не переросло у душевне захворювання», – розповів Радіо Свобода речник державної страхової компанії VZP Мілан Ржепка.

Перша річ, яку б я порадив, – не вживати словосполучення «пережити пандемію». А перетворити його на «жити під час пандемії»

Для тих, хто все ж не може дозволити собі спеціаліста, психолог Скалек дає прості поради.

«Перша річ, яку б я порадив, – не вживати словосполучення «пережити пандемію». А перетворити його на «жити під час пандемії». Інша важлива річ – це дотримання щоденного режиму та щоденної програми. Робота, спорт – все на день має бути розплановано. І – за можливості – більше рухатися на свіжому повітрі».

За кілька місяців роботи ініціативи послугами психотерапевтів уже скористалися майже 2,5 тисячі людей. Загалом же на цю програму державна страхова компанія виділила понад мільйон євро.