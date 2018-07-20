Cоліст «Бумбокс» присвятив пісню Сенцову – відео

Гурт «Бумбокс» провів концерт на адміністративному кордоні з Кримом. Таким чином музиканти приєдналися до акції з вимогою про звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських та кримських в'язниць. Соліст гурту Андрій Хливнюк виконав пісню «Наодинці», звернувшись до українського режисера Олега Сенцова, якого ув'язнили в Росії. Музиканти повідомили, що концерт проводиться в рамках спільної акції з Білоруським вільним театром. Заспівати на адміністративному кордоні з Кримом Андрія Хливнюка надихнув, серед іншого, лист Олега Сенцова. Засуджений в Росії український режисер 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів, які перебувають у російських в’язницях.