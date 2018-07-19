Денісова: стан Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах. Про це їй повідомив адвокат Олег Сенцов Дмитро Дінзе.

«У нього вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі зі сестрою вона сталася. Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що значить, зі слів адвоката, заливати ентерально великі стакани поживної суміші. Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші в день», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат Дмитро Дінзе також повідомляв Радіо Свобода, що Олег Сенцов приймає по дві ложки поживної суміші на день.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Нещодавно російська радіостанція «Ехо Москви» оприлюднила листа матері Олега Сенцова, в якому вона просить президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Пізніше адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані й ув’язнені.