Сенцов почав приймати по дві ложки поживної суміші – адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, приймає по дві ложки поживної суміші на день, повідомив Радіо Свобода адвокат Дмитро Дінзе.

За його словами, близько тижня тому в Сенцова була друга криза і лікарі вмовили його приймати суміш.

«Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього була друга криза зі здоров’ям. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Утримують у палаті, з голодування виходити не збирається. Каже: «Скільки мене вистачить, стільки і протягну», – розповів адвокат.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Нещодавно російська радіостанція «Ехо Москви» оприлюднила листа матері Олега Сенцова, в якому вона просить президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Пізніше адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.