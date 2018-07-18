Україна звернулася до ЄСПЛ з приводу стану здоров’я Олега Сенцова – керівник Мін’юсту

Україна звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з приводу стану здоров’я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомив журналістам міністр юстиції України Павло Петренко.

«Україна справді подала заяву за спеціальним параграфом регламенту Європейського суду з прав людини щодо зобов’язання Російської Федерації негайно надати інформацію про стан здоров’я Сенцова і забезпечити до нього доступ лікарів, і фактично його звільнити від незаконного утримання у зв’язку з тим, що він перебуває в стані голодування», – сказав він.

За інформацією Петренка, суд витребував від Росії об’єктивну і незалежну оцінку медиків щодо стану здоров’я Сенцова, Росія направила певну інформацію і суд її обробляє.

Павло Петренко також повідомив, що найближчими тижнями Україна подасть до ЄСПЛ комплексний позов щодо українських політв’язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією. Раніше повідомлялося, що це буде зроблено в червні-початку липня. Міністр пояснив, що зволікання з поданням такого позову було пов’язане зі сподіванням дипломатичним шляхом врегулювати це питання.

«Ми відстрочили подання цього позову, розраховуючи на те, що дипломатичним шляхом вдасться домовитися щодо повернення українців на територію України ... але ми бачимо, що з кожним днем ці шанси зменшуються, оскільки держава-агресор та її керівництво абсолютно цинічно ставиться до українських в’язнів», – заявив Петренко.

Читайте також: ЄСПЛ просить Росію надати інформацію про стан здоров’я Сенцова до 27 червня​

Ув’язнений у Росії на 20 років український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

13 липня, в день народження Олега Сенцова, стало відомо, що до Володимира Путіна з проханням помилувати сина звернулася його мати Людмила Сенцова. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

Раніше офіційне прохання про помилування Сенцова з гуманітарних міркувань направив президентові Росії генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд. У прес-службі Кремля незабаром заявили, що прохання Яґланда не може стати підставою для будь-яких дій.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.