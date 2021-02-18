Ампутовані кінцівки та риття окопів: що бойовики публікують у ТікТок?

Окопи, язичництво, поїздки на підконтрольну українській владі територію, бої на ножах та ампутовані кінцівки – приблизно такий контент у популярній мережі ТікТок розміщують бойовики контрольованих Росією угруповань «ЛДНР».

Радіо Донбас. Реалії декілька тижнів відслідковувало користувачів ТікТок, що публікують відео по той бік лінії розмежування. Публікуємо найцікавіші зйомки, які нам вдалося знайти.

Чи не найбільш популярний на окупованій території користувач ТікТок – бойовик з ніком secessionistdpr. Лайки та перегляди своїх відео юзер, який представляється Артемом, почав отримувати у квітні 2020 року – відколи підірвався у власному ж окопі та втратив ліву ногу.

Сторінку бойовик, якому на вигляд не більше 25-ти років, веде спільно зі своєю дівчиною. Сторінка має понад 26 тис. фоловерів і відкриті коментарі. Якщо прогортати контент secessionistdpr до 2019-го, можна знайти відео, де він ще до поранення грається в окопі з гранатою.

Ще один бойовик, користувач ТікТок з ніком voron, публікує на своїй сторінці відео про життя на передовій, «на казармі» і навіть на підконтрольній офіційній українській владі території. На одній зі зйомок він проїжджає населений пункт, де встановлені дорожні знаки з українськими назвами міст Донецьк та Амвросіївка. На відео, нібито знятих на передовій, voron пише, що влітку вони зазвичай окопуються.

Судячи з інших зйомок цього користувача, російські найманці живуть у казармах, які раніше були небідними котеджами. На відео помітно просторі кімнати з євроремонтом та колишніми розкошами, наприклад, камінами.

Користувач з ніком dimaraido знімається у кадровому російському пікселі, пропагує язичництво та розповідає про життя у Горлівці. На одному з відео бойовик ділиться історією пса-наполовину вовка з кличкою Сергій, який нібито зняв випадково розтяжку: отримав поранення, але, зрештою, вижив.

Окреме відео dimaraido присвятив роздумам про те, чому у так званій «ДНР» погано жити. Бойовик дійшов висновку, що у всьому винні представники однієї з протестантських течій християнства.

Втім, буквально на наступному відео цей же чоловік каже, що їде до Москви.

Набагато менше відео у ТікТок публікують бойовики збройного формування «ЛНР». На непідконтрольній Україні частині Луганської області контент, здебільшого, стосується життя мирного населення: говорять про карантин, викликаний пандемією коронавірусу, про мізерні зарплати і надто високі ціни на продукти харчування.

Втім, є на частині Луганщини, контрольованій російськими гібридними силами, й ті, хто розкриває подробиці підготовки майбутніх бойовиків «ЛНР». Користувач з ніком danilbigun – курсант одного з місцевих вишів.

Хлопець колекціонує ножі і часто демонструє, як тренується з ними у лісі чи просто вдома.

На всіх відео danilbigun носить російських піксель з нашивками «Новоросії», а також демонструє фрагменти з навчання курсантів на вулиці та у спортзалі.

А це відео користувача konstantinrubakhi, який позиціонує себе як так званого бійця угрупування «ЛНР», публікуємо без зайвих коментарів:

У лютому на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ Україна представила доповідь про систему управління військами та адміністраціями на окупованій частині Донбасу. Тут Радіо Донбас.Реалії аналізує деякі дані з презентації.

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