Бойовики повідомили, що на Донбасі в авто підірвався один з їхніх ватажків

Вранці 15 лютого у захопленій проросійськими бойовиками Горлівці на Донеччині пролунав вибух саморобного вибухового пристрою під автомобілем, в якому перебував так званий «командир батальйону «Народної міліції ДНР», повідомляють у понеділок сайти сепаратистів, зокрема, «Донецкое агентство новостей».

За повідомленнями бойовиків, «комбат» має осколкові поранення та перебуває в лікарні. В авто він буцімто був із дочкою. Імені чоловіка не вказують, називають за позивним – «Довгий». Російські ж медіа зазначають, що йдеться про Сергія Попова.

Місцеві ватажки бойовиків звинувачують в організації вибуху Збройні сили України і заявляють про помсту за підрив трьох українських військовослужбовців на мінах поблизу Новолуганська цими вихідними.

Радіо Свобода звернулось до пресслужби операції Об’єднаних сил із проханням прокоментувати інформацію про підрив ватажка бойовиків.

«Ми не коментуємо інформацію, яка з того боку з’являється. Що там вони публікують у своїх пабліках. Ну, як ми можемо це перевірити? Поїхати туди подивитися на власні очі?», – сказали у пресслужбі ООС.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України також відмовилось коментувати цю інформацію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.