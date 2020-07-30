Биті авто зі США: переваги, недоліки й можлива заборона від Кабміну

«Купити машину зі США в Україні» – такими оголошеннями рясніють спеціалізовані сайти. Від «євроблях» інтерес українських споживачів переходить до так званих «вживаних американок».

Таке авто з американського аукціону нещодавно купив Олег Цебровський – приватний підприємець із Вінниці. Він каже, що перший його досвід був менш успішний, однак цим авто задоволений, і єдиний недолік – довге очікування.

Переваги дуже великі. Можна купити автомобіль із невеликим пробігом

«Перший автомобіль мені не дуже сподобався, тому що був засильно пошкоджений. Я його зробив і продав. Зараз я взяв інший автомобіль, набагато кращий, рік свіжий. Переваги дуже великі. Насамперед, можна купити автомобіль із невеликим пробігом. З Європи немає такої можливості», – розповідає Цебровський.

Він каже, що зараз в Україні «дуже великий наплив людей, які хочуть купувати в Америці. Багато пливе, і всі майстерні зайняті, треба записуватись заздалегідь. Гарні майстри завжди мають роботу. Тож два місяці пливе, два місяці займає ремонт – 4 місяці. Треба мати цей час».

Обирати другу машину йому допоміг Ігор Добрянський, власник спеціалізованої компанії Car Import, що шукає і доправляє клієнтам автомобілі, мотоцикли, водну й навіть сільськогосподарську техніку. Він каже, що вживані авто зі США часом до 30% дешевші за аналоги в Україні – навіть після доправляння морем, розмитнення та ремонту.

Ми її купили за $11 300 на аукціоні. Ціна Toyota Camry 2019 року в Україні – $28 000-30 000

«Ну от, Toyota Camry 2019 року. Ми її купили за $11 300 на аукціоні. Незначні пошкодження – спереду бампер. Зі збором аукціону вона стала $12 078. Доставка зі США в Україну клієнту коштувала $1 450. Плюс розмитнення – $4 129. Портові послуги, послуги брокера, сертифікація. Фінальна ціна на номерах – десь $19 000. Ціна Toyota Camry 2019 року в Україні – $28 000-30 000», – пояснює Добрянський.

«Часто автомобіль, виставлений на аукціон, має поряд вказану вартість ремонту. У 80% випадків вартість ремонту й авто однакова. Автомобіль коштує 20 тисяч доларів і ремонт теж 20 тисяч, враховуючи погодинну оплату робочої сили в Америці. В Україні з цим трошки інша ситуація, за рахунок цього те, що можна відремонтувати у США за 20 тисяч, у нас це роблять за 2-3 тисячі».

Майже всі вживані американські легковики, які привозять в Україну, походять із так званих страхових аукціонів, наприклад, IAA або Copart.

Більшість машин у США застраховані, й у разі ДТП або несправностей страхові компанії виплачують власникам компенсацію, а саме авто списують і відправляють на аукціон.

Продаватись там можуть як машини із невеликими проблемами, так і, наприклад, так звані «потопельники». Добрянський каже: треба добре розбиратись, щоб не придбати металобрухт.

Авто було бите, вони прикріпили якийсь бампер, крила, а потім, коли воно приїжджає в Україну, то просто відпадає

«В Україну ми імпортуємо машини із незначними пошкодженнями, щоб було недорого їх відновити. Якщо автомобіль був «топлений», аукціон зобов'язаний це вказати – ми таке не купуємо. І дуже важливий момент, новачки, коли займаються цим, купують авто у дилерів, а не у страхових. Ми називаємо їх «ляльками», тобто авто було бите, вони прикріпили якийсь бампер, крила, а потім, коли воно приїжджає в Україну, то просто відпадає».

Компанія Добрянського на ринку – 4 роки. Він розповідає, що американські авто мають прозору історію, адже з єдиної бази у США Carfax клієнти отримують повний звіт про інциденти та експлуатацію конкретної машини.

Також покупці можуть відслідковувати рух корабля із контейнером з Америки у порт в Одесі. Саме так зараз за мандрівкою свого авто стежить Віталій Фірцак, воно має приїхати за місяць. Він каже, що йому подобається прозорість історії вживання американських авто, а також заощадження – «на 30-40% менше, ніж в Україні».

Вживані авто з-за кордону почали масово ввозити до України після зниження акцизного збору у 2016 році. Проте важливо розрізняти придбання «авто під ключ» просто зі США та купівлю уже відремонтованих в Україні машин.

Ремонт автомобіля у США досить дорогий. Якщо це серйозні пошкодження. А в Україні можна зекономити. На чому зазвичай економлять? На якості матеріалів, на якихось роботах, які можна не проводити

Експерти радять уникати перекупників або дуже прискіпливо ставитись до якості ремонту, розповідає Максим Іванцов, менеджер із продажів компанії CarFinder, що із 2015 року підбирає клієнтам принаймні тисячу вживаних легковиків на рік.

«На жаль, дуже багато ремонтних станцій, які недбало підходять до своїх зобов’язань перед клієнтами. Ремонт автомобіля у США досить дорогий. Якщо це серйозні пошкодження. А у нас, в Україні, можна зекономити. На чому зазвичай економлять? На якості матеріалів, на якихось роботах, які можна не проводити».

«Наприклад, бували випадки, коли спрацювала подушка безпеки, і її не міняють, а викидають, замість неї ставлять певний опір, щоб по комп’ютерній діагностиці можна було сказати, що вони там є. Але насправді її там немає, і її далі продають. Це ризик».

Це вже не та силова конструкція, яка була задумана заводом-виробником при виробництві цієї моделі, тому це дуже суттєвий ризик

Іванцов каже, що досить велика кількість битих автомобілів має порушену геометрію кузова, а відновлювати цю геометрію – дуже ризиковано. «Ніхто потім не може гарантувати правильне спрацювання цієї структури кузова при наступному ДТП. Зрозуміло, що ніхто з нас не бажає потрапити в ДТП і намагається про це не думати, але тим не менш, це вже не та силова конструкція, яка була задумана заводом-виробником при виробництві цієї моделі. Тому це дуже суттєвий ризик, і я вважаю, що його не можна покрити жодною декларованою економією чи реальною».

Дешевші «євробляхи» та «американки» також демпінгують український вторинний авторинок.

Але скоро ця модель може припинити існування. Проєкт нової постанови МВС пропонує забороняти реєстрацію в Україні автомобілів, якщо на них була «картка на утилізацію» у США. Також оформлення документації пропонують робити через консульства, а це зробить процес дорожчим.

Ми почали переглядати оголошення, і лише у сто сімдесят першому була машина, компромісна за якістю

Тож загалом вживані авто з-за кордону можуть подорожчати й стати недоступними для низки українців. Противники проєкту кажуть, що воно продиктоване лобі імпортерів, але у Федерації автопрому України пояснюють це захистом водіїв та пасажирів.

Іванцов погоджується: «Можу навести статистику, нещодавно популярний був запит: Volkswagen Passat в бюджеті до 12 тисяч доларів. Ми почали переглядати оголошення, і лише у сто сімдесят першому була машина, компромісна за якістю».

Ми дивимось... щоб не були спрацьовані хоча б фронтальні подушки безпеки. Ніхто не може дати гарантій, що, навіть якщо вони нові, вони знову спрацюють в ДТП

Він додає: «Звісно, ми не всі американські автомобілі будемо відбраковувати і казати, що вони не мають права на розгляд, ні. Бувають варіанти, наприклад, це може бути автомобіль після граду, з якимись механічними пошкодженнями зрозумілого характеру, двигун, наприклад, або коробка передач, і далі спокійно його експлуатувати. Ми дивимось на два моменти: перше – збережена силова структура автомобіля, щоб вона не була пошкоджена, і друге – щоб не були спрацьовані хоча б фронтальні подушки безпеки. Ніхто не може дати гарантій, що, навіть якщо вони нові, вони знову спрацюють в ДТП».

За шість місяців від початку року українці зареєстрували майже 140 тисяч вживаних легковиків, це вчетверо більше, ніж продалось нових авто, свідчать дані Укравтопрому. І авто зі США залишаються лідерами. Із січня цього року до України ввезли американських автомобілів на понад 300 мільйонів доларів, зазначає сайт Державної митної служби України.