Два місяці в черзі, щоб податися на термінові документи: чому така ситуація склалася для українців у Празі

ПРАГА – У лютому 2023 року Державна міграційна служба України запустила проєкт для оформлення документів за кордоном – у Чехії, зокрема, організувала чотири спеціальні мікроавтобуси, які щодня приймають близько сотні українців. Біженці можуть стати у живу чергу. Але для зручності запустили й окремий сайт, де можна реєструватися онлайн. Так чи інакше, українцям доводиться чекати місяцями, щоби подати документи, а люди змушені самоорганізовуватися у чергу і вести облік, що складається з номерів та прізвищ, записаних у зошит.

Що відбувається і чому люди змушені так довго чекати, розбиралося Радіо Свобода.

Черга в зошиті

– Наступні п’ять людей знають, що вони наступні? – вигукує волонтер у яскравій жилетці. Люди схвальною махать головами. – Документи без обгорток витягнули? Знаєте, як сплачувати? – Люди знову махають: «так».

Під дахом торгового центру в центрі Праги зібралося кілька сотень людей – усі вони з України і намагаються змінити або отримати нові українські документи.

У більшості випадків це займає більше двох місяців. Чому?

Уже майже півтора року українські біженці мешкають у Чехії – наразі уряд нараховує більше 330 тисяч людей, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення і досі залишаються в країні.

більше 330 тисяч людей, які виїхали з початком повномасштабного вторгнення і досі залишаються в країні. До того в Чехії вже мешкало 189 тисяч українців (за даними посольства України в Чеській республіці станом на 2021 рік).

посольства України в Чеській республіці станом на 2021 рік). Усім потрібно зробити нові або отримати українські документи – хтось під вибухи виїжджав без деяких з них, у когось закінчився термін.

Із лютого 2023 року для українців у Чехії запровадили нову систему оформлення документів – тепер замовити закордонний паспорт, посвідчення водія чи ID-картку можна у спеціально обладнаних мобільно-технічних комплексах державного підприємства «Документ» від Державної міграційної служби України. Щодня біля празького торгового центру «Котва» розташовані чотири мікроавтобуси білого кольору із написом «Паспортний сервіс», щоб подати документи; ще два буси – щоб отримати готові.

Ми чекали в черзі два місяці, думала, лише під Новий рік зможемо замінити документи

Зареєструватися на подачу документів можна у два способи – в електронний, на сайті , та записатися в зошиті. Попри, здавалося би, зручну онлайн-систему, люди записуються в зошит і змушені довго чекати на оформлення.

«Ми чекали в черзі два місяці, думала, лише під Новий рік зможемо замінити документи», – каже біженка з України, яка прийшла сюди із двома доньками. Називати своє ім’я відмовилася.

Інша біженка, Оксана, має ідентичну історію: записалася в чергу в зошиті два місяці тому, адже ніяк не могла потрапити на електронний запис.

«Потім слідкувала за своєю чергою в спеціальному телеграм-каналі. Взагалі там безлад», – каже Оксана.

Ініціативу з паралельними нотатками черги організували дві українки ще у березні – через місяць після запуску.

«На початку сюди приходило по 300 людей щодня, а приймали лише 100. Що іншим робити? Люди ночували там, а наступний день починалося те саме», – розповідає волонтерка Тетяна Ульянова.

ДП і посольство не зацікавлені в організації людей

На місці люди записуються, а за ситуацією слідкують в телеграм- каналі «ДП «Документ» самоорганізована черга». Щодня там публікують номери, які можуть приїжджати на локацію та подати документи. Там же можна записатися в чергу, якщо людина мешкає не в Празі.

«ДП і посольство не зацікавлені в організації людей. В лютому я була шокована, люди не знали, що їм робити», – каже Тетяна Ульянова.

У коментарі Радіо Свобода тимчасово повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий заявив, що за процес відповідальна Державна міграційна служба, а посольство до цього немає ніякого стосунку. Редакція відповідно надіслала запит до міграційного відомства України, а також до держпідприємства «Документ», однак на момент публікації відповіді не отримала.

Тетяна Ульянова зазначає, що онлайн-запис доступний лише для 36 людей (за її словами виділяють саме таку кількість талонів, проте підтвердити цю інформацію Радіо Свобода не змогло – ред.), однак зареєструватися там не так просто. У соцмережах уже діляться лайфхаками, як зареєструватися онлайн: «Вранці з 7.00 до 8.00 та з 9.00 до 10.00 один раз щохвилини робіть дві дії — ставте позначку, що ви не робот і натискайте на текст «Оформлення документів».

До Праги приїжджають із різних міст Чехії, адже це – єдине відділення у країні. Деякі прибувають з інших країн – де ситуація з чергами ще гірша.

«Зараз вже менше людей, але я настільки втомлена, хочеться це все кинути і подивитися, що буде робити держава [Україна]», – зізнається волонтерка.

Зараз своєї черги, за даними «самоімпровізованого реєстру», чекають більше 14 тисяч людей. Дві волонтерки-біженки, які відмовилися назвати свої імена, кажуть, що за один день працівники служби приймають близько сотні людей.

Зізнаються, що волонтери можуть потрапити швидше. Для цього потрібно чергувати один день на локації з 7:00 до 18:00, а наступного дня подати документи поза чергою. Тетяна Ульянова зазначає, що волонтери змінюються щодня.

Без черги можуть пройти лише люди з інвалідністю

Це єдиний варіант, якщо документи потрібно оформити терміново. Усі інші, кому також потрібні термінові документи, чекають їх по два місяці у черзі.

«Термінові документи – всім термінові. Без черги можуть пройти лише люди з інвалідністю. Всі інші чекають у черзі або проходять як волонтери», – каже Тетяна Ульянова.

Також є варіант поїхати в інше місце – так у групі пропонують послуги поїздки, наприклад, до Вроцлава у Польщі.

Як у Празі потрапити на прийом до Державної міграційної служби:

Записатися можна біля торгового центру «Котва» (Náměstí Republiky 656/8) – там з 7:00 до 18:00 чергують волонтери.

Для термінових документів – стати волонтером на день і подати документи наступного дня без черги. Зголоситися на волонтерство можна у телеграм-каналі.

Зареєструватися онлайн в системі ДП «Документ» (там є можливість обрати дату та годину, а електронна черга проходить незалежно від тієї, яку організували люди).

Якщо ви далеко мешкаєте, у телеграм-каналі можна записатися онлайн в чергу – для цього щодня з’являється відповідний допис, на який потрібно швидко відреагувати, адже записують перших 20 людей.

Після того, як отримаєте порядковий номер в черзі, слідкуйте за повідомленнями в телеграм-каналі, де щодня публікують оновлення щодо того, як рухається черга.

Чи вийде отримати документи через посольство?

На сайті посольства України в Празі зазначається , що з листопада 2022 року там можна продовжити термін дії закордонного паспорта, внести дані про дитину до паспорта одного з батьків і тимчасово підтвердити особу. А на нові паспорти можуть податися ті, хто має тимчасове чи постійне проживання в Чехії (přechodný / trvalý pobyt). Їм доведеться чекати до трьох місяців без урахування часу доставки. І це не стосується біженців із тимчасовим захистом (dočasna ochrana).

Для подачі документів потрібно зареєструватися онлайн . У повідомленні йдеться, що «нові місця додаються поступово щодоби у першій половині дня, а реєстрація відкрита на обмежену кількість днів наперед».

«Через надзвичайно великий попит на консульські дії вільні слоти швидко бронюються, й тоді вільні для бронювання години відсутні в системі, однак це не означає, що система не працює. Нові слоти відкриються наступного дня на дати через 30 днів, тобто в кінця жовтня можна зареєструвати на кінець листопада», – кажуть у посольстві.

Утім, неодноразові спроби журналістів записатися в цю чергу онлайн закінчилися невдачею.

Радіо Свобода вирішило з'ясувати ситуацію на місці. 14 червня під консульським відділом посольства у Празі зібралося близько 20 людей – більшість зареєструвалися і чекають свою годину. Кілька жінок гудуть про те, що зареєструватися онлайн неможливо.



– А як вам вдалося зареєструватися? – питають жінку, яка прийшла з реєстрацією. – Знайшла дівчину в Інстаграмі. – Скільки, 500? – Тисячу [крон] (приблизно 1600 гривень за реєстрацію – ред.).

Водночас посольство наголошує на тому, аби люди не користувалися послугами посередників, адже запис є безкоштовним.

Три жінки оточили охоронця і просять пустити їх без реєстрації.

«Охоронець сказав оновлювати сайт кожні п’ять хвилин. Я два дні сиділа і жодного разу не змогла зареєструватися», – каже Олена, українка, яка вже кілька років живе в Чехії. Вона прийшла продовжити дію закордонного паспорта для своєї дитини.

– Поки ви говорите, вже хтось зареєструвався, – говорить до українки охоронець. – Я зареєструвалася, – вигукує інша жінка і біжить до охоронця показувати підтвердження. – Бачите? А вибачення хто просити буде? – каже він, вочевидь, звертаючись до Олени.

Дві жінки, які прийшли продовжити дію закордонного паспорта, змогли зареєструватися одразу під будівлею на 18 липня. Охоронець пропустив їх 14 червня – така схема переносу працює, якщо мало людей і є вільні місця. Головне, каже він, – мати реєстрацію.

Олена не вірить, що це можливо. Вона оновлює сайт щохвилини, однак вільної дати для неї так і не з’явилося. «Ось я навіть зараз пробую на 18 липня – уже зайнято. Це, певно, треба, щоб вся родина сиділа, і може комусь вдасться».