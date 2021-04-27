Зубри і чоловіки України (фоторепортаж)

Фотограф Ольга Іващенко приєдналася до працівників лісового господарства, щоб допомогти українським диким зубрам вижити в суворі зими у Карпатах​.

Це одні з диких зубрів (бізонів), які бродять українськими Карпатами, неподалік від кордонів із Польщею та Словаччиною. Зубри, ймовірно, є нащадками тварин, завезених у цей регіон із Німеччини в 2009 році. На європейських зубрів полювали до майже їхнього зникнення 100 років тому, але відтоді їхня популяція поступово збільшилася по всьому континенту, і в січні вони були виключені зі списку «Вразливих тварин» Європи.

Фотографії були зроблені українкою Ольгою Іващенко в лютому, коли вона приєдналася до групи, яка допомагає карпатським зубрам пережити засніжені зими в Україні.

Іващенко їхала з Василем Геричем (на фото) і декількома іншими працівниками національного природного парку «Сколівські Бескиди» в Україні, коли вони доставляли їжу до бродячих по горах зубрів.

У снігові місяці, коли самки-годувальниці щосили намагаються знайти достатню кількість їжі, ці люди привозять для тварин їжу.

Чоловіки доставляють сотні кілограмів буряків, сіна та капусти в ізольоване місце, дістатися до якого можуть тільки повнопривідні вантажівки.

Доставка їжі для зубрів оплачується владою Львівської області, а також донорами, серед яких Франкфуртське зоологічне товариство і косметична компанія Lush. Без такої допомоги тварини з більшою ймовірністю будуть спускатися з гір у пошуках їжі і контактувати з людьми.

Зубр може з'їсти за день до 32 кілограмів їжі. Воду взимку тварини знаходять самі, часто розколюючи кригу копитами.

Практика доставки їжі диким зубрам взимку почалася кілька століть тому, коли бізони були більш поширені в лісах Східної Європи, а деякі з них перебували під захистом європейських королівських родин.

Поки Іващенко була з чоловіками, які розкладали їжу для зубрів, із лісу вийшло стадо тварин, щоб поспостерігати за їхніми людьми-благодійниками, що, за словами команди, трапляється рідко.

Іващенко розповіла Радіо Свобода, що лісники помітили в лісі стадо зубрів, поки їхали. Потім Герич вимкнув двигун, і команда тихенько вистрибнула на сніг.

Пізніше група з 10 зубрів спостерігала за тим, як фотограф обережно наближається до них. «У той момент я відчувала себе вразливою», – каже Іващенко. «Врешті-решт, я на їхній території, і їм це може не сподобатися». Зубр може важити до 1000 кілограмів.

Фотограф зазначає, що єдиним звуком, який видавали тварини, був від копит, коли вони рухались по снігу.

Популяція зубрів на континенті збільшилася з 1800 у 2003 році до щонайменше 6200 на сьогоднішній день. В Україні популяція бізонів повільно збільшується і становить близько 350 осіб.