Чому Путін – «царь-батюшка» для кримчан?

У Криму просять президент Володимира Путіна – не зносити будинки, покарати чиновників, захистити парки, не закривати аеропорт і дати воду. Роблять це кримчани у незвичний спосіб – через публічні відеозвернення. Алупка, Гурзуф, Судак, Коктебель, Зарічне, Парк Форос, аеродром Заводське – це ще далеко не повний перелік місць, по яким кримчани просять особистого втручання Путіна.

Здебільшого, відбувається це так: люди збираються в юрбу, пишуть на папері свої претензії, а потім один з представників на камеру зачитує звернення до Володимира Путіна. Раніше це була доволі популярна форма спілкування росіян з Кремлем та останні кілька років цю методику перейняли і в Криму.

В мережі опубліковано десятки відеозвернень з різних куточків півострова. Крим.Реалії вирішили перевірити чи доходять такі звернення до Путіна і чи допомогли вони кримчанам.

Одне з перших відеозвернень , яке нам вдалось відшукати в мережі, було записано в 2016 році. Путіна про допомогу благали працівники ринку в Євпаторії.

«Звертаємось до Путіна. Шановний Володимире Володимировичу, будь ласка, врятуйте нас від свавілля. На коліна треба встати, то я встану! Будь ласка, врятуйте, залиште нам місця, будь ласка пане Путін», – благала на камеру одна з працівниць торгового ринку «Олімп».

Тоді підконтрольна Росії влада Євпаторії силою зносила ятки і виганяла підприємців з ринку «Олімп». Своє рішення про знесення, тамтешня підконтрольна Росії влада тоді аргументувала тим, що, мовляв, підприємці не мають дозволів на торгівлю. Хоча насправді, до 2014 року українська влада ці дозволи їм надавала. Звернення кримчан до Путіна не допомогло. На кадрах вже 2017 року не видно жодної торгової точки, а на місці ринку лише бур’ян.

«Наші дії спрямовані на ліквідацію незаконної підприємницької діяльності та незаконного ринку», – апелював у 2016 році екс голова підконтрольної Росії адміністрації Євпаторії Андрій Філонов.

У 2020 році в мережі з’явилась ціла серія відеозвернень по захисту легендарного, зі столітньою історією, аеродрому «Заводське». Він розташований майже у центрі Сімферополя і підконтрольна Росії місцева влада вирішила його закрити .

Чиновники заявляли, що видані українською владою державні акти на постійне користування незаконні. Нових же дозволів на діяльність кримські посадовці теж не видавали.

Тоді ж коли з’явилась інформація про закриття летовища був опублікований і новий план забудови Сімферополя. А в ньому територію «Заводського», у майже 200 гектарів, мали забудувати новими висотками на 37 тисяч населення. На аеродромі одночасно працювали два підприємства – «Авіаспортклуб» та «Універсал-Авіа». І саме їхні співробітники бунтували проти закриття аеродрому.

Пристрасті по захисту аеродрому «Заводське» нині трохи затихли. Летовище зараз не працює, а рік тому територію обнесли новим парканом. Влітку ж 2021 року вже екс віцепрем’єр Криму Євген Кабанов, заявляв, що будівництво розпочнеться в 2022 році.

«Перед новим 2020-м роком, навколо території було збудовано паркан у паркані. Ми цю інформацію передали главі республіки в особистих повідомленнях, за що я поплатився. На мене повісили розголошення конфіденційної інформації та звільнили за статтею», – зазначив голова профспілкової організації «Універсал Авіа» Дмитро Скрипніченко.

Та як каже Дмитро, нещодавно ситуація трохи змінилась. Євгена Кабанова підозрюють у корупції на будівництві водогону і він під слідством, а його протеже, директор «Універсал Авіа» Борис Перекрьостов звільнений. Будівництво ж на летовищі тимчасово заморозили. Сам Дмитро – відновився на посаді.

І автомагістралі також...

Через село Зарічне, що у Сімферопольському районі, підконтрольна Кремлю влада Криму хоче прокласти нову трасу Сімферополь – Ялта. Автомагістраль має пройти прямо через житлові будинки. Під знищення потрапляють півсотні приватних садиб. Втрачати свої будинки, які люди самостійно будували і в яких виросли їх діти, тут не хочуть, тому місцеві й записали звернення до Путіна .

«Чиновник, який перебуває при владі, через свої корисливі інтереси та корупційні схеми може підписати будь-який папірець. Після цього ФСБ у наручниках, або добровільно-примусово відправляє його у відставку. Та раніше підписаний папірець залишається чинним і продовжує діяти. А простий народ, прості люди не можуть нічого цьому заподіяти», – зазначив невдоволений житель села Зарічне під час запису відео для Володимира Путіна.

Селяни пропонували кілька альтернативних варіантів, як прокласти дорогу – та їх не почули. Підконтрольна Росії влада, свої дії виправдовує тим, що так простіше будувати і буде зручніше туристам.

«Інших варіантів, на жаль, немає. Все одно дорога потрібна. Люди все розуміють. Все одно інакше провести її неможливо», – прокоментував підконтрольний Росії голова Добровської сільради Олег Литвиненко.

Ми нещодавно навідались у село Зарічне. Будівельної техніки тут ще немає, та люди кажуть, що у відчаї.

– Обіцяють лише виселити нас. Лише три місяці дають нам на виселення. А куди – то вже не їх справа.

– Житло нам ніхто ніяке не пропонує, лише земельні ділянки.

– Чула, що обіцяють гроші. Але хай собі заберуть ті гроші. Якби обіцяли житло – то я ще розумію, а то що на ті гроші купиш? Ще й невідомо які будуть ті гроші.

– Це в голові не вкладається – знести село, повністю знести село. Проблема в тому, що вже заряджені гроші, вони вже розподілені по кишенях і цей потяг не зупинити.

– Нічого ми не зможемо з цим зробити. Як ми б не боролись, кому ми б не писали, хоч і президенту, – скаржились жителі села Зарічне.

Кримський політик і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров такі звернення до Путіна вважає принизливими. Каже, за часів української влади в Криму у людей було більше свободи і подібних відеопрохань не було.

Кримчани за України у такому вірно-підданському дусі не звертались до влади

«Я не пам’ятаю жодного випадку, до російської окупації Криму, щоб жителі Криму використовували подібну форму звернень. Не можна було навіть уявити, щоб кримчани у такому вірно-підданському дусі звертались до влади. Я вважаю, що це виключно російська знахідка, яка перейшла на окуповану українську землю. Треба ж мати хоч якесь почуття гідності, тому мені шкода цих людей. Ця форма принижує, а я не хочу щоб люди самі себе принижували», – прокоментував Крим.Реалії голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Російський політолог Ігор Ейдман, вважає, що кримчани таку практику перейняли у росіян.

Коли люди пишуть «чолобитні» – вони сподіваються на милість царя

«Коли люди пишуть «чолобитні» і будь-які інші подібні звернення – вони сподіваються на милість царя. А це означає, що вони безпечні для влади, вони цілком лояльні до влади. Тож це цілком вписується в нинішню політику держави», – зазначив у коментарі Крим.Реалії російський політолог з Німеччини Ігор Ейдман.

Проросійський блогер Олександр Горний, через можливу забудову Коктебелю у 2017 році, сам брав участь у записі відеозвернення до президента Росії. Чоловік каже, що люди просять президента, бо відчувають себе підданими, а Путіна сприймають як царя.

Багато наших співгромадян сприймають Путіна як «царя-батюшку»

«Путін це не просто президент. Я про себе його називаю «цар-батюшка». Так історично склалося і хочемо ми цього чи ні – багато наших співгромадян теж сприймають його, як «царя-батюшку» до якого можна звернутися з «чолобитною». І якщо ти достукаєшся і «цар-батюшка» тебе почує – то він справді може тобі допомогти», – пояснив свою позицію Крим.Реалії блогер із Коктебеля на «Эхо Москвы» Олександр Горний.

Найгостріша проблема – це нестача води. Мешканці різних сіл просять дати їм воду і теж записували відеозвернення . Приміром, жителі села Аромат Бахчисарайського району живуть біля двох річок, але потерпають від дефіциту води і відсутності водопроводу.

«Останні два роки у нас немає води, а ми живемо у гирлі річок Какозка та Бельбек. Живучи біля води – ми живемо без води. Протягом п’яти років ми збирали підписи, зверталися до місцевої влади, але чули лише обіцянки. Ви остання надія, ми чекаємо від вас допомоги», – так благали про допомогу на відеозверненні до Путіна жителі села Аромат.

Свої звернення жителі Аромата записували ще у грудні 2020 року. Та до цього часу, водопровід у людей так і не з’явився. Поки що ситуація більш-менш стабілізувалась лише за рахунок опадів і наповнення річок.

Більшість звернень до Путіна залишаються непоміченими. І відповідно ніяких наказів Кремль для місцевих чиновників не дає. Але найбільш резонансні, для підтримки позитивного іміджу Путіна, все ж можуть мати успіх, вважає Ігор Ейдман.

«Люди сподіваються, що вони виграють, як в лотерею. Ось приміром коли люди купують лотерейний квиток, вони ж чудово розуміють, що у переважної більшості людей немає ніяких шансів на виграш. Але вони все одно сподіваються, що саме їм пощастить, що саме вони виграють», – прокоментував Крим.Реалії російський політолог з Німеччини Ігор Ейдман

За нашим моніторингом, по жодному з опублікованих звернень немає цілком позитивного вирішення проблеми. Не має і публічних реакцій Путіна на них.

По тих місцях, де ситуація, хоч якось вирішується на користь кримчан – це результат наполегливості і рішучості людей, а не реакції зверху.