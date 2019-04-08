«Чорні дні» Криму | Крим Реалії

ФСБ влаштовує «чорні дні» у Криму. По четвергах російські спецназівці найчастіше вриваються до будинків кримських татар. Журналісти та адвокати вже назвали такі дні «чорними четвергами». Адвокат Еміль Курбедінов, якого самого затримували в четвер, вважає обшуки символічним актом залякування. Саме у четвер, 18 травня 1944 року, почалася насильницька депортація кримських татар. Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу - вважає, що «чорні четверги» - сплановані акції. Адвокат Микола Полозов переконаний - це дає додатковий час, щоб «обробити» затриманого. Колишній співробітник ФСБ Олексій Бессонов переконаний - це планові акції силовиків РФ.