Чи зможуть російські супутники воювати в космосі?

Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон заявив, що Росія атакує західні супутники на орбіті Землі, аби підірвати передачу GPS-сигналів, пише The Times. GPS сигнал використовується літаками, кораблями та автомобілями – але також і військовими, які за його допомогою керують безпілотниками, визначають координати для артилерійських ударів та налаштовують радари зі спостереження за ворожою технікою. Наприклад, про збої в GPS сигналах американська розвідка помітила, коли Росія застосовувала свою техніку навколо Чернігова у березні 2022 року.

Майк Вігстоун, командувач штабу Королівських військово-повітряних сил Британії, заявив, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті. За його словами, вони або шпигують за супутниками, або планують зробити щось набагато агресивніше.

Як Росія атакує у космосі супутники Заходу, щоб перемогти Україну? Наскільки військові дії ЗСУ залежать від даних, отриманих із супутників та GPS-сигналів? І що можна протиставити агресії Росії у космосі?

Для чого військові використовують GPS навігацію

Практично всі збройні сили користуються GPS прив’язкою. Її використовують для визначення місця перебування, переміщення груп піхоти. Також артилерія напряму залежить від супутникової навігації: дані для стрільби і координати цілей визначаються саме з допомогою супутникової навігації.

Що таке військово-космічні сили Росії?

У Росії є власний космодром Плесецьк в Архангельській області, з якого запускаються всі військові супутники. Незалежний експерт із космосу Андрій Колесник пояснює: залежно від того, які цілі стоять перед космічним угрупуванням, використовуються різні види супутників:

Супутник дистанційного зондування землі – це шпигунство з допомогою оптики, радарів. Супутники військово-космічного зв’язку використовуються військовими силами на землі для зв’язку між різними підрозділами. «Декілька бойових машин, які забезпечували космічний зв’язок, наші військові сили захопили при звільненні Київської області», – зауважив Колесник.

Третій вид супутників – електромагнітного впливу. Ті, які можуть глушити сигнали супутників противника, наприклад, GPS.

Є ще метеорологічні військові супутники, які дають погоду збройним силам, які використовують її на морі, суші, у повітрі.

«Фактично до цих військ належать також протисупутникові ракети. Це підрозділ, який забезпечує можливість збивати супутники з землі на орбіті», – пояснює експерт.

З’явився новий тип супутників, які можуть підійти до чужого супутника і не дати йому коректно працювати.

«Були випробування супутників, що стріляють мікросупутниками, які можуть безпосередньо наближатись до чужого супутника і завдавати йому шкоди фізичним впливам, тобто своїм ударом або випуском мікроснаряду, який може змінити траєкторію супутника і позбавити його можливості функціонувати», – говорить він.

Скільки Росія має супутників?

США ведуть каталог і нумеруються кожен супутник, каже Колесник. У Росії кількість військових супутників сягає сотні.

Частина з них входить до системи ГЛОНАСС – це російська радіонавігаційна супутникова система, яка працює як цивільна та воєнна.

«Військове має пріоритет: може призупинити поширення сигналу для цивільних цілей», – каже Колесник.

За його словами, в угрупованні ГЛОНАСС має бути не менше 24 супутників, щоб забезпечувати повністю навігацій зв'язок для військових цілей.

«Кожне угрупування: навігаційного, комунікаційного чи розвідувально-оптичного, радарного або електромагнітного впливу, мають різну кількість супутників, але завжди мають резервні», – додав експерт.

Як шпигують супутники?

Російські супутники, що наближаються до західних, можуть порушити їхні функції. Ті, що знаходяться поряд, можуть видавати електромагнітне випромінювання, яке блокує сигнал.

Колесник пояснює: якщо код в передачі відкритий, інформацію супутника можна перехоплювати і передавати для розшифровки на землю. Таким чином дізнатися, про що з подій на Землі супутник інформує.

«Завдяки такому шпіонажу ці супутники фактично розкривають плани противника, тому що як правило, всі більш-менш розвинуті країни використовують супутниковий зв’язок для підтримки наземних операцій».

Чи може Росія вчинити перебої GPS - сигналу?

Росія може добиватись перебоїв з допомогою засобів радіоелектронної боротьби, зауважує Олег Жданов, РФ може намагатись глушити сигнал супутника на місцевості, або використовувати в космосі супутники-шпигуни.

«Вони можуть глушити їх на орбіті, якщо супутник має можливість маневрувати і наближатись до американських супутників. Рік тому РФ розстріляла свій старий супутник. Так вони випробовували систему збиття супутників противника», – каже Жданов.

Йдеться про випробування, коли у листопаді 2021 Росія випробувала протисупутникову ракету і збила свій супутник «Космос-1408». За словами Колесника, цей випадок продемонстрував, що Росія також має цю зброю, і якщо буде необхідність, зможе вивести з ладу значну кількість військових супутників противника і таким чином не дати можливість їх використати для підтримки наземних операцій.

Жданов вважає, що РФ має засоби для ведення бойових дій у космосі. Водночас за його словами, США має можливості захистити свої супутники, адже розробляли супутники-шпигуни і ударні супутники: навіть з використанням лазерної зброї.

Що вважається нападом у космосі?

Фактично будь-який апарат, що перебуває в космосі, є власністю певної держави, про нього подають зведення в реєстр ООН.

За словами Колесника, агресивні дії Росії можуть розглядатись як напад, і якщо супутник належить державі НАТО, то активується 5 стаття Статуту НАТО (напад на одного – напад на всіх, і отже колективний захист).

Як протидіяти агресії Росії у космосі?

«США й інші країни ЄС показали на прикладі України, що, залучаючи для виконання військових задач комерційні компанії, які мають свої флотилії супутників, можна «обеззброїти» можливості Росії зі знищення супутників», – каже Колесник.

Комерційні компанії тільки із забезпечення нагляду Землі з космосу налічують більше 200 супутників, додає Колесник. За його словами, на таку кількість комерційних супутників у РФ ніякої зброї немає.

«Росія завжди прагнула мати стільки протисупутникових ракет, скільки військових супутників у потенційних противників. Тоді Росія не розраховувала на те, що флотилії комерційних компаній будуть також використовуватись у військових цілях, – зауважив експерт. – Якщо ще брати до уваги, що супутниковий зв’язок для військових ми почали використовувати від американської компанії SpaceX – Starlink, там взагалі угрупування сьогодні налічує більше 2000 супутників, а має бути не більше 12 тисяч, з можливістю розширення до 42 тисяч. Такої кількості протисупутникових ракет Росія фізично немає, і ніколи не буде».

Експерт додає, що фактично змінилась парадигма ведення військових дії із космосу для підтримання наземних дій. Використовуючи можливості комерційних компаній в рамках державно-приватного співробітництва, вдалось фактично уникнути безпосередньої впливу сторони противника на ті засоби, які могли б йому загрожувати.