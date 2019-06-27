Пробудження темної сили: Дарт Вейдер знову хоче до Верховної Ради

Темна сила приєдналася до перегонів напередодні парламентських виборів, які мають відбутися 21 липня. Зустрітися із нею віч-на-віч доведеться виборцям одеського виборчого округу номер 135. Хто він – загадковий кандидат, обличчя якого ховається за маскою героя відомого фільму «Зоряні війни»?

На парламентських виборах 21 липня з бюлетеня прямо виборцям в очі дивитиметься ім’я, повне загрози: Дарт Вейдер. Якщо бути точнішим, то Дарт Вікторович Вейдер, тому що, як і в інших кандидатів, бюлетень має також містити ім’я по батькові.

Після перемоги на президентських виборах у квітні Володимир Зеленський розпустив парламент, а Конституційний суд згодом підтвердив законність цього кроку.

Про Вейдера мало що відомо. Це справжнє ім’я кандидата, але, як вважають, змінене. А після транслітерації на англійську мову з української він був би Dart Veider (героя фільму англійською звали Darth Vader – ред.). Судячи з того, що він «Вікторович», ця особа чоловічої статі, а не жіночої.

Згідно з біографічними даними Центральної виборчої комісії, які були необхідні для завершення реєстрації на парламентські вибори, Вейдер народився у Києві 4 жовтня 1987 року – не так давно і не так далеко. Протягом принаймні останніх п’яти років він проживав у столиці. Пара його даних: вища освіта і відсутність судимості.

Наразі Вейдер є директором Dark Side of the Force – таємничого товариства з обмеженою відповідальністю, яке, згідно із відкритими даними, було зареєстровано в Оболонському районі Києва у 2015 році з 10 тисячами гривень у статутному капіталі.

Висунула Вейдера його політична партія, яка називається «Блок Дарта Вейдера». Але його політичні позиції та справжня особа залишаються прихованими за його масковим шоломом і чорним плащем.

Тож якщо Дарт Вікторович Вейдер переможе, це може свідчити, а може й не свідчити про те, що «імперія завдає удару у відповідь». Незрозуміло, чи це той самий Дарт Вейдер, який намагався балотуватися на посаду мера Одеси в 2013 і 2015 роках, а також президента України в 2014-му. Вейдер, який балотувався в Одесі у 2015 році, був Дартом Миколайовичем.

В будь-якому разі, цей Вейдер або інший, який очолював партійний список «Інтернет-партії України» на парламентських виборах у жовтні 2014 року, не зміг тоді заручитися достатньою кількістю голосів для входження в парламент.

Опитування свідчать про те, що партія «Слуга народу» Зеленського може отримати близько 48% голосів за партійними списками і досягти схожого результату в округах.

В Одеському окрузі № 135 Вейдер не піде проти кандидату зі «Слуги народу», але, тим не менш, здається, він має мало шансів. Він має 21 суперника за місце, серед них кандидати від партій рок-зірки Святослава Вакарчука, колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і колишнього президента Петра Порошенка.

Але списувати з рахунків Дарта Вікторовича було б несправедливо: все ж таки під час президентських виборів українці виявили своє бажання побачити свіжі обличчя, і знову підтверджують це бажання в опитуваннях напередодні парламентських виборів.