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Шопінг по-донецьки: на чому доводиться економити заради покупки одягу?

Магазини окупованого Донецька

У Донецьких пабліках жартують: «Коли в Москві йде сніг – через два дні він і у нас, коли йде дощ – теж через два дні тут, а коли ж до нас дійдуть московські зарплати»? І хтось відповідає: «Поки що до нас дійшли тільки московські ціни».

«Ціни що на продукти, що на речі – не відповідають заробітним платам. Пенсії у пенсіонерів взагалі маленькі, мінімальна, шість з гаком (рублів – ред.), тобто вони взагалі нічого з речей не можуть собі дозволити, доношують. А працюючим теж важко, особливо молодим сім'ям, яким треба взагалі ще й оренду за квартиру платити і купувати необхідні речі для проживання, побутову техніку. Діти, школа...», – каже жінка.

Купити хороший одяг в Донецьку – для багатьох проблема вже давно. Продавці на ринку скаржаться: з такими темпами їхній бізнес довго не протягне.

Один з ринків окупованого Донецька. Зараз тут не часто буває ажіотаж
Один з ринків окупованого Донецька. Зараз тут не часто буває ажіотаж

«Ми виживаємо, ось чесно. Ми, середній бізнес, пропадаємо. Тому що магазинів багато дешевих, ви ж розумієте, всі туди йдуть. А ми, як прошарок, зникаємо. Дуже важко працювати. Ось від чистого серця, нікого не звинувачуючи, працювати важко», – розповідає продавчиня.

Ті, хто ще тримається на плаву, розповідають, на закупівлю переважно їздять у Росію.

«Багато з Москви везуть, з Ростова везуть – у кого де які точки і які ціни. В Ростові дешевше, в Москві дорожче – у кожного свій покупець», – розповідає жінка на ринку.

«З України» та з Росії. Переважно з Росії. «З України» важко зараз привезти», – каже працівниця торговельної точки.

«Де на базі беремо, де доводитися до Ростова їхати. Ну, здебільшого на базі беремо, бо виїхати складно, «податки» великі», – додає інша продавчиня.

Ринок окупованого Донецька
Ринок окупованого Донецька

Але цілком можливо, що скоро грошей не буде навіть на закупівлю товару. За прогнозами російських ритейлерів, вже до осені вартість одягу категорії «мас-маркет» підніметься приблизно на 20 відсотків. І можна уявити, як зросте ціна, наприклад, на сорочку в Донецьку після подорожчання, ввезення, «податків», а ще й заробити щось треба. А купівельна спроможність у місцевих, кажуть, не покращується.

«Ціни ростуть, а зарплати ті ж. Звісно ж, погіршилася. Багато моїх знайомих, які працюють в торгівлі, просто виють від того, що торгівля дуже погана. Зараз закрутки, продукти харчування, а товарний ринок стоїть», – розповідає донеччанка.

Донеччани не завжди можуть дозволити собі покупки на ринку
Донеччани не завжди можуть дозволити собі покупки на ринку

На запитання «якість або ціна» місцеві жителі відповідали: переважно, звичайно, беруть те, що дешевше, а зимовий одяг змінюють раз в декілька сезонів.

«У мене якісні, дорогі не «живуть» більше сезону, тому я вважаю, що краще зайвий раз гроші не переплачувати», – каже дівчина.

«Взуття я не купую дороге, тому що я його швидко «вбиваю», – додає інша.

«Не часто. Я ж уже в віці, мені висока мода не потрібна. Раз на п'ять років зимовий, а взуття, напевно, частіше», – каже пенсіонерка.

«Це залежить від категорії людей. У кого є гроші – вони дозволяють собі, а бідні або люди похилого віку, ходять у чому є. Доношують. Багато беруть ось так: «мені, аби поносити», – пояснює продавчиня.

«За потреби, тільки за потреби. Зайвого не беруть», – додає інша.

Торговельний центр окупованого Донецька
Торговельний центр окупованого Донецька

Так, якщо продавці на ринках скаржаться, що торгівля не йде, а в торговельних центрах – там і брендів не лишилося, але, тим не менш, ще дорожче, ніж на ринках – де ж тоді донеччани купують одяг?

«Переважно «Континент». Там можна купити російські або білоруські речі», – каже жінка.

«Найчастіше я купую одяг в «Бумі». «Великий універсальний магазин» – мережа відкрилася по всьому місту. Хороший одяг і ціни для нашого міста досить привабливі. Секонд-хендів дуже багато», – розповідає дівчина.

«В «Сімейному кварталі» і в «Гудзоні». Це недорога серія», – каже чоловік.

«Онлайн. Є люди у нас в «республіці», які привозять з Росії. Для багатьох стала паличкою-виручалочкою «Фабрика», «Лайк» – ось такі магазини, які відкрилися недавно зовсім. Це дешеві магазини», – розповідає жінка.

«Більше секонд-хенди. Там дешево і там є якісний одяг, набагато кращий, ніж в магазинах», – каже інша.

В окупованому Донецьку зараз є багато магазинів вживаного одягу
В окупованому Донецьку зараз є багато магазинів вживаного одягу

І якщо з секонд-хендами все зрозуміло, їх всюди вистачає, як, і білоруських товарів, то що таке ось ці всі «Буми», «Лайки» і «Фабрики»? Це дешеві китайські товари, яких не завжди вистачає навіть на один сезон. І для того, щоб купити собі якісну річ – людям іноді доводиться економити, наприклад, на продуктах, кажуть вони.

В окупованому Донецьку з'явилось чимало магазинів з дешевими китайськими товарами
В окупованому Донецьку з'явилось чимало магазинів з дешевими китайськими товарами

«Ну, можу сиру собі не купити, так, іноді відмовляємо», – розповідає місцева.

«Якщо це зимовий, то іноді так, тому що зимовий дорожче коштує», – каже молода мама.

«На воді, світла менше мотаю. Їсти, звичайно, дозволяю собі. Люблю себе», – каже продавчиня на ринку.

Вимушена ізоляція людей в окупації з кожним роком пробирається все глибше і глибше в звичайні побутові сфери життя, зазначають вони. І не виключено, що через кілька років навіть найнеобхідніше може перетворитися в дефіцит.

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