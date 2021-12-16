Володимир, без Волинського. Як триває деколонізація міст України?

Одне з найдавніших українських міст – Володимир-Волинський – позбувся своєї подвійної назви. Верховна Рада підтримала рішення місцевих депутатів, і місту повернули історичне ім'ֹֹֹя – Володимир. Так місто називалось ще з 988 року на честь правителя України-Русі Київського князя Володимира Великого. Коли і чому місту «нав’язали» територіальну приставку? Як інші міста в Україні повертаюсь собі історичні топоніми, і чому це важливо для держави?

Історична довідка

Під час свого походу на західні землі Київський князь Володимир Великий дав язичницькому містові Ладомир своє ім’я.

Під назвою Володимир місто проіснувало до 1795 року, коли воно увійшло до складу Російської імперії. Відтоді до його назви почали додавати «Волинський», щоб відрізняти від інших російських топонімів – Володимир-на-Клязьмі (зараз більш відомий як Володимир) та Володимир-Заліський.

У 1911 році за містом офіційно закріпили назву «Володимир-Волинський».

З нею місто жило і за часів СРСР.

У 90-х роках громадські активісти виступали з ініціативою повернути місту історичну назву.

1 жовтня 2021 року депутати міської ради проголосували за перейменування міста Володимира-Волинського у місто Володимир. Це викликало обурення у російському місті Володимирі. Місцевий чиновник Олександр Карпилович заявив, що «місто Володимир може бути тільки одне».

заявив, що «місто Володимир може бути тільки одне». 15 грудня 2021 року парламент підтримав постанову про перейменування, відтак офіційно повернув місту первинну назву. «За» проголосували 348 народні депутати.

Ініціатива місцевих громад

Питання про перейменування Володимир-Волинського на Володимир виникало періодично ще з часу відновлення Незалежності України, і це не є питання сьогоднішнього дня, розповідає у розмові з Радіо Свобода громадська діячка, колишня заступниця голови Українського інституту національної пам’яті (УІНП) і уродженка цього міста Аліна Шпак.

Велику роль у поверненні історичної пам’яті відіграла саме місцева громада, адже без ініціативи активних городян справа не зрушила б з мертвої точки.

«Після здобуття незалежності патріотично налаштована громадськість виступала за перейменування. У 1998 році проводився навіть місцевий референдум з цього питання. Але це не знаходило підтримки серед політичної еліти і місцевої влади.

Після здобуття незалежності патріотично налаштована громадськість виступала за перейменування

Навесні цього року помінялась місцева влада, яка виявилась більш готовою до рішучий дій у цьому напрямку. Позитивним є те, що вся процедура з перейменування, включно із постановою Верховної Ради, була проведена швидко і успішно», – зауважує Аліна Шпак.

Вийти з імперських шаблонів

За часів існування Російської імперії поява подвійних назв пояснювалась суто практичними міркуваннями – щоб не заплутатися у назвах міст. Після розпаду Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу така потреба відпала сама собою. Відтак, не виключає історик і політолог Максим Майоров, Україна може мати цілу ланцюгову реакцію з перейменувань.

Існування подвійних назв тягне нас до єдиного імперського простору

«Візьмімо, приміром, такі «продубльовані» міста, як Кам’янець-Подільський і Кам’янець-Литовський. Існування подвійних назв тягне нас до єдиного імперського простору. А ми маємо позбутися його», – наголошує історик.

У жовтні 2019 року Верховна Рада повернула місту Переяслав-Хмельницький стару назву Переяслав. З відповідним проханням до парламенту звернулись міська влада та Київська обласна рада.

Подвійну назву місто отримало у 1943 році, щоб закріпити об'єднання Гетьманщини з Московським царством у 17-му столітті.

Деколонізація українських міст просувається повільніше, ніж декомунізація, яка регламентується законом, кажуть експерти. Минулого року понад 1000 населених пунктів позбулися радянських назв. Відхід від імперського минулого є не менш потрібним, зазначають експерти. І важливий чинник тут – активність людей.

За словами Аліни Шпак, нині відбулась зміна поколінь: ще 30 років тому багато людей не розуміли важливість цього кроку. А нині, в умовах війни Росії проти України, перейменування міст, вулиць і повернення їм старих назв є маркерами національної ідентичності.