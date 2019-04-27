Монастир грає на дзвонах українську класику і державний гімн

Свято-Феодосіївський чоловічий монастир у Києві грає твори української класики і державний гімн на дзвонах. Сама дзвіниця добудовується, і в планах розширювати репертуар, розповів Радіо Свобода намісник Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря архімандрит Макарій.

«Зараз ми виграємо такі мелодії, як «Грає море зелене», «Ой, у лузі червона калина», граємо кожної 12-ї години, зранку, в обід і ввечері грає гімн України та «Реве та стогне Дніпр широкий», а на зустріч патріарха Філарета маємо «Благовіст» – коли грає багато дзвонів».

Історія дзвіниці в монастирі почалася з Майдану, коли активісти зверталися до церковних установ, щоб ті били в дзвони. На той час у монастирі бити не було у що. Проте, знайшлися меценати, і згодом було вилито 12 перших дзвонів.

«12 дзвонів гарно грали, але знову ж таки, прийшов пан Олександр і каже: «А як зробити так, щоб грали дзвони, як в Михайлівському Золотоверхому?» Ми знайшли людей, які на цьому розуміються, і вони сказали, що треба робити карильйон. За кілька років уже побудували дзвіницю і тепер маємо 52 дзвони», – розповів отець Макарій.

У найближчих планах – розширювати репертуар.

«Пісні повстанські будуть. Воїни, добровольчі батальйони є героями нашої держави, тож і пісні про них теж буде за честь грати».

27 серпня на храмове свято планується освятити дзвіницю і заграти на карильйоні всі твори.