10 фактів про Соломію Крушельницьку: ідеальна співачка, якій аплодував світ

Вона була – довершена гармонія... Винятково сильне і приємне для вуха сопрано, вроджений акторський талант, досконале виконавське мистецтво, краса фізична і духовна. Соломію Крушельницьку досі вважають неперевершеною оперною дівою, яка перетворювала кожну виставу на неповторне мистецьке явище, на те, що означали словом «тріумф». Про неї знав весь світ. Свої особисті концерти вона завжди закінчувала українськими народними піснями. Радіо Свобода зібрало 10 фактів про Соломію Крушельницьку, яку називають «ідеальною співачкою».

Життя Соломії Крушельницької варте того, щоб про нього знімати художні фільми, телесеріали, писати романи та документальні розвідки. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях, але війна і обставини зробили її заручницею радянської влади. Вона завжди наголошувала, що вона українка, але в незалежній Україні не так багато встигли зробити для її пам'яті.

1. Народилася на Тернопільщині

Соломія Крушельницька походить зі шляхетного українського роду Крушельницьких гербу Сас.

Народилася 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-католицького священника у селі Білявинці на Тернопільщині.

Співати Соломія почала дуже рано й усі відзначали її виняткові здібності і дуже приємний голос.

Батьки усім дітям, і Соломії, дали хорошу освіту.

2. Навчалася у Тернополі, Львові, Мілані

Соломія Крушельницька основи музичної підготовки отримала в Тернопільській класичній гімназії, також навчалася у Тернопільській школі товариства «Приятелі музики». У центрі Тернополя тепер стоїть пам'ятник Соломії Крушельницькій.

У 1891 році Соломія вступила до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. Її наставником був відомий професор Валерій Висоцький.

Закінчивши консерваторію, восени 1893 року Крушельницька їде до Італії, де навчається співу у Фауста Креспі і драматичному мистецтву в професора Конті.

У 1894 році Крушельницька тріумфально виступає у Львові, а далі здобуває гарячу прихильність поціновувачів опери у Кракові та Варшаві... Так почався шлях неперевершеної оперної виконавиці.

3. 60 оперних партій, її називали ідеальною співачкою

«Її голос – сильне, соковите і дзвінке драматичне сопрано, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий нею образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає, і грає» – так писали варшавські газети про Соломію Крушельницьку.

Крушельницька зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу: Мілан, Рим і Неаполь, Париж і Ніцу, Санкт-Петербург, Краків і Варшаву, Одесу і рідний для неї Львів, Нью-Йорк, Буенос-Айрес і Сантьяго.

4. Врятувала прем'єру «Мадам Баттерфляй» Пуччіні

У лютому 1904 року композитор Джакомо Пуччіні в міланському театрі «Ла Скала» представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася, оперу освистали. Пуччіні був приголомшений цією невдачею, але друзі умовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І коли 29 травня на сцені театру «Ґранде» в Брешії відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» із Крушельницькою – це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену і осипали оваціями. Зворушений Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй».

5. Головні ролі у 12 операх театрів Санкт-Петербургу

У театрах російського Санкт-Петербургу Соломія Крушельницька співала головні партії у 12 операх. Гру її високо оцінила російська критика: «Дуже добре!», «Чудово!», «Прекрасно!», «Небувало гарно!» Гучні оплески і вигуки «браво» тривали з хвилин появи і до кінця перебування її на сцені.

6. Французькою пояснила російському царю, що співала пісні українською

Родина російського імператора Миколи ІІ звернулася із проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Співачка погодилася. Протягом вечора вона співала для царської родини та гостей арії з відомих опер різними мовами, а на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень.

Царю Миколі ІІ так сподобалися пісні, що він запитав Соломію Крушельницьку, якою це мовою вона співала і про що в них розповідається. Співачка відповіла французькою. Оповівши зміст пісень, вона наголосила, що це пісні її рідною мовою – українською.

7. Любов і 30 років щастя у Тоскані

Під час гастролей Південною Америкою до Соломії Крушельницької прийшло кохання.

19 липня 1910 року в Буенос-Айресі вона вийшла заміж за адвоката Чезаре Річчоні. З ним вона прожили щасливі 30 років на його батьківщині – у містечку Віареджо, в італійській Тоскані.

Подружжя переїхало туди в 1911 році. Триповерхова вілла «Саломея» із широким балконом, з якого було видно Тірренське море, і садом – дала Соломії Крушельницькій відчуття спокою і щастя.

У своєму будинку оперна діва влаштовувала музичні вечори, співала українських пісень і навіть власноруч готувала українські страви.

Крушельницьку впізнавали на вулиці – завжди привітну, ошатну, «високу і вродливу, з густим волоссям Валькірії».

Після смерті чоловіка у 1938 році, Соломія Крушельницька вирішила повернутися в Україну. Тут її застала Друга світова війна, до Західної України прийшли «совєти», і велика артистка, яку знав весь світ, стала «заручницею» нової влади.

8. Радянська влада і Крушельницька

Соломія Крушельницька ще у 1908 році купила у Львові будинок і володіла ним до приходу Червоної армії.

Радянська влада націоналізувала помешкання артистки, залишивши їй квартиру на другому поверсі, в якій вона жила із своєю сестрою Анною.

Під час німецької окупації Львова Крушельницька так бідувала, що вимушена була давати приватні уроки вокалу.

Після повернення радянської влади Крушельницьку було взяли викладачем до Львівської державної консерваторії, але одразу почали тиснути на неї, погрожуючи «чисткою кадрів від націоналістичних елементів». Також Соломію Крушельницьку звинуватили, що у неї немає консерваторського диплома. Пізніше цей документ знайшли у фондах міського історичного музею.

Соломія Крушельницька не могла виїхати з СРСР і громадянства їй теж довгий час не давали, тож вона не могла розраховувати навіть на мізерну радянську пенсію. Лише погодившись на продаж на користь СРСР їхньої із покійним чоловіком тосканської вілли, вона отримала громадянство. Посольство СРСР в Італії віллу одразу продало, а Крушельницькій виплатили мізерну частину від отриманого.

Померла Соломія Крушельницька 16 листопада 1952 року і похована на Личаківському кладовищі поруч із могилою Івана Франка.

9. Її називали Саломеєю

За життя Соломію Крушельницьку здебільшого називали Саломеєю і вона себе так називала. Це ім'я зазначене і в документі про хрещення.

Одна із останніх прижиттєвих світлин, де Соломія Крушельницька зовсім сива і усміхнена, підписана її рукою: «Цьомаю сердечно всіх і вся. Ваша Саломея».

10. Є понад 17 тисяч експонатів

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові нараховує у своїх фондах понад 17 тисяч експонатів. Основою експозиції став архів племінниці співачки – Одарки Бандрівської, яка присвятила своє життя збереженню пам’яті про Крушельницьку. Цінні експонати передали музею дослідник Михайло Головащенко та поет Іван Драч.

Головащенко відшукав документи, які уточнили дату народження Соломії Крушельницької.

Музей розташований у будинку Крушельницької, де вона провела останні роки свого життя.

У 1977 році на фасаді цього будинку встановили меморіальну дошку роботи скульптора Миська на честь Соломії Крушельницької.

Наприкінці 80-х років розпочалися роботи по створенню музично-меморіального музею Крушельницької. І лише у 1995 році музей Соломії Крушельницької набув статусу самостійної державної установи.

У 2020 році Музею передали архів Негріти Кано де П’яцціні. Його привіз із Аргентини Юрій Іваник – чоловік внучатої племінниці співачки Марти Стернюк. У минулому архів належав найщиріший приятельці Соломії Крушельницької – аргентинській піаністці Негріті Кано де П’яцціні. Після її смерті ці матеріали передали родичам Крушельницької. Архів, зокрема, містить 50 оригінальних фотографій з історії артистичної діяльності Крушельницької та приватні фото, фотографії з італійського Віареджо, де мешкала Соломія разом зі своїм чоловіком.

На початку вересня 2021 року директор Музею Соломії Крушельницької отримав ключі від квартири на третьому поверсі будинку, яка після приходу радянської влади належала приватним особам. Місто викупило помешкання для Музею за 60 тисяч доларів. Зараз приміщення прилаштовують для розширення експозиції.

(Дозвіл на публікацію фотографій надала Радіо Свобода головний зберігач фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Ірина Криворучко)