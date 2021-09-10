10 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 10 вересня Всесвітнім днем запобігання самогубствам. За даними організації, щороку кількість самогубств у світі наближається до мільйона і є причиною половини випадків насильницької смерті на планеті.
- В Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ) відкриється «Галерея сталевих фігур» – «колекція з 600 видовищних залізних експонатів, створених з металолому». Ідея створення експозиції належить польським сталкерам. Деталі для своїх перших залізних фігур вони збирали на звалищі металолому поблизу Варшави. На створення кожної фігури знадобилося до восьми місяців ручної праці.
- У Дніпрі відбудеться презентація третього арт-об’єкту циклу «Звуки міста», створеного до 30-річчя Незалежності України. Звуки семи міст України були записані та трансформовані в скульптурні композиції за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації. 10 вересня арт-об’єкт циклу буде представлений в Дніпрі (вул. Маршала Малиновського, 6А, оглядовий майданчик житлового масиву «Сонячний»).
- На Хмельниччині відкриється перший Хмельницький кінофестиваль. Стрічки конкурсної програми безкоштовно демонструватимуться у кінотеатрах Кам’янця-Подільського та Хмельницького з 10 до 12 вересня.
Цей день в історії
- 1894 року народився кінорежисер, письменник, сценарист Олександр Довженко, автор класичних творів кіномистецтва «Земля», «Зачарована Десна», «Україна в огні» та інших. З 1957 року ім’я майстра носить київська кіностудія (Національна кіностудія художніх фільмів імені О. Довженка).
- 1946 року народився лікар-психіатр, дисидент Семен Глузман.
- 2008 року в Європейському центрі ядерних досліджень у Швейцарії (ЦЕРН) відбувся пробний запуск Великого адронного колайдера – найбільшого в світі прискорювача елементарних частинок, призначеного для дослідження фізики елементарних частинок. Колайдер розташований в тунелі на глибині 175 метрів під землею і має довжину 27 кілометрів. 2013 року група дослідників ЦЕРН отримала Нобелівську премію з фізики за відкриття нової елементарної частинки, бозону Хіггса, яку вдалося виділити за допомогою колайдера.
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