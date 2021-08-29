«Десятка від Путіна»: як президент Росії «купує голоси» пенсіонерів перед виборами?

Президент Росії Володимир Путін напередодні вересневих виборів до Держдуми підписав указ про одноразові грошові виплати всім громадянам, які отримують пенсію. Раніше на зустрічі з представниками партії «Единая Россия», він запропонував виплатити військовим по 15 тисяч рублів, а цивільним пенсіонерам ‒ по 10 тисяч рублів.

Сам Путін не перебуває в партії «Единая Россия», проте саме вона в Росії залишається правлячою. Передбачається, що загальна сума, яку спрямують на виплати з державного бюджету, складе до пів трильйона рублів.

Тим часом згідно з опублікованим у серпні соціологічним опитуванням «Левада-Центру», у липні 2021 року громадські настрої в Росії помітно погіршилися в порівнянні з попереднім виміром у травні. Як то кажуть, у дослідженні, песимістичні очікування більшою мірою пов'язані з ситуацією в країні в цілому, ніж з особистими очікуваннями на майбутнє. Уявлення про майбутні зміни в політичному та економічному житті Росії, здатність керівництва країни впоратися з проблемами погіршилися на 9-10%. Про те, чи здатні путінські виплати вплинути на настрої росіян і кримчан перед виборами, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Російський опозиційний політик Лев Шлосберг, якого, до речі, зняли з виборів до Держдуми нібито за підтримку Олексія Навального, в ефірі Радіо Свобода висловив оцінку, що цими виплатами російський президент, по суті, підкуповує виборців:

«Ми побачили зараз, як на 21-му році безроздільного монопольного правління Володимир Путін та його партія оцінюють голос виборця. Ці суми ‒ це оцінка голосів виборців. Окрім того, Путін ці суми затвердив своїм указом тоді, як бюджет Росії може змінюватися тільки законом Російської Федерації про внесення змін до бюджету. Укази президента не можуть змінювати бюджет Росії. Зрозуміло, що ця Дума ухвалить все, що Путін запропонує, але указами президента, на відміну від федеральних законів, бюджет не змінюється. Цілком очевидно, що за 20 років правління все, до чого прийшла ця партія й цей президент, ‒ це необхідність за декілька тижнів до виборів роздати людям гроші, як бідним. На мій погляд, те, що зараз ми бачили перед собою, може бути предметом розгляду й у виборчій комісії, і в судах на предмет підкупу виборців. Це державна політика, пов'язана з виборчою кампанією, це виступ президента на передвиборчому з'їзді правлячої партії, це використання коштів національного бюджету для досягнення конкретних політичних цілей».

Російський юрист-міжнародник, експерт Дому вільної Росії в Києві Володимир Жбанков висловив Крим.Реалії думку, що одноразові виплати Путіна ‒ лише одне зі свідчень нездатності російської влади виграти вибори чесними методами.

‒ Це жест відчаю. Зараз у Росії вибори намагаються зробити безальтернативними, не допускаючи всіх опозиційних кандидатів, фабрикуючи на них кримінальні справи, оголошуючи іноземними агентами всі скільки-небудь об'єктивні ЗМІ. Мало того, передбачається триденне голосування. Раніше незалежні спостерігачі могли моніторити те, що відбувається на дільницях упродовж одного дня, а тепер є дві ночі, коли урни будуть повністю в руках тих, хто фальсифікує вибори. Влада розуміє, що люди їх ненавидять, що вони не здатні виграти вибори чесно. Ці 10-15 тисяч рублів ‒ прямий підкуп нечисленних виборців, які все ж можуть за них проголосувати. Проте багато хто може оцінити це як знущання, адже напередодні вийшла новина про те, що дерев'яні труни в Росії подорожчали якраз до 10 тисяч рублів.

Володимир Жбанков вважає, що навіть як інструмент потенційного підкупу ці виплати навряд чи спрацюють ‒ враховуючи, що виборці все одно можуть проголосувати проти партії влади.

У Росії вибори намагаються зробити безальтернативними, не допускаючи всіх опозиційних кандидатів, фабрикуючи на них кримінальні справи

‒ Ці 10 тисяч у результаті не зможуть змінити життя людини настільки, щоб вона полюбила правлячу партію. Швидше за все, буде зворотний ефект, але я не думаю, що він істотно позначиться на електоральних настроях. За діями влади й так зрозуміло, що народ правлячу партію ненавидить. Таким чином, на мій погляд, це просто пусте роздування інфляції. Головне завдання влади зараз ‒ «сушити явку», тобто чим менше людей прийде на вибори, тим краще для них. Тому, якщо хтось хоче хоч якось опиратися режиму, треба йти і голосувати.

Російський економічний оглядач Максим Блант вказує на те, що виплати до виборів насправді отримають не тільки пенсіонери й що ці витрати держбюджету мають підживити інфляцію.

Думаю, зростання інфляції на один ‒ півтора пункти станеться вже восени

‒ Ще навесні Володимир Путін анонсував виплати по 10 тисяч рублів сім'ям з дітьми на кожну дитину шкільного віку, і вони були видані саме в серпні, перед виборами. Все це однозначно підкуп виборців: по суті, вирішили не обмежуватися обіцянками, а вже заздалегідь все виплатити. Безумовно, для економіки це потужний проінфляційний фактор. З одного боку, Центробанк намагається боротися з інфляцією, підвищуючи ставки рефінансування, які виливаються у вищі ставки за кредитами і для бізнесу, і для населення. Відповідно, рефінансувати старі борги складніше ‒ це також б'є по населенню. Думаю, зростання інфляції на один ‒ півтора пункти станеться вже восени. Оскільки ці виплати ‒ не ті гроші, на які люди розраховували, то вони витратять їх не на щось життєво важливе й необхідне. Може, хтось зменшить борги за кредитом.

При цьому Максим Блант зазначає, що загалом російська економіка швидко відновлюється після коронавірусної кризи через подорожчання експортної сировини, і в російського бюджету загалом достатньо грошей, зокрема й для подібних виплат.

У свою чергу, голова «Кримського антикорупційного комітету» Ілля Большедворов вважає, що для багатьох виборців, зокрема й у Криму, путінські виплати можуть стати вагомим аргументом для голосування за «Единую Россию».

Загалом прибутки людей у Росії за останні два десятиліття скоротилися, але в телевізорі розповідають, що нас оточують вороги, тому росіяни знову терпітимуть

‒ Наскільки я знаю, кандидати від Компартії Росії вже подали позов з тим, щоб зняти з виборів «Единую Россию» за підкуп виборців. Я з цією позицією повністю згодний. Думаю, що основна маса пенсіонерів після таких виплат все ж проголосує за партію влади. Я бачив аналіз того, скільки держава заощадила на підвищенні пенсійного віку, і розмір нинішніх виплат приблизно можна порівняти з цим. Тобто в одних людей ці гроші забрали, а іншим видали ‒ найбільш лояльному до влади електорату. Так що, мені здається, ці люди будуть намагатися виправдати такі подачки. Загалом прибутки людей у Росії за останні два десятиліття скоротилися, але в телевізорі розповідають, що нас оточують вороги, тому росіяни знову терпітимуть. Ті, хто міг би проголосувати проти, просто не підуть на вибори. У Криму зараз взагалі телефонують громадянам, хто за кого збирається голосувати.

Тим часом представник Крайової Ради Українців Криму, голова Регіонального центру прав людини Сергій Мокренюк прогнозує зростання протестних настроїв у російських провінціях.

‒ Я дуже радий, що Путін змушений купувати лояльність виборців. Це означає, що все не дуже райдужно, як показують у телевізорі. З іншого боку, те, як проголосують люди, не має такого значення, як те, яку цифру там намалюють. Мені складно судити про змістовний бік російських виборів, але дуже цікаво спостерігати за тим, як у російських регіонах люди борються за місце, де вони живуть. Зокрема, зростають протестні настрої в Башкортостані, Татарстані, на Забайкаллі. Тобто громадяни починають розуміти, що це їхня земля, але їх грабують ті, кого вони бачили хіба що в телевізорі. Ось це має значення, і, можливо, з цього виростуть нові політичні сили. Щоправда, медіа в Росії повністю підконтрольні, і висловлювати свою політичну позицію вільно неможливо.

Вибори до Держдуми Росії відбудуться з 17 до 19 вересня, зокрема і в анексованому Криму. Україна, США, Євросоюз і низка інших країн світу вважають російські процедури голосування на тимчасово окупованому півострові незаконними й не визнають їх результати.