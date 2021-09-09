9 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Москві запланована зустріч президента РФ Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, на якій планується підписання пакету «дорожніх карт» інтеграції Росії та Білорусі. В цей же день на території Білорусі розпочнуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».
- Рада безпеки ООН обговорить продовження мандату місії ООН в Афганістані, започаткованої 2002 року для сприяння проведенню виборів, захисту прав людини і підтримки гендерної рівності.
- Щорічна міжнародна конференція «Ялтинська європейська стратегія» (YES) та Фонд Віктора Пінчука 9-11 вересня проводять захід нового формату YES Brainstorming – «ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього в Україні та найвідомішими мислителями світу». Тематика заходу: «Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання». Учасниками YES Brainstorming стануть представники понад 20 країн світу.
- У Києві на розі вулиць Інститутської та Липської відкриють пам'ятний знак Іванові Франкові, встановлений за ініціативою онука письменника Роланда Франка за підтримки Київського міського голови Віталія Кличка і Міжнародного фонду Івана Франка у партнерстві з ГО «Львівське товариство у Києві».
- На випробувальному полігоні «Ягорлик» на Херсонщині з 9 до 30 вересня проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою.
Цей день в історії
- 1769 року народився письменник, поет, драматург Іван Котляревський, автор поеми «Енеїда» – першого твору в українській літературі, зазначають фахівці, написаного народною мовою.
- 1913 року над Сирецьким військовим летовищем у Києві авіатор Петро Нестеров уперше в світі виконав на літаку новий маневр, який отримав назву «мертва петля».
- 1948 року на півночі Корейського півострова проголошено Корейську Народно-Демократичну Республіку, прем'єр-міністром якої став 36-річний комуніст Кім Ір Сен.
- 1976 року помер багаторічний лідер Китаю Мао Цзедун.
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