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24 Вересень 2018, Київ 14:12
Політика

«Нас захистить Путін, на «ЛНР» ми не сподіваємося» – працівники захопленого бойовиками заводу

Працівники «Ровеньківського пивзаводу» на зборах одноголосно попросили у Путіна допомоги

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Маленьке шахтарське містечко Ровеньки, що розташоване на окупованій частині Луганської області, опинилося в центрі скандалу. Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник вирішив відібрати у місцевих жителів пивоварний завод. Працівники збунтувалися і вимагають втрутитися російського президента Володимира Путіна. Розбирались у колізіях ризикованого бізнесу в окупації журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На окупованій частині Луганської області скандал. Ватажок підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник нібито наказав «націоналізувати» «Ровеньківський пивоварний завод» – єдиний із працюючих в регіоні.

«Тут працювали мої батьки, я 30 років працюю і працюють зараз мої діти. І є у нас такі сім’ї, де працюють зараз чоловік і дружина. Ось як зараз бути – зупинили підприємство, і вони без роботи?» – обурюється працівниця заводу.

Місто Ровеньки Луганської області
Місто Ровеньки Луганської області

Після того, як озброєні люди прийшли на завод і зупинили виробництво, працівники скликали зібрання, щоб обговорити подальший план дій.

«Стояли в дверях автоматники з рушницями і в бронежилетах – нас просто заштовхували у двері і не випускали додому з роботи», – розповідають очевидці захоплення заводу.

Робітники також зауважують: підприємство перебувало в колективній власності. Це означає, що працівники отримували дивіденди від прибутку і досить непогану зарплату.

​«У 2017 році середня зарплата по заводу була 54 тисячі рублів (23 тисячі гривень – ред.). І якби нам дали працювати, в цьому році вона була б більше від 60. Хіба це погано для людей?», – додає ще один учасник зборів.

Працівники впевнені: навіть якщо підприємство зупиниться, на заводі залишиться чимало речей, які можуть бути розкрадені.

«Нержавійка, метал, алюміній… Поріжуть так само, як «Луганський пивзавод». Немає «Луганського пивзаводу», немає «Перевальського заводу», розумієте… А ми – виходить, ласий шматочок, тому що ми вміємо працювати», – обурюються робітники «Ровеньківського пивзаводу».

Бізнес в окупації – безправ’я і свавілля бойовиків – луганський журналіст

На початку вересня в угрупованні «ЛНР» влаштували так звану «Виставку досягнень народного господарства». Псевдоміністри заманювали в регіон інвесторів, обіцяючи підтримку, а саме «створити сприятливі умови для малого і середнього бізнесу, підвищувати інвестиційну привабливість «республіки».

Але на виставці вже не було продукції ще донедавна успішного і незалежного «Ровеньківського пивзаводу». Тепер на цій виставці так зване «управління виконання покарань» угруповання «ЛНР» рекламує роботу ув’язнених.

«Фіскальні органи» «ЛНР» тримають під серйозним пресингом бізнес
Олександр Бєлокобильський

Зворотний бік ризикованого бізнесу в окупації – безправ’я і повна залежність від свавілля бойовиків, розповів «Донбас.Реалії» журналіст-переселенець з Луганська Олександр Бєлокобильський.

«Так звані «фіскальні органи» «ЛНР» тримають під серйозним пресингом бізнес, у тому числі й невеликий. Я чув багато історій про те, як тиск «фіскалів» так званих «податкових органів» «ЛНР» доводив людей до серцевих нападів» – каже Олександр Бєлокобильський.

Послання Путіну: «Просимо допомоги!»

Що ж відбувається зараз на скандальному підприємстві? «Донбас.Реалії» вирушили в Ровеньки: шахтарське містечко зустрічає розбитими дорогами і забороненими наклейками «З днем Незалежності» на одному з покажчиків.

Стікери «З днем незалежності» на одному з дорожніх покажчиків у Ровеньках
Стікери «З днем незалежності» на одному з дорожніх покажчиків у Ровеньках

Місцеве пиво – знову в продажу. Ціна за літр – 60 рублів (25 гривень), але місцеві жителі якістю незадоволені і згадують смак старої продукції – ще не «націоналізованої».

«Пиво ровеньківське було найкращим, Ровеньки славилися», – сказав журналістам «Донбас.Реалії» житель містечка.

Працівники заводу зробили останню відчайдушну спробу зупинити луганських рейдерів.

Працівники «Ровеньківського пивзаводу» голосують за звернення до Путіна за допомогою
Працівники «Ровеньківського пивзаводу» голосують за звернення до Путіна за допомогою

На «ЛНР» ми вже не сподіваємося, нас може захистити тільки Росія – Володимир Путін
працівник пивзаводу

«На «ЛНР» ми вже не сподіваємося, нас може захистити тільки Росія – Володимир Володимирович Путін! Тому давайте проголосуємо всі: хто за те, щоб допоміг і по суті врятував підприємство? Прошу проголосувати», – виступив із промовою на зборах один із працівників «Ровеньківського пивного заводу».

Інші учасники зборів ініціативу підтримали та хором попросили Путіна: «Просимо допомоги, просимо допомоги!».

Але Путін – не врятував. На прохідній заводу журналісти «Донбас.Реалії» побачили озброєних людей в камуфляжі – завод у колективу відібрали. 21 вересня ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник заявив: зміни власності поки не буде. Ні розголос, ні заслуги перед угрупованням «ЛНР» не допомогли.

Озброєний охоронець на прохідній «Ровеньківського пивзаводу»
Озброєний охоронець на прохідній «Ровеньківського пивзаводу»

«У нас є люди, які воювали! Ось встаньте, хто у нас воював. Ось питання, за що ми воювали?

– Ось за «республіку», яка хоче нас зараз розвалити і задушити!

– І залишити без роботи.

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