«Нас захистить Путін, на «ЛНР» ми не сподіваємося» – працівники захопленого бойовиками заводу

Маленьке шахтарське містечко Ровеньки, що розташоване на окупованій частині Луганської області, опинилося в центрі скандалу. Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник вирішив відібрати у місцевих жителів пивоварний завод. Працівники збунтувалися і вимагають втрутитися російського президента Володимира Путіна. Розбирались у колізіях ризикованого бізнесу в окупації журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На окупованій частині Луганської області скандал. Ватажок підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник нібито наказав «націоналізувати» «Ровеньківський пивоварний завод» – єдиний із працюючих в регіоні.

«Тут працювали мої батьки, я 30 років працюю і працюють зараз мої діти. І є у нас такі сім’ї, де працюють зараз чоловік і дружина. Ось як зараз бути – зупинили підприємство, і вони без роботи?» – обурюється працівниця заводу.

Після того, як озброєні люди прийшли на завод і зупинили виробництво, працівники скликали зібрання, щоб обговорити подальший план дій.

«Стояли в дверях автоматники з рушницями і в бронежилетах – нас просто заштовхували у двері і не випускали додому з роботи», – розповідають очевидці захоплення заводу.

Робітники також зауважують: підприємство перебувало в колективній власності. Це означає, що працівники отримували дивіденди від прибутку і досить непогану зарплату.

​«У 2017 році середня зарплата по заводу була 54 тисячі рублів (23 тисячі гривень – ред.). І якби нам дали працювати, в цьому році вона була б більше від 60. Хіба це погано для людей?», – додає ще один учасник зборів.

Працівники впевнені: навіть якщо підприємство зупиниться, на заводі залишиться чимало речей, які можуть бути розкрадені.

«Нержавійка, метал, алюміній… Поріжуть так само, як «Луганський пивзавод». Немає «Луганського пивзаводу», немає «Перевальського заводу», розумієте… А ми – виходить, ласий шматочок, тому що ми вміємо працювати», – обурюються робітники «Ровеньківського пивзаводу».

Бізнес в окупації – безправ’я і свавілля бойовиків – луганський журналіст

На початку вересня в угрупованні «ЛНР» влаштували так звану «Виставку досягнень народного господарства». Псевдоміністри заманювали в регіон інвесторів, обіцяючи підтримку, а саме «створити сприятливі умови для малого і середнього бізнесу, підвищувати інвестиційну привабливість «республіки».

Але на виставці вже не було продукції ще донедавна успішного і незалежного «Ровеньківського пивзаводу». Тепер на цій виставці так зване «управління виконання покарань» угруповання «ЛНР» рекламує роботу ув’язнених.

«Фіскальні органи» «ЛНР» тримають під серйозним пресингом бізнес

Зворотний бік ризикованого бізнесу в окупації – безправ’я і повна залежність від свавілля бойовиків, розповів «Донбас.Реалії» журналіст-переселенець з Луганська Олександр Бєлокобильський.

«Так звані «фіскальні органи» «ЛНР» тримають під серйозним пресингом бізнес, у тому числі й невеликий. Я чув багато історій про те, як тиск «фіскалів» так званих «податкових органів» «ЛНР» доводив людей до серцевих нападів» – каже Олександр Бєлокобильський.

Послання Путіну: «Просимо допомоги!»

Що ж відбувається зараз на скандальному підприємстві? «Донбас.Реалії» вирушили в Ровеньки: шахтарське містечко зустрічає розбитими дорогами і забороненими наклейками «З днем Незалежності» на одному з покажчиків.

Місцеве пиво – знову в продажу. Ціна за літр – 60 рублів (25 гривень), але місцеві жителі якістю незадоволені і згадують смак старої продукції – ще не «націоналізованої».

«Пиво ровеньківське було найкращим, Ровеньки славилися», – сказав журналістам «Донбас.Реалії» житель містечка.

Працівники заводу зробили останню відчайдушну спробу зупинити луганських рейдерів.

На «ЛНР» ми вже не сподіваємося, нас може захистити тільки Росія – Володимир Путін

«На «ЛНР» ми вже не сподіваємося, нас може захистити тільки Росія – Володимир Володимирович Путін! Тому давайте проголосуємо всі: хто за те, щоб допоміг і по суті врятував підприємство? Прошу проголосувати», – виступив із промовою на зборах один із працівників «Ровеньківського пивного заводу».

Інші учасники зборів ініціативу підтримали та хором попросили Путіна: «Просимо допомоги, просимо допомоги!».

Але Путін – не врятував. На прохідній заводу журналісти «Донбас.Реалії» побачили озброєних людей в камуфляжі – завод у колективу відібрали. 21 вересня ватажок бойовиків «ЛНР» Пасічник заявив: зміни власності поки не буде. Ні розголос, ні заслуги перед угрупованням «ЛНР» не допомогли.

​«У нас є люди, які воювали! Ось встаньте, хто у нас воював. Ось питання, за що ми воювали?

– Ось за «республіку», яка хоче нас зараз розвалити і задушити!

– І залишити без роботи.

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