​«Історія іграшок». Проти кого грають у «війну» діти в Донецьку?

Донецька історія іграшок. Бойовики намагаються нав’язати дітям свою реальність найрізноманітнішими способами. Наприклад, символікою на іграшковій зброї та автомобілях. Чи грають у «війну» донецькі діти? І проти кого «воюють»? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

В Донецьку, окупованому бойовиками контрольованого Росією угруповання «ДНР», нещодавно стався скандал – в одному з місцевих магазинів іграшок виявили «заборонений товар». Ним виявилися іграшки з символікою Збройних сил України. Крім того, ціна іграшкову вантажівку ЗСУ виявилась дорожчою, ніж на аналогічний російський танк, але в іншому магазині.

От як цей «скандал» почали висвітлювати на пропагандистських телеканалів Донецька:

«Військові вантажівки з українським тризубом зацікавили громадських активістів з «Народного контролю». В ході контрольної закупівлі з'ясувалося, що одна така іграшка коштує майже 1000 рублів (приблизно 385 гривень – ред.)», – йшлося у сюжеті.

Крім того, на телеканалі провели паралелі з реальною війною, адже, за словами кореспондентки, «Україна з такої техніки, тільки справжньої, веде цілеспрямований вогонь по житлових кварталах міст республіки».

«Скандальну» ситуацію вирішили доволі швидко – магазин закрили, а іграшки відравили під арешт.

Щоб людина зранку прокинулась і зрозуміла, що так буде, шо це міцна влада і їй треба або коритися, або тікати

«Тут нічого дивного немає, бо коли німці прийшли в Київ, то вже на другий день були різні вулиці, вже інші прапори висіли і інші гімни лунали. В 18-му році коли на Буковину, в Чернівці і область прийшли румуни, ну, через місяць, вони не такі проворливі були, а коли в 40-му прийшла, радянська влада, то за один день поміняли все. І я так підозрюю, що більшість змінили за ніч, щоб людина зранку прокинулась і зрозуміла, що так буде, шо це міцна влада і їй треба або коритися, або втікати», – каже психолог Орест Шупенюк.

«Русский мир» та військово-патріотичне виховання

Бойовики «перепрошивають» дітей не тільки іграшками, кажуть експерти. Адже в ранньому віці набагато легше насадити потрібну ідеологію. Зокрема, один із ідеологічних інструментів є так зване військово-патріотичне виховання.

«Так званим військово-патріотичним вихованням дуже щільно займаються. Якщо брати попередні роки, то це військово-спортивні табори влітку, де людей вчать стріляти зі зброї, збирати-розбирати зброю. Секції були по інформаційній війні. Тобто дітей «натягували» пропагувати цінності «русского мира», так званої Новоросії», – зауважує журналіст Олександр Білокобильський.

«Сьогодні це діти, завтра юнаки, а післязавтра це наша надія і опора – це наші захисники або наші вбивці, умовно кажучи. Ось і все. Як ми дітей запрограмуємо, так і буде», – додає психолог Орест Шупенюк

Російські «танки» на полицях

Водночас на ринках і в магазинах Донецька кореспонденти «Донбас Реалії» не знайшли іграшок із символікою псевдореспублік. Проте є чимало російських «танків».

Дітей привчають до думки, що вони частина цього «русского мира»

«Дітей привчають до думки, що вони частина цього «русского мира». Їх привчають до думки, що російська армія спадкоємиця радянської армії – це їхні захисники і зрозуміло, що все це робиться з розрахунку на те, щоб хлопчиків підтягнути в незаконні збройні формування, так звану народну міліцію і щоб вирощувати самосвідомість окрему від української, – каже журналіст Олександр Білокобильський.

Хоча варто зауважити, що працівники місцевих ринків кажуть, що «військові іграшки» зараз дітей цікавлять мало.

«Зараз пластилін, гіпс, ось це все більше. Антистреси, слайм», – каже продавчиня на ринку у Донецьку. На питання, чи користується попитом у дітей військова тематика, каже, що «дуже слабо».

«Донбас Реалії» запитали у перехожих в Донецьку, які іграшки найбільше цікавлять їхніх дітей. Більшість із них казали, що іграшки «цифрові».

«Взагалі комп’ютерні, планшет. А так – машинки, різні м’які іграшки для розвитку.

«Він любить роботів різних. У нас іграшок мільйон», – розповідає про вподобання свого сина місцева жителька.

«Зараз вже інтернет їм більше подобається», – додає ще одна.

«Машини в основному, але хочеться не одні машини, а щоб щось було для інтелекту, для розуму, для розвитку», – каже місцевий житель.

Крім того, перехожі в Донецьку розповіли, що їхні діти цікавляться шахами та різними інтерактивними іграми. І навіть якщо грають у «війнушки», то воюють не проти того ворога, образ якого старанно намагаються насадити їм бойовики.

Хоча місцеві жителі на це питання не дають однозначної відповіді, кажуть що діти «воюють» проти «своїх друзів», «проти терористів» або «проти поганих».

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