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Для чего группировки «ЛДНР» зачищают украинский язык в ОРДЛО? Почему настоящие настроения людей на оккупированных территориях узнать невозможно? И что происходит с научной деятельностью в Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Маски сброшены

Так называемый «народный совет ЛНР» лишил украинский язык статуса «государственного» на территории, подконтрольной боевикам. Пару месяцев назад аналогичное решение приняли и в ОРДО. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

Журналист напоминает, что искоренение украинского языка в ОРДЛО, конечно же началось гораздо раньше. Украинские указатели и таблички заменялись русскими, хотя украинский язык и считался «государственным». Но все же, прежде боевики утверждали, что украинский язык имеет такие же права, как и русский. Теперь же боевики и их российские хозяева уже не скрывают, что ведут войну именно с языком и культурой.

По мнению журналиста, наступление на украинский язык наглядно подтверждает, что никакой реинтеграции ОРДЛО в свободную Украину не планируется. Напротив, происходит обратный процесс. Что б там не говорили россияне на переговорах в Минске, отдавать эту территорию они не собираются. Иначе не было бы никакого смысла бороться с украинским языком, утверждает Казанский.

Вспышка коронавируса в Славянске

С начала пандемии коронавируса по количеству зараженных в Донецкой области лидировал Мариуполь – один из самых густонаселенных городов региона. Сейчас волна COVID-19 добралась до севера области. Об этом пишет «Восточный Вариант».

Как отмечает интернет-издание вспышка инфекции произошла на одном из предприятий Славянска. К вечеру 4 июня диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 19 местных жителей. По словам мера города Вадима Ляха, эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное для выявления контактных лиц. При этом он говорит, что вызывают сомнения списки работников, которые представило руководство пострадавшего предприятия. Есть причины думать, что они неполные. Название предприятия местные власти не разглашают.

Один из сотрудников ПЦР-лаборатории в Славянске говорит, что лаборанты вынуждены работать по 12 часов в сутки, иногда даже больше. Всё потому, что в Мариуполе не справляются с количеством тестов, которые поступают на анализ. Но несмотря на все ограничения, на улицах Славянска кипит жизнь, пишет сайт.

Внятной социологии в оккупации нет и не будет

Все разговоры о настроениях людей на оккупированных территориях упираются в одну проблему. У Украины нет оттуда внятной социологии. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин.

Журналист утверждает, что внятной социологии и не будет. Проблема даже не в том, что украинские социологи не могут проводить там замеры. И не в том, что российская социология недостоверна. Проблема в том, что идея проводить исследования на оккупированных территориях заведомо обречена. В ситуации, когда искренность наказуема – часть респондентов будет молчать или недоговаривать.

Автор подчеркивает, что проукраинские голоса на оккупированных территориях преследуются – а потому пророссийские звучат безальтернативным хором. Но было бы ошибкой считать их – выразителями общего мнения. Кроме того, об этом стоит помнить и в те моменты, когда кто-то пытается судить о настроениях оккупированных территорий по социальным сетям.

Без бумажки ты….

Сайт «Свои.City» напоминает, что оккупированные районы Донецкой и Луганской областей все еще отрезаны от внешнего мира – КПВВ на линии разграничения не работают с 22 марта и с обеих сторон линии разграничения остались те, кто не успел вернуться домой.

Интернет-издание отмечает, что застрявшие в Донецке – преимущественно те, кто приехал туда проведать родных или состояние жилья – оказались почти заложниками. Переселенка из Донецка Ирина в интервью журналистам сайта рассказывает: она приехала в Донецк из Киева за день до того, как закрыли блокпосты в марте.

Женщина говорит, что как только захлопнулись блокпосты, стало понятно, что она здесь надолго. Встал вопрос, как выживать в Донецке. Ирина решила устроиться на работу, но везде, куда она приходила по объявлениям, у нее требовали «паспорт ДНР». Никого не интересовала специальность, санитарная или трудовая книжки. Ирина говорит, что даже реализатором на вещевом рынке она не смогла устроиться… Почему? Да-да, из-за отсутствия «паспорта ДНР».

Научная деятельность в ОРДЛО

Удивительное дело: в так называемой «республике» активизировалась научная деятельность: оживилась защита кандидатских и докторских диссертаций. Об этом пишет блогер из Луганска Виктория Малышева для еженедельника «Український тиждень».

По словам блогера, причина довольно прозрачна: это гораздо проще сделать в пределах небольшого «государства», где Высшая аттестационная комиссия расположена в пешей доступности от места работы, а ее председатель – вчерашний коллега или сосед.

Как отмечает Малышева, все стремятся как можно быстрее проскочить со своими защитами, пока Россия официально не зашла на территорию так называемой «республики» с более жесткими требованиями к научным трудам. В связи с этим большинство «ученых» стремится как можно скорее «протолкнуть» свои диссертации здесь, ведь они вполне уверены, что Россия затем признает все местные документы. Правда, кто богаче, тот выезжает защищаться в Россию, чтобы впоследствии избежать споров.

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