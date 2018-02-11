Тютюнова контрабанда на окупованому Донбасі

З початком бойових дій на Донбасі світові бренди припинили поставки цигарок на тимчасово окуповану частину території України. Тож, легальних способів забезпечити підконтрольну бойовикам територію тютюном не залишилося. Тим не менш, люди по той бік лінії розмежування курити менше не стали. До рук журналістів програми «Донбас.Реалії» потрапили цигарки фірми, яка, нібито, належить російському олігархові. Що це за людина і чиї інтереси може представляти – у матеріалі «​Донбас.Реалії»​.

Окрім «місцевого» виробника у донецьких кіосках можна знайти цигарки ще й російського виробництва. А от українським і світовим тютюновим брендам заборонено торгувати з бойовиками під загрозою міжнародних санкцій.

«Не існує законних шляхів постачання українських тютюнових виробів на окуповані території. Тільки шляхом контрабанди, або через територію Росії, або через лінію зіткнення», – сказав в ексклюзивному коментарі для «Донбас.Реалії» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Вітрини тютюнових кіосків на Донбасі просто заставлені цигарками «Донской табак». За словами продавчині у кіоску, саме вони у місцевих користуються найбільшим попитом.

– Які сигарети взагалі тут топові – російські, чи білоруські?

– «Донтабак» беруть.

Цигарки «Навигатор» теж можна придбати на території угруповань бойовиків «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними. У 2000 роках «Навигатор» також виробляла компанія «Донской табак». Зараз на офіційному сайті фірми в асортименті цих цигарок немає. На пачці, яка опинилася в розпорядженні журналістів «Донбас.Реалії», виробника не вказали. Єдиний напис: «Не для продажу в Росії».

Грецький «батько» окупованого Донбасу

Ростовська компанія «Донской табак» – одна з найбільших тютюнових компаній у Росії. У 1993 році фірму очолив російський олігарх грецького походження Іван Саввіді. У 2004 році він заснував холдинг під назвою «Агроком», до якого входять тютюнові компанії «Донской табак» і «Sekap», м’ясний бізнес-комплекс «Тавр» та фірма з видобутку артезіанської води «Аква-Дон». Саввіді – член Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії та координатор Ради греків країн пострадянського простору.

Війна на Донбасі розділила стотисячну діаспору греків в Україні. Більшість із них живе в Донецькій області – по обидва боки лінії фронту. Тим, хто в окупації, допомагає Іван Саввіді, стверджують в грецькій діаспорі в Україні.

«Він, звичайно ж, дав клич грекам Росії. Звідти йшла допомога, зокрема, й медична, до сьогоднішнього дня, протягом двох чи трьох років. Вони вивозять пенсіонерів в Анапу на відпочинок», – розповідає для «Донбас.Реалії» голова грецької діаспори в Україні Олександра Проценко.

Грецький журналіст Костас Онисенко до цього додає: Саввіді відомий не тільки серед греків.

«У пана Саввіді дуже хороші відносини з греками на пострадянському просторі. Якщо він захоче, то зможе якось маніпулювати або впливати на рішення тих людей з різних питань – у Греції, на окупованих територіях Донбасу та в інших пострадянських країнах, де він має вплив», – продовжує грецький журналіст Костас Онисенко.

Російські цигарки та грецькі медіа-ресурси

Нещодавно у грецьких ЗМІ з’явилася новина: куратор руху пострадянських греків почав активно скуповувати місцеві медіа-ресурси.

«Він намагався легалізуватися в Греції, купивши певну частину мас-медіа. Він намагається встановити себе як новий грецький олігарх», – сказала «Донбас.Реалії» завідуюча Центром міжнародних досліджень дипломатичної академії Надія Коваль.

Саввіді став власником трьох медіа-ресурсів:

20% відсотків акцій телеканалу Mega за 5 мільйонів євро;

щоденної газети Ethnos за 3 мільйони євро;

каналу Epsilon.

Суму останньої угоди не розголошують. Проте, за неофіційною інформацією, мова йде про 12 мільйонів євро.

Враховуючи його відносини з Кремлем, припускаємо, що він буде підтримувати позицію Кремля

«Враховуючи його відносини з Кремлем, то ми припускаємо, що він буде підтримувати позицію Кремля в різних темах. Одна з таких тем – це українське питання», – каже Костас Онисенко.

За словами завідуючої Центром міжнародних досліджень дипломатичної академії, Іван Саввіді має зв’язки у вищих ешелонах російської влади.

«Він не просто бізнесмен, він депутат Державної думи. Він доволі близька людина до президента Путіна. Егейське море є стратегічним для Росії з кінця 19-го століття. Тому що це – ціль Росії до виходу до теплих морів. Через Босфор і Дарданели, через Егейське море в Середземне море, вона (Греція – ред.) має значення для Росії, бо Росія хотіла б мати там свої військові бази і подібні речі», – додає Надія Коваль.

Грецький футбол з російським присмаком

Перед покупкою ЗМІ Іван Саввіді зробив ще одне вагоме придбання – став власником грецького футбольного клубу ПАОК. Команда зі Салонік, що грала в єврокубках, була на межі банкрутства. Олігарх одразу виплатив борги клубу, що складали 9 мільйонів євро.

«Коли у тебе є футбольний клуб, для тебе відкриваються такі можливості знайомств, яких у тебе ніколи не було, хоч ти собі 8 мільярдів заведи, тебе не пустять у певні кола, а тут ти свій», – розповідає спортивний журналіст Артем Франков.

​Тука: «Це – привід для позову»

Бізнес-імперія Івана Саввіді в Греції – це не тільки медіа та футбольний клуб. Кіпрська компанія Belterra, що належить російському олігархові, опинилася в складі концерну, який виграв тендер на покупку грецького порту Салоніки. Разом, як повідомляють ЗМІ, партнери заплатили за 67 відсотків акцій майже 232 мільйона євро. Крім того, Саввіді придбав тютюнову компанію Sekap у місті Ксанті.

Саме в грецькому місті Ксанті виготовляють цигарки «Донской табак». Інформацію про це можна знайти на пачці. Там же можна прочитати й інший напис – «фірма Sekap». А також побачити застереження: «Цигарки не для продажу в Росії та в Європейському союзі».

За штрих-кодом журналісти «Донбас.Реалії» дізналися, в якій саме країні виготовляють цигарки для окупованого Донбасу. А це, за словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, може призвести до правових наслідків.

Якщо дійсно грецьке виробництво постачається на окуповані території – це є приводом для позову

«За штрих-кодом країною-виробником зазначена Греція. Тому, я вважаю, що є привід передати цей шедевр до Міністерства закордонних справ для відповідної реакції щодо діяльності цієї компанії. Якщо дійсно грецьке виробництво постачається на окуповані території – це є приводом для позову», – заявив в ексклюзивному коментарі журналістам програми «Донбас.Реалії» Георгій Тука.

«Донбас.Реалії» відправили запит до компаній «Донской табак» та Sekap, щоб безпосередньо з’ясувати, як цигарки з таким маркуванням з'явилися на окупованому Донбасі, але відповіді поки що немає.

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