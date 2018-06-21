Почему жители Донбасса не верят украинским СМИ? Возможен ли хорватский сценарий в Украине? Стоит ли выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий? И почему стоит игнорировать Чемпионат мира по футболу?

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной части, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об этих темах.

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О хорватском сценарии

Наверное, нет такого количества просербски настроенных хорватов, как украинцев пророссийски настроенных

​Наталья, Луганская область: «У нас же есть совместный центр с оккупантом (СЦКК – ред.), где наши военные живут с ними в одном помещении, «ручкаются», и никто из наших не написал никаких рапортов. Наверное, нет такого количества просербски настроенных хорватов, как украинцев пророссийски настроенных».

Тетяна, Горлівка: «Хіба ж можна щось спрогнозувати, якщо «Умом Россию не понять». Вони ж, коли був Майдан в Києві, чекали, щоб влада помінялась, і це їм було на руку, щоб створити ці «ДНР» і «ЛНР».

Сергей, Славянск: «У меня вопрос по поводу психологического и дипломатического давления на Россию, которая постоянно говорит, что она непричастна (к войне – ред.). А если их спрашивать, почему же вы так противитесь всем планам по умиротворению? Почему противитесь тому, чтобы Украина взяла под контроль границу? Не отвечают».

О доверии к журналистам

Слушательница: «В сердце у каждого человека живут три дамы: Вера, Надежда и Любовь. Так вот, когда одной из них нет, то и другим не очень уютно, и они себя не проявляют. Поэтому здесь главное то, что живёт в сердцах у людей. Если есть любовь: к человеку, к матери, к стране, то будет и вера, и надежда. Тогда будет понятно, кто прав. Я желаю всем жителям оккупированной и неоккупированной территории, всем жителям Донбасса включить не только голову, но и дать простор своему сердцу».

Я живу вашим радио. Я вижу, что вы приглашаете разные стороны

​Ольга, Славянск: «Я переселенка из оккупированной территории. Тут прозвучала фраза, что люди там не могут выбирать, и им не дано. Но я хочу сказать, что даже сейчас, там, на оккупированных территориях, есть люди, которые не смотрят и не слушают российское и сепаратисткое телевидение и радио. Не слушают, потому что это глупости и пропаганда. Там есть люди, которые ищут украинское радио, находят эти волны – слушают. Возможно, люди на Донбассе и не слишком верят украинским журналистам. Но мы, например, телевизор здесь не смотрим. Мы слушаем «Громадське радіо» и Радио Донбасс.Реалии. Можно сказать, я живу вашим радио. Я вижу, что вы приглашаете разные стороны. Вы приглашаете людей, которые дискутируют, которые высказывают разные точки зрения, и это очень интересно. Лично я верю. Я понимаю, что, возможно, не всю информацию нам доносят, особенно военные моменты. Журналисты должны говорить правду».

О футболе

Я бы дружил с Россией, поймите, мы рядышком. Америка далеко, и Европа нас уже бросает

​Александр, Меловое: «Хотел бы разбавить ваши русофобские настроения. Посмотрите, как сейчас в России все радуются. Вы говорите, что поехало 5 тысяч украинцев (на чемпионат мира по футболу – ред.). Да там пол-Украины уже в России, они все любят футбол. Я бы дружил с Россией, поймите, мы рядышком. Америка далеко, и Европа нас уже бросает. Ну с кем мы останемся? У нас тут 25 метров до России. Улица Дружбы народов – четные дома русские, а нечётные – украинские. А сейчас россияне поставят нам забор… Мы же рядом всегда ходили. А теперь они не могут прийти к нам сала купить, а мы к ним за рыбой».

О России

Захотели – сбили самолёт, и говорят, что это не они, а Украина

​Олег, Курахово: «Вы тут говорите о том, что может Украина противопоставить. Да ничего она не может противопоставить. Всё время страна разрушала свою армию, и даже сейчас разрушает. Россия давно уже нарушила всё, что можно. Она захватила Крым и Донбасс. Россия не смотрит на письма и документы, она просто делает. И что бы мы не кричали, они всё равно будут это делать. Захотели – сбили самолёт, и говорят, что это не они, а Украина».

О миротворцах

Олег: «В Донбассе есть шахты, которые затапливаются, а там радиоактивные отходы. Россия не уступает в вопросе миротворцев, и не получится ли так, что Россия дождётся того момента, когда эти воды начнут подниматься на поверхность, и земля станет непригодной для жизни. И не получится ли так, что они позволят миротворцев только тогда, когда эти земли будут непригодными к жизни?»

О свободе слова

Сергей, Донецкая область: «Сегодня атакуют тех, кто якобы пророссийский. Завтра с попустительства равнодушных начнут нападать на другие СМИ, которые были равнодушны. Так мы рискуем превратится в тоталитарную державу».

О пенсиях в ОРДЛО

Почему вас так волнует, чтобы выплатить пенсии, но не волнует, когда будет освобождена территория?

​Наталья, Старобельск: «Я вспоминаю времена Кучмы, когда пенсию не платили по полгода. Где тогда были правозащитники? Войны ведь не было. А сейчас по роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с людьми, которые приезжают с той стороны. Некоторые люди приезжают румяные и покупают такие товары, без которых можно обойтись. Человек, который голодает, не будет покупать миксер. Почему вас так волнует, чтобы выплатить пенсии, но не волнует, когда будет освобождена территория? Там же масса заложников».

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