(Друкуємо мовою оригіналу)

Сегодня в России открылась финальная стадия Чемпионата мира по футболу. Президент Владимир Путин уверяет, что футбол – вне политики. А критики Кремля призывали к бойкоту Мундиаля в России, вспоминая об аннексии Крыма, сбитом над Донбассом «Боинге», политзаключенных в России, в частности Олеге Сенцове, продолжающем голодовку.

Перед Мундиалем в России в Лондоне провели финал «чемпионата мира по футболу» «сборных» непризнанных «государств». Среди участников – команды «ДНР» и «ЛНР». А сегодня в Донецке – финал юношеского футбольного турнира, приуроченный к Мундиалю в России. В какой футбол играет «ЛДНР»? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал политолог, блогер, донетчанин Кирилл Сазонов.

– Невозможно спрогнозировать, кто победит в Чемпионате мира. Но факт, что чемпионат проходит в России – победа Путина?

– Это не его заслуга, это, как говорят, недоработка европейских стран.

Олимпиаду в России и Чемпионат мира в России вполне заслуженно сравнивают с Олимпиадой гитлеровской Германией накануне Второй мировой войны, 1936 года в Берлине. Та же пропаганда, та же попытка выглядеть белыми и пушистыми, попутно готовясь зажечь пожар как можно больше.

– В 1980 году в России проходила Олимпиада, там был настоящий бойкот – сборная США не приехала в полном составе, другие сборные отсутствовали или выступали под Олимпийским флагом. Тогда прошло полгода после вторжения советских войск в Афганистан. Может такая форма протеста как бойкот в принципе не эффективна? Ведь раз в четыре года происходит такое масштабное соревнование как Мундиаль, некоторые футболисты ждут этого всю жизнь.

– Бойкот может быть эффективен или не эффективен в зависимости от количества участников. Прошло 38 лет с 1980 года и ничего не меняется. Есть решительная позиция США, Канады, есть совершенно бесхребетная любовь к деньгам ФИФА. Они всегда как-то прогибаются. Это удобная позиция – спорт вне политики.

– Как сообщили СМИ, в Лондоне провели так называемый «чемпионат мира» и там приняли участие «сборные» не признанных государств, среди них были группировки «ДНР» и «ЛНР». Эти неподконтрольные Украине территории пытаются любой ценой выйти на международную арену или это только спорт?

– Это работа на СМИ и пропаганду. Во дворе можно собраться и поиграть. Я могу собрать трех друзей, которые будут представлять Францию, условно, и трех, которые будут представлять Англию. Мы сыграем неплохой матч во дворе на стадионе. А завтра запустим новость, что непризнанная команда Англии победила у непризнанной команды Франции.

В порядке бреда можно генерировать что угодно, если есть хотя бы 200 евро на билет.

– В Советском Союзе и во время независимой Украины до войны «Шахтер» Донецк, «Заря» Луганск были очень мощными клубами. «Шахтер» не раз выигрывал кубок СССР, а «Заря» была даже чемпионом СССР.

– Это было давно, я застал «Зарю» в период спада и более или менее она начала возрождаться сейчас, когда ее передали в 2010 году донецкому депутату Евгению Геллеру. А «Шахтер» – да.

– Александр Заваров был одним из лучших футболистов, из Луганска, Сергей Ребров из Горловки. В Украине, которая тогда славилась своими результатами на международной арене, Донбасс был мощной силой, кузницей кадров блестящих звезд. Но за эти годы войны тенденция среди группировок «ДНР» и «ЛНР» поставить футбол на высокий уровень, а есть же «Шахтер» и «Заря» в Украине. Что тут берет верх?

– В так называемых «ДНР» и «ЛНР» занимаются симуляцией. Кадры и хорошая школа появляются там, где власть, местный бизнес горят страстью к этому виду спорта и вкладывают в него деньги. Особо хоккея, например, в Донецке не было. Пока Борис Колесников не увлекся этим видом спорта и не начал готовить Донецкий хоккейный клуб и он тоже стал показывать сумасшедшие результаты.

– На неподконтрольной Украине территории могут поднять футбол так, что это будет большой козырь на международной арене в политическом плане?

– Исключено. Донбасс Арену они уже разрушили – одна из жемчужин Донецка, стадион на уровне всех мировых стандартов разграблен. Ничего не будет без денег, без усилий.

Если Садовой с губернатором Львовской области увлекутся футболом и местный бизнес их поддержит, то львовский футбол через 10 лет будет греметь на всю страну. Всё зависит от обстоятельств.

– А «Шахтер» и «Заря», пока не имеют возможности играть матчи дома?

– Я думаю, эти команды сохранятся на достаточно серьезном уровне. Не знаю как будет с «Зарей», какие планы у Геллера, а Ринат Ахметов «Шахтер» не бросит.

– Если вспоминать Олимпиаду в Сочи, она была проведена с размахом, когда был финал Майдана.

– Я очень люблю вспоминать Олимпиаду в Сочи, потому что все платные пропагандисты даже в Украине, которые получали под это финансирование, говорили, что «вот как построили, а вы не верили, какой красивый городок».

– Но ведь построили.

– Да, но прошло буквально пару лет и говорят, что там не сделали сливов, тут посыпалось, а там разваливается.

– Некоторые обозреватели, вспоминая те события конца февраля 2014 года – Небесная сотня, пик Майдана, бегство Януковича, говорят, что Путин настолько увлекся этим детищем – Олимпиадой в Сочи, настолько сконцентрировался на ней, что немного забыл о Киеве, а Майдан вышел из-под контроля. Если бы не Олимпиада, то Путин бы сидел в Кремле и не позволил Януковичу убежать. Согласны?

– В основном эту версию я слышал от российских экспертов и политологов. Но я категорически не согласен.



План пошел немного косо, потому что Путин дал Януковичу 15 миллиардов, Янукович взял три. Этого должно было хватить для удержания доллара по 8, стабильности пенсий и зарплат. Янукович должен был идти на второй срок. А в Кремле понимали, что второй срок он ни с какими деньгами не выиграет, что будет Майдан, начнутся стычки и под это дело начнется оккупация Крыма и вторжение в Донбасс.

Но Янукович советской закалки, он сорвал планы России тем, что устроил «бучу» в Киеве на год раньше, просто умудрившись разогнать студентов. Поэтому пришлось многое переигрывать, играть в сырую. Захват Крыма был более или менее расписан, уже даже были готовы медали, заранее утвержденные.

– А по Киеву и Донбассу тогда?

– Тогда Путин поверил одиозным персонажам, например, Затулину, Дугину. Они сказали, что войдут войска, немного пропагандистов, Донецк, Луганск, Днепр, Запорожье, Одесса, Харьков, вплоть до Киева будут встречать хлебом и солью, сами вооружаются. Только подкидывать немного денег и инструкций, народ сам снесет власть и левый берег станет под контролем России. А дальше решат что делать.

Большая политика остается большой политикой, а футбол – это только соус, который немного отвлекает внимание

Но вдруг оказалось, что все не так просто: Донецк не сдается, украинские митинги бесплатно собирают в два раза больше, чем российские, даже в Луганске все идет хуже, в Днепре их начинают гонять, в Одессе невероятное сопротивление, в Харькове выровняли ситуацию. Оказалось, что Путин был не готов к такой ситуации. Оказалось, ему дают по зубам. Может им не хватило года для пропаганды.

– Подводя итоги: Олимпиада, Чемпионат мира не влияют на политические последствия? Это преувеличено?

– Да. Большая политика остается большой политикой, а футбол – это только соус, который немного отвлекает внимание на короткое время. Это анестезия, а не лекарство.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)