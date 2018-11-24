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Для чего Россия финансирует сепаратистов на постсоветском пространстве? Почему никто не спешит урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины? И почему в Луганске жить не так уж и плохо? Подробнее в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

В обход санкций

Кремль годами финансирует целый ряд пророссийских анклавов в Украине, Грузии и Молдове. Сеть таких квазигосударств стала настолько важной для России, что теперь тайная финансовая система объединяет их все между собой, пишет американская газета «The Washington Post».

Созданная Россией в подконтрольной ей Южной Осетии система обходит все барьеры, такие как санкции США и ЕС.

Из Южной Осетии, как пишет издание, деньги направляются в Россию. Их используют для оплаты горючего, строительных материалов и других товаров, которые Россия поставляет на оккупированные территории. Схема работает и в обратном направлении.

Через эту тайную банковскую систему в Южной Осетии проведены более 150 миллионов долларов, согласно подсчетам «налоговой службы» сепаратистского региона Грузии.

«Неудобный» Донбасс

Об урегулировании ситуации на Донбассе среди украинских политиков сейчас никто всерьез не задумывается и не будет задумываться еще год, пока не пройдут вначале президентские, а потом парламентские выборы, утверждает обозреватель российской газеты «Коммерсант» Максим Юсин.

По его мнению, Донбасс – очень неудобная тема для украинских политиков. Как отмечает Юсин, украинский стратегический план возвращения Донбасса можно сформулировать так: дождаться, пока экономика России не выдержит западных санкций и политического противостояния с Западом. На фоне коллапса российской государственности (а в Киеве убеждены, что рано или поздно он наступит), на своих условиях вернуть и Донбасс, и Крым.

Что касается Москвы, то там, по мнению Юсина, уже не питают иллюзий, что с нынешней украинской властью, удастся хоть о чем-то договориться. Да и западные санкции, что бы ни говорили об их привязке к урегулированию ситуации на Донбассе, это надолго.

В бой идут одни старики

Место экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговорной группе в Минске занял Евгений Марчук, чей возраст от «критического» очень недалек, пишет «Деловая Столица».

Как отмечает газета, после ухода Кучмы кто-то должен был продолжить его линию переговоров, и это могла стать лишь сопоставимая с экс-президентом фигура настолько, насколько это возможно. Причем из той же «старой гвардии».

По мнению автора статьи, при всем уважении к советнику Петра Порошенко Руслану Демченко, который курирует украинско-российское направление, он человек другого поколения и другой формации и находить подход к россиянам ему было бы куда сложнее, чем представителю поколения Кучмы.

При этом роль Демченко в переговорах, скорее всего, будет очень важной, но в тени, подчеркивает газета. За спиной авторитетного и опытного Марчука, который прошел полноценную аппаратную школу еще в Союзе и знает советских функционеров как облупленных.

Будущее для Пушилина

Не успел Денис Пушилин победить на «выборах» в ОРДО, как уже подумал о будущем и даже о смерти, пишет российская газета «Московский Комсомолец».

Издание подчеркивает: один из первых законов, который подписал Пушилин, посвящен гарантиям «главе республики» и кругу его семьи после окончания полномочий. Полномочия могут прерваться по любым причинам: вышел срок, проиграл на следующих «выборах» или… умер. Как пишет газета, это не исключено, если вспомнить судьбу Александра Захарченко.

Данное распоряжение вызвало неоднозначную реакцию жителей, отмечает «МК». В регионе, где зарплата у людей нередко составляет 5 – 6 тысяч рублей, назначение себе единовременного выходного пособия в размере годовой зарплаты, как минимум, вызывает недоумение.

Существует версия, что это решение принималось прежде всего, чтобы обеспечить жизнь вдовы Захарченко и его детей.

Все не так уж плохо

Почти всегда все статьи о Луганске на украинских ресурсах начинаются с разного рода негатива в отношении города конкретно и оккупированной территории в целом. Однако, если отступить от стереотипов, можно найти и плюсы в проживании на неподконтрольной украинским властям территории области. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как утверждает автор, самый веский из всех аргументов – своё жильё. Многим в разы дороже любимый продавленный диван, чем съёмная квартира в чужом городе. По словам блогера, если у вас есть бизнес или работа, а претензий на дальние страны вы не имеете, то жить можно.

Кстати, по словам Кучер, сейчас то время, когда в Луганске стало популярно покупать жильё. Очень поискав, можно найти однушку за 8 тысяч долларов, а трешку за 11. Правда, вопрос законности приобретения жилья и наследования собственности очень спорный. Ещё один не последний аргумент – квартплата.

А еще в Луганск еще едут лечить зубы, сдавать анализы и делать косметические процедуры, потому что все это дёшево – утверждает блогер из Луганска.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)