(Друкуємо мовою оригіналу)

Говоря о неподконтрольных территориях, чаще вспоминают крупные города: Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка. Но как живут маленькие города, оказавшиеся за линией разграничения? Что в этих городах разрушено войной, а что временем? Вот как показывают свои города, попавшие в оккупацию, жители в соцсетях.

Снежное. Шахтный городок в Донецкой области с населением около 48 тысяч человек. По легенде, своё название город получил от Екатерины II, экипаж которой застрял в одном из снежных яров Васильевки (старое название Снежного). Правда, со временем ударение в слове перекочевало на второй слог, СнежнОе. Из достопримечательностей – 4 памятника Ленину и мемориальный комплекс «Саур-Могила» за городом.

До начала российской агрессии в городе работали угольные шахты, завод химического оборудования и машиностроительный завод, входящий в «Мотор Сич». В 90-е город получил славу депрессивного городка из-за закрытия шахт и процветания нелегальных копанок. Сейчас город выглядит ещё более заброшено.

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Торез. После декоммунизации Чистяково. Город-сосед Снежного. С 1778 года менял названия: сначала Алексеево-Леоново, потом Чистяково, по фамилии купца Чистякова, который владел там имением. В 60-х годах 20 века Чистяково переименовуют в Торез, в честь секретаря французской коммунистической партии Мориса Тореза. По данным переписи населения 2001 года, в городе проживало чуть больше 72 тысяч человек. В новостные сводки Торез попал после авиакатастрофы «МН 17» Малазийских авиалиний. Сбитый пассажирский самолёт упал возле города.

Так город выглядит сейчас.

Енакиево. Ещё один город в Донецкой области, переименованный не единожды. С 1898 года город носил нынешнее название. В 1928 году Енакиево переименовали в Рыково. Но в 1936 году Рыково стало Орджоникидзе, всё так же в честь партийного деятеля. Во время немецкой оккупации опять переименовали в Рыково, и в 1944 году вернули историческое название – Енакиево. Население – более ста тысяч человек. Город знаменит металлургическим заводом и своим выходцем – беглым президентом Виктором Януковичем. До начала военной агрессии более 60 процентов населения работали в промышленности.

Алчевск. Промышленный город в Луганской области. Переименования не обошли Алчевск стороной. Васильевка, потом Алчевское, в честь промышленника Алексея Алчевского, основателя города. В 1926 году город становится Ворошиловском, в 1959 Ворошиловск переименовывают в Алчевск, но уже в 1961 году Алчевск становится Коммунарском до 1991 года.

О городе заговорили в 2006 году, после аварии теплосети. Тогда стотысячный город остался зимой без отопления.

Знаменит город двумя промышленными комбинатами - металлургическим и коксохимическим. Также в городе регулярно проводились соревнования по мотокроссу.

А вот как сейчас он выглядит.

Краснодон. После декоммунизации Сорокино. Шахтный город в 50 км от Луганска. Основан в 1914 году как посёлок рудника Сорокино. Первыми поселенцами на руднике были персы, корейцы, китайцы и татары. Отсюда и пошли названия «Шанхай», «турецкие» и другие обозначения землянок, в которых жили шахтёры. В городе активно развивалась угледобыча.

Во время Второй мировой войны в городе действовала подпольная организация «Молодая гвардия», ставшая популярным сюжетом советской пропаганды. В Краснодоне находятся памятник и музей молодогвардейцам.

Вот как видят город.

В пабликах этих городов регулярно выкладываются фотографии, но люди чаще всего комментируют те фотографии, что сделаны либо до оккупации, либо в советские времена.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)