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Продам медаль – дорого. Бывший так называемый «министр обороны» группировки «ДНР» Игорь «Стрелков» Гиркин выставил на продажу свою медаль за «возвращение Крыма». Говорит – не хватает на жизнь. Стартовая цена медали – миллион рублей (это около 370 тысяч гривен).

На сайте «Нумизмат.ру» в аукционе «Коллекционные русские монеты и медали» появился лот: «Медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.». Вот что сообщается в описании к лоту: «Неизвестное производство, 2014 г. Золото 750-й пробы (на гурте – «750»), литьё, гравировка. Медаль является негосударственной наградой благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию. Представленный экземпляр медали был присужден И. И. Стрелкову».

На своей странице в соцсети «Вконтакте» Игорь Гиркин подтвердил: это действительно его медаль, и продаёт он ее из-за материальных трудностей.

Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы

«Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым (предпринимателем, основателем «Фонда святителя Василия Великого» Константином Малофеевым – ред.) ещё весной 2014 года – до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу «залатать» имеющимися наличными средствами», – написал Гиркин в комментариях на своей странице.

Обращает на себя внимание фраза про «Донбасскую кампанию» – Гиркин уже давно не поддерживает российскую пропагандистскую линию о якобы «гражданской войне» на Донбассе.

В продаже наград, даже таких «фейковых», нет ничего удивительного, говорит политолог Кирилл Сазонов, ведь для тех, кто воевал за идеалы так называемой «Новороссии» и «возвращение Крыма», все эти войны – не что иное, как заработок.

Для наёмников Крым – одна из точек, где они заработали денег

«Важно понимать, что сакральным Крым для России является только в их СМИ. Для наёмников Крым – одна из точек, где они немного заработали денег. Крым, Сирия, Венесуэла – это всё для них не имеет никакого духовного значения. Просто работа, ничего личного. Ничего удивительного, что наёмник, у которого на данный момент не очень-то много денег, медаль за Крым выставляет на аукцион. А если учесть, что его фамилия довольно известна, то он хочет на этом заработать, а сам Крым ему не интересен. Он не будет туда ездить отдыхать. Заработал денег во время оккупации, а теперь зарабатывает денег, продавая медаль. Нормальный, циничный образ «русского мира», – говорит Сазонов и отмечает, что, не один Гиркин торгует «былой славой»: другие борцы за «Новороссию» давно используют военный конфликт как способ заработка.

«Они уже и так приторговывают недвижимостью, «отжатой» в Донецке, приторговывают металлом, на который распилили предприятия в оккупированном Донбассе, приторговывают углём, который добывают на «копанках» в Донецкой и Луганской областях. Для них это прежде всего деньги. Идиотов, которые верили во что-то, уничтожили очень быстро. Сейчас же пришло время «МММщиков» типа Пушилина, которые получают из этой ситуации максимум денег», – говорит Сазонов. Он предполагает, что объявление от бывших наёмников о распродаже орденов – не последнее.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)