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Как группировка «ДНР» использует детей для пропаганды? Почему жители Станицы Луганской оказались в западне? И какие модные тенденции стали появляться в Донецке после 2014 года? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

«Я родился в «ДНР»

Дети разных возрастов часто становятся инструментом для пропаганды группировки «ДНР», пишет сайт «Новости Донбасса».

Интернет-издание отмечает, что детей показывают в новостных сюжетах на телеканалах, подконтрольных группировке. В сюжетах, как правило, спонсорами «счастливого детства» выступают или незаконная организация «Донецкая республика» или силовики. В местных масс-медиа дети представлены как «будущее процветающей республики».

Как пишет сайт, если в 2014-15 годах фотографиями плачущих детей пропаганда иллюстрировала призыв жителей Донбасса к вступлению в «народное ополчение», то сегодня детские лица улыбаются с плакатов под названием: «Я родился в ДНР».

Журналисты интернет-издания утверждают: если в ближайшие годы ничего не изменится, эти дети без тени сомнения будут утверждать, что рождены именно в «ДНР», а не в украинском городе, который оккупирован Россией. Для России же и подконтрольной ей группировке «ДНР» воюющие дети – это необходимость, которая в случае удачной реализации обернется для Украины катастрофой.

Логистика по-станично-лугански

Станица Луганская – некогда богатейший пригород. Большая часть местного населения (которого до войны было 15 тыс. человек, а на сегодня осталось около 4 тыс.) выживает благодаря теплицам, пишет «Остров».

Автор статьи напоминает, как примерно с конца марта местные обычно начинали вывозить первый урожай на луганский оптовый рынок в 15 километрах по дороге от Станицы. В период до середины июня торговля была самая выгодная из-за высоких цен на овощи. И чтобы получить ранние плоды, помидоры сажали обычно еще в январе, огурцы – в феврале. Огромные деньги вкладывали при этом в отопление теплиц – газом, углем и дровами.

Как утверждают местные жители, сейчас отапливание теплиц газом из-за роста цен стало для них совершенно неподъемным, а уголь в Станицу теперь не возят. Кроме того, провезти урожай через КПВВ в Луганск они тоже не могут: оказалось, что пограничники фактически заблокировали перемещение коммерческих грузов через линию соприкосновения.

Станичные крестьяне уже несколько недель обрывают телефоны и обивают пороги чиновников, но ни добиться разблокирования их торговли, ни хотя бы получить объяснение новой негласной блокаде не могут.

Хотели как лучше, а получилось…

Остановка Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в 2012 стала настоящей катастрофой для города и серьезным ударом для Луганщины в целом, утверждают журналисты сайта «Восточный Вариант».

Интернет-издание напоминает о том, что ухудшение ситуации с нефтепереработкой наблюдается в целом в Украине с 2005 года, когда были отменены пошлины на ввоз нефтепродуктов. Правительство Юлии Тимошенко тогда заявляло, что таким образом в Украине могут стабилизироваться цены на автомобильное топливо.

После этого, как пишет сайт, в 2010 году остановился Одесский НПЗ, затем Надворнянский и Дрогобычский заводы, а в 2012 году был закрыт и Лисичанский. То есть ввозить готовый бензин и дизтопливо стало выгоднее, чем импортировать нефть и что-то из нее изготовить.

Автор статьи утверждает, что это действительно стабилизировало цены и вдобавок сняло зависимость топливного рынка от российских собственников украинских НПЗ. Однако по данным Минэнерго, из-за этого лишились работы порядка 18 тысяч работников отрасли и более 54 тысяч сотрудников смежных предприятий. А бюджет терял в год по 800 миллионов гривен.

«Фэшн из май профэшн»​

Не секрет, что в Донецке осталось немало дизайнеров, работы которых до 2014-го года были известны по всей Украине, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, в первый год начала военных действий, разумеется, о каких-либо развлекательных и зрелищных мероприятиях не могло быть и речи. Этот сегмент замер от ужаса происходящего и на целый год впал в анабиоз.

Но уже в 2015-м жизнь в этом секторе стала возрождаться, отмечает Молчанова, и добавляет, что в марте 2016-го состоялся первый показ коллекции мод после того, как «министерство очень лёгонькой промышленности ДНР» обратилось к местной богеме с просьбой устроить праздник жителям молодой «республики».

Дизайнеры, по словам автора, «с пониманием» отнеслись к призыву чиновников устроить показ мод в «израненном войной» городе. На скорую руку они собрали остатки довоенных коллекций и «изваяли» новинки в духе современных тенденций – цветовая гамма хаки и черно-сине-красная по аналогии с флагом группировки.

Зрелище, как пишет Молчанова, откровенно говоря, не вызвало восторга у избалованной до войны донецкой публики, но организаторы остались довольны.

Похоронная мода в Луганске

В Луганске за последние пять лет изменились некоторые детали привычного ритуала похорон, пишет блогер Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

По словам Викторовой, люди перестали устраивать громкие прощания с оркестром, исчезли цветы по дороге умершего, исчезла привычка прощаться дома, и все чаще похороны напоминает картинку из американских кинолент, когда на кладбище покойного провожают самые близкие – один-два человека. И даже если умер молодой человек, у которого много социальных контактов.

Как отмечает блогер, причины довольно прозрачны – отсутствие денег. Родственники просто свели к минимуму похоронный ритуал. Только самое необходимое и самое простое. Никаких случайных «гостей» ради бесплатного обеда. Только самые близкие. Более того, местом встречи для желающих проститься стали назначать не дом умершего, а морг, похоронное агентство или больницу. Просто такая процедура сводит к минимуму присутствующих. Вряд ли в морг приедут случайные люди, для которых нужно будет оплачивать столовую.

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