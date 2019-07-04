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Возобновили! Больше месяца вещание украинских теле- и радиоканалов на Донбассе было под угрозой. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не мог собраться, чтобы продолжить временные разрешения для вещания в зоне проведения Операции объединённых сил – попросту не было кворума. После возмущения общественности и самих вещателей Нацрада продлила разрешения. Вот как это было.

Под зданием Национального совета по вопросам теле- и радиовещания с утра собираются активисты и команда радио «Армия.ФМ». Требование одно – продолжить временное разрешение для вещания на Донбассе. В зоне ООС действует особая процедура – упрощенные временные разрешения вместо лицензий. Их ввели для того, чтобы упростить украинским вещателям работу в регионе, куда из-за линии разграничения добивают российские каналы.

Если разрешение не продлят, то на этих частотах сразу же появятся «сепарские» радиостанции

«Мы собрались здесь, чтобы наши военные и люди на оккупированной территории слушали не «днровский» шансон, а качественную украинскую музыку, которую не найдёшь в эфире других каналов, кроме как на «Армия.ФМ». И если разрешение не продлят, то на этих частотах сразу же появятся «сепарские» радиостанции», – рассказывает ведущий «Армии.ФМ» Александр Бессонов.

Тем временем в зале заседаний не могут собрать кворум, чтобы приступить к рассмотрению вопросов. Лишь в полдень Нацсовет начинает голосовать за повестку дня, в которую попадают вопросы о продлении разрешений на вещание на Донбасс и Крым.

В коридоре у зала заседаний собираются активисты, журналисты и коллектив «Армии.ФМ». Все смотрят на экран, ожидая, когда же огласят повестку. Наконец с трибуны Нацсовета звучит вопрос о продлении лицензий, решение – положительное. В коридоре такое решение встречают аплодисментами.

Еще предстоит провести конкурс, где будут выделены частоты для «Армии.ФМ», «Суспільного»

«Нам не удавалось убедить коллег собраться и разблокировать работу Нацсовета. Удалось только благодаря тому, что пришла общественность. Я не думаю, что это победа, это скорее свидетельствует о слабости государственных институций. Еще предстоит провести конкурс, где будут выделены частоты для «Армии.ФМ», «Суспільного» и других вещателей», – рассказал после заседания член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

​В холле Нацсовета активисты, следившие за заседанием в прямом эфире, встречали команду «Армии.ФМ» аплодисментами и громким «Поздравляем» и «Слава Украине!».

Давайте не забывать, что борьба продолжается

«Мы получили разрешение на продолжение вещания, а также мы просили разрешение на вещание в Авдеевке и Лисичанске. Всё принято, за всё проголосовали. Но давайте не забывать, что борьба продолжается. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку», – заявила после заседания руководитель «Армии.ФМ» Яна Холодная.

Вместе с армейским радио разрешение для вещания продлили также ПАТ «НСТУ», «UA:ПЕРШИЙ», «UA:ДОНБАС», Радио НВ, а также ряду телеканалов. На следующих заседаниях Нацсовета планируется рассмотреть продление лицензий для «Тризуб.ФМ» и «Вільне радіо», а также провести конкурс на получение частот.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)