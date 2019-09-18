(Друкуємо мовою оригіналу)

За него хотели замуж российские бабушки, такого, как он, воспевали девичьи поп-группы, ему посвящал рэп Тимати, а дети обещали умереть по его приказу. Всё это – о президенте России Владимире Путине. За 20 лет, что Путин при власти, ему посвятили десятки песен и хвалебных номеров. Как менялись эстрадные признания в любви Путину за эти годы? Мы собрали самое впечатляющее и проанализировала: почему о Путине сейчас поют не так, как 10 лет назад.

«А в чистом поле система «Град», за нами Путин и Сталинград» – это слова из песни некогда популярной в России группы «Белый Орёл», той, что пела про упоительные вечера в России, и что нельзя быть красивой такой. Мало кто помнит, что впервые эту песню исполнили ещё в 2001 году, после теракта в Нью-Йорке. Спустя годы песня про Путина стала часто звучать на мероприятиях сторонников президента России, но хитом не стала.

Зато стала хитом песня поп-группы-однодневки «Поющие вместе». В 2004 году назойливый мотив песни «Такого, как Путин» звучал отовсюду. Три исполнительницы в клипе сетуют на несложившиеся отношения с парнем, который «наглотался какой-то мути» и был изгнан с пожеланием нового мужчины, такого как Путин.

Когда Путин только появился, важно было показать, что он отличается от Ельцина, который «старый, больной, скучный и пьяный». Нужно было показать, что Путин – молодой, весёлый, крепкий и трезвый, говорит медиаэксперт Алексей Ковжун, объясняя, с чего всё началось.

«Отсюда и появились такие песни, как «Такого как Путин». Потом выяснилось, что у него прекрасно работает «подворотненское» остроумие: «мочить в сортире», «обрезание под самый корень». И выяснилось, что людям это нравится. Была некая лёгкость, которая была для того, чтобы ввести персонажа», – говорит Ковжун.

Десять лет спустя подзабытый хит о Путине обрел вторую жизнь. Вновь вернувшаяся на эстраду певица Натали исполнила эту песню в концерте телеканала НТВ. Народные умельцы даже сделали новый клип, правда, он мало чем отличался от предыдущего. Там всё так же показывали Владимира Путина в образе супергероя, а мировых лидеров выставляли на посмешище. Это интересное явление: если объектом для шуток в западной демократической культуре государственные лидеры еще могут быть, то для восхищения – редко.

С 2014 года воспевание Путина резко изменилось. Если раньше он показывался как харизматичный и энергичный политик, то с 2014 возвращается риторика подзабытой песни группы «Белый Орёл». Путин становится бесстрашным воином, ведущим за собой Россию и попутно спасающим соседние страны. Что касается шуток... Президент России резко исчезает из номеров КВНщиков, где только ленивый не пародировал его знаменитое «Добрый вечер, буду краток» и «Мочить в сортире». О Путине если и шутят, то осторожно, вскользь, и больше с целью похвалить, нежели высмеять.

Путин как идея. О нём уже не говорят, как о человеке

«Когда ты вводишь персонажа, он должен быть ярким, противоречивым. Юмор и скандалы – это отличный транспорт, чтобы донести, что Путин – это хорошо. По мере того, как он становился всё более уверенным лидером нации, вся эта часть отшелушивалась. Сначала стало ненужным о нём шутить, а потом это стало просто вредно. Но появилась другая история, появилась его сексуальность: Путин топлес, Путин целует рыбу, вот девушки в майке с Путиным. Все эти истории «я бы Путину дала», бабушки, которые хотят замуж за Путина.

Сейчас есть Путин как идея. О нём уже не говорят, как о человеке, говорят о том, что идея Путина всех переиграла», – говорит Ковжун.

Шутить о российской власти становится прерогативой стэндаперов в интернете, но и их единицы. Зато воспевания Путина выходят на новый уровень.

В любви к Путину признавались и фриковые исполнители, и чиновники, и рэперы.

Так, коммунист Олег Лихачёв записал песню с текстом «Владимир Путин Молодец – политик лидер и борец». Правда вскоре Лихачёв разочаровался и от Путина отрёкся.

Рэппер Тимати пошёл ещё дальше, он выпустил клип «Мой лучший друг президент Путин». Путина как идею борьбы воспевали в пропагандистских песнях, используя детей. К примеру, волгоградские кадеты спели: «Но если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой».



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