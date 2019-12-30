(Друкуємо мовою оригіналу)

Снег с дождём, ветер в лесу пронизывает насквозь. Вдалеке горит костёр, возле которого собрались люди и что-то разливают по чашкам, рядом бегают дети. На первый взгляд – пикник в лесу, но, когда подойдешь ближе, становится понятно, что всё не так радостно. В кастрюле греют воду, чтобы выпить чаю и приготовить еды. Это будни переселенцев из пансионата «Джерело» в киевской курортной зоне Пуща-Водица. В таких условиях они живут уже несколько лет: без горячей воды и отопления. Недавно в «Джереле» отключили и свет.

Когда в «Джерело» поселились первые переселенцы, пансионат принадлежал «Киевводоканалу». Вскоре здание продали в частную собственность. Проблемы у людей начались с 2015 года, когда здесь отключили отопление, потому что у собственника нет договоров с «Киевэнерго».

Пансионат продали вместе с его жителями, рассказывает Дарья Тундра, одна из жительниц пансионата, переселенка из Луганска. Дарья протягивает мне чашку с чаем.

Мне каждый месяц нужно получать инсулин, я привязана к больнице



«Собственник говорит, что нам предлагали варианты, а мы не хотим. А предлагали нам какие-то бараки под зоной, где шприцы валяются. Там ни магазинов, ни аптек, ни школ. Нам предлагали разрушенные сёла. Как нам туда переезжать? Если скорая даже туда не приедет. Мне каждый месяц нужно получать инсулин, я привязана к больнице. К тому же, у меня «железные» руки и ноги, я лежала в завале в своё время, и чудом научилась заново ходить», – рассказывает Дарья.

Пока люди греются у костра, рядом рубит дрова переселенец Дмитрий Бабак, победитель пятого сезона шоу «Х-фактор». Дмитрий тоже живёт в «Джереле», говорит, что финансово «не вытягивает» съёмное жильё.

Живёшь в таких условиях, что есть, тем и пользуешься.



«Слишком затратно снимать квартиру. Плюс у меня ещё в аренде студия, где я преподаю вокал, и накладно платить за две аренды. Живёшь в таких условиях, что есть, тем и пользуешься. Здесь моя девушка и её мама живут, поэтому я тоже здесь, и помогаю, чем могу», – говорит Дмитрий.

Пока говорим с Дмитрием, ко входу подъезжает машина Красного Креста, привезли помощь. Жители «Джерела» выстраиваются на пороге пансиона, чтобы разгрузить коробки. Тут и встречаю Галину с детьми. Женщина переехала из Луганска в начале войны. За время обитания в пансионате у Галины родилось трое детей. Малыши с недоверием смотрят на новых людей, а младшая пытается пощупать ветрозащиту диктофона, приняв её за мягкую игрушку.

«Трое здесь родились. Ещё есть старшая, она сейчас у бабушки. Сейчас дети не ходят никуда. Старшая ходит в школу, а малыши все со мной. Здесь бесплатных садиков нет», – рассказывает Галина.

Поднимаюсь на второй этаж, там как раз собрались обитатели пансионата получать гигиенические наборы от Красного Креста. Пока люди дружно жалуются на юридические проблемы, проблемы с трудоустройством и бытом, за мной наблюдает мальчишка, послушно выслушиваю, что говорят взрослые. Как только решаю идти дальше, он набирается смелости и подходит рассказать о себе.

Артуру 9 лет, он с родителями приехал из Донецка, говорит, что совсем не помнит города. «Я очень замёрз. Ночью не сплю, слежу за братиком. Греюсь возле костра, укрываюсь двумя одеялами тёплыми. А надо ещё и делать уроки. Часто болею, иммунитет у меня слабый. Я мечтаю, чтобы у меня был свой дом, чтобы не ездить по разным квартирам», – говорит Артур.

Греюсь возле костра, укрываюсь двумя одеялами тёплыми



Мечтает о жилье не только Артур, а и все жители пансионата. Но возможности решить жилищный вопрос самостоятельно у них нет. Переселенцы вновь собираются писать обращения властям и идти под офис президента с просьбой помочь им решить проблему с жильём.

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