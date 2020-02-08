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Почему новые переговоры в «нормандском формате» – не в интересах России? Какие изменения в конституции РФ могут коснуться ОРДЛО? И почему в Луганской области плохо работает программа «Доступное жилье»? Подробнее –​ в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Пока Киев и Москва решают, Донецк уже готовится

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующих переговорах в «нормандском формате» лидеры Украины, России, Германии и Франции договорятся о том, как осенью провести выборы в ОРДЛО на украинских условиях. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

По мнению Ермака для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо изменить Минские соглашения. Но, сделать это возможно исключительно при полном согласии президента России Владимира Путина.

При этом, как отмечает интернет-издание несмотря на то, что решение о проведении выборов в Киеве и Москве еще не принято, в Донецке группировка «ДНР» к ним уже готовится.

Регулярно проводятся опросы общественного мнения, в город приезжают социологи из Москвы, главари группировок разрабатывают стратегии удержания власти. На мобилизацию работают все доступные пророссийским группировкам ресурсы – от наружной рекламы до приглашения на территорию единомышленников из «вражеских» стран.

Новый «нормандский» саммит – не в интересах России

При этом политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, в колонке на сайте «НВ» пишет о том, что оснований ожидать новую встречу в «нормандском формате» – критически мало.

По мнению Золкиной, новый саммит – не в интересах России. России, по ее словам, от любых усилий нужен результат. И не компромисс, а тот результат, который устраивает именно ее, а не Украину.

Это, как отмечает аналитик, очень четко было видно в Париже: позиция России совсем не изменилась с 2015 года. Та же неуступчивость в вопросах границы, выборов и «особого статуса». Даже перед последней нормандской встречей России нужны были гарантии, что Владимир Зеленский согласится на выгодный Кремлю сценарий. Не получилось. И второй такой «холостой выстрел» Москве не нужен явно.

То есть, без железобетонного согласия Украины на существенные уступки России, новая нормандская встреча последней не нужна. И именно поэтому сейчас Россия сосредоточится на давлении на Украину, утверждает Мария Золкина.

«Длинные руки» России

В обновленной Конституции Российской Федерации может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением. С таким заявлением выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке внесений поправок в Конституцию России Андрей Клишас, пишет «Остров» ссылаясь на российские СМИ.

По словам российского сенатора, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству. В конституционной группе уточняют, что «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов России.

Российские политологи, как пишет сайт, высказали мнение, что концепция «федеральных территорий» рассчитана на оккупированные Россией территории Донбасса, Абхазию, Южною Осетию, а также Приднестровье. В частности, по словам российского политолога Константина Долгова это будет аналог Пуэрто-Рико, государства, которое находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.

Опять виноваты «папередники»?

Власти любят рассказывать о том, как Украина будет реинтегрировать отдельные районы Донбасса. При этом, помимо ОРДЛО у Украины еще есть подконтрольная территория. И ее никто не мешает восстанавливать и развивать уже сейчас. Но вместо этого там продолжается распад и деградация, пишет донецкий журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Как отмечает журналист, в Лисичанске пилят на металлолом стекольный завод «Пролетарий». Одно из последних оставшихся в городе предприятий. Этот завод принадлежит государству.

Долгое время, как пишет Казанский, его имущественный комплекс арендовали структуры, подконтрольные депутату от «Оппозиционной платформы «За Жизнь» и бывшему мэру Лисичанска Сергею Дунаеву. В 2011-2013 годов фирма-арендатор накопила там долги, набрала кредиты и не стала за них платить.

Таким образом государственный завод стал заложником своего арендатора и попал из-за него в долговую яму. В 2017 году структура обанкротилась, аренда кончилась и имущественный комплекс завода вернулся в управление Министерства экономики. Казалось бы, теперь ничто не мешает восстановить его работу. Но вместо этого правительство дало добро на его уничтожение. Все это происходит уже сейчас, при новом правительстве, пишет Денис Казанский.

Досадная тенденция

В 2019 году Луганская область не смогла потратить 20 млн грн, выделенных из госбюджета по программе «Доступное жилье». В области это уже стало досадной тенденцией, пишет газета «Луганщина.ua»

Издание напоминает, что в 2017 году пришлось вернуть в бюджет 920 тыс. грн, в 2018-м – 2 млн, а в 2019 – почти все. По словам директора регионального управления Госмолоджилья Инессы Киреевой, летом 2019 года застройщик ввел в эксплуатацию дом на 16 квартир и планировал в ноябре заложить еще одну многоэтажку.

По ее словам, управление вызвало всех зарегистрированных по этой программе (это 81 человек) и предложило участие. Однако покупать жилье на условиях 50х50 согласились лишь восемь семей. Остальные отказались.

Отказ участников программы в основном объясняется отсутствием денег. Ведь первый платеж за новую квартиру составляет около 300 тысяч гривен, или примерно 10 тысяч долларов. Это большие деньги, тем более, если учесть, что семья получает только стены с окнами и коммуникациями, утверждает Киреева.

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