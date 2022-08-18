Оборона Украины и наступление России на Донбассе: прогнозы

Войска России по-прежнему пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, констатирует украинский Генштаб. А параллельно – ​сохранять временно захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и блокировать морские коммуникации Украины в Черном море. В эфирах Радио Донбасс.Реалии военные эксперты проанализировали, какие сейчас сильные и слабые стороны у России на восточном фронте, как там может развиться ситуация, что у Кремля с боекомплектом и зачем ему нужен прорыв укрепленной линии Украины под Донецком.

Что происходит в разных местах фронта

Зайцево за последнюю неделю стало одной из самых горячих точек Донбасса. Эту мощно укрепленную позицию российским войскам не удавалось сдвинуть с места с 24 февраля, но сейчас атакующие имеют там успех, констатирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

Зайцево – это подступ к Бахмуту с юга. Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что продвижения россиян можно ожидать там в ближайшие дни: за счет артиллерийского вала и того, что Кремль не жалеет мобилизованных с оккупированных территорий. «В основном, кадровые части уже выведены, сконцентрированы в Запорожской и Херсонской областях», – объясняет Михаил Жирохов.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук считает, что на Бахмутском направлении сузилось направление основного удара, тем не менее, российская армия не отказывает от плана захватить Бахмут. «Если ей удастся захватить Бахмут, следующая задача будет в глубине нашей обороны», – говорит он.

Что у России с боекомплектом

После массированых ударов Украины по военным складам на оккупированной территори российская группировка начала испытывать трудности с логистикой: это подтверждали и военные аналитики, и бойцы на позициях. Артиллерия все равно используется, но, по крайней мере, на некоторых направлениях защитники Украины в июле-августе почувствовали снижение огневого вала.

На Славянском направлении россияне сейчас вынуждены отодвигать склады с боеприпасами на 150–200 километров от линии фронта, говорит Михаил Жирохов. Большинство складов в зоне поражения HIMARS (80-100 км), уничтожены. Российская логистика построена на железной дороге, отмечает эксперт, поэтому агрессору для дальнейших действий нужен рядом железнодорожный узел, и на Славянском направлении им был Изюм – но теперь он попадает в зону поражения дальнобойной артиллерии. То же самое происходит в Дебальцево, главном жд-узле на границе Луганской и Донецкой областей: до него теперь можно достреливать с подконтрольной Украине территории.

Павел Лакийчук констатирует, что сейчас склады боеприпасов армии РФ поражаются на всей территории фронта, враг нигде не может спрятаться.

«То общее преимущество в боеприпасах, в средствах поражения, которое имеет Россия над Украиной, – невероятное. При этом следствие таких действий ВСУ – это преимущество враг не может использовать в полном объеме», – говорит Павел Лакийчук.

Сейчас задача украинской артиллерии и ракетных систем – отсечь линию обеспечения от наступающих войск.

Российская авиация сейчас тоже не пересекает линию фронта, так как вертолеты и самолеты быстро сбивают украинские ЗРК и ПЗРК. Последние сбитые украинской армией вертолеты (13 и 14 августа) были поражены на территории, которая сейчас оккупирована Россией, говорит Жирохов.

Павел Лакийчук также говорит о том, что чеченское войско амнистирует заключенных, «вагнеровцы» тоже, после значительной потери личного состава, пополняют войска из мест заключения. То есть российская армия будет пытаться давить людским ресурсом.

Российский военный и политический аналитик Юрий Федоров считает, что наступившее в последние две недели равновесие долго продолжаться не может, поэтому российская армия будет пытаться это равновесие как-то обратить в свою пользу.

«Сегодня у России уже нет сил, чтобы произвести серьезное наступление и радикально изменить в свою пользу ситуацию на фронте. Но в то же время, у Украины пока еще нет сил, чтобы обеспечить быструю и решительную победу или коренной перелом в войне», – объясняет Юрий Федоров.

Аналитик говорит об отдельных попытках российского командования изменить положение на фронте. Это может быть прорыв укрепленных мест ВСУ под Донецком, в районе Авдеевки, через Пески до Марьянки. Юрий Федоров считает, что именно там в ближайшее время будут происходить очень серьезные бои. Россияне собрали основные свои ресурсы на этом направлении, чтобы, пройдя эти укрепленные районы, выйти на оперативный простор.

Федоров не исключает и попытки наступления в Харьковской области для того, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины, прежде всего, от юга. Тем не менее, основные силы армии РФ сосредоточены на том, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, и эксперт считает маловероятным новое наступление с территории Беларуси на Киев.

Ирина Головко

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