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«Это все из-за культуры», – говорит о Донбассе и войне украинский пианист, признанный в мире одним из лучших исполнителей Рахманинова, Алексей Ботвинов. Настоящая звезда украинской музыкальной классической сцены, он остается жить в Одессе, чтобы менять Украину к лучшему. Как культура и война связаны? Что могут сделать люди искусства с «советскими людьми»? И что заставляет украинских звезд верить в будущее Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассуждал украинский пианист, народный артист Украины, президент фестиваля Odesa Classics Алексей Ботвинов.

– В Одессе этим летом уже пятый год пройдет Odessa Classics. Что ожидается? Насколько я знаю, там впервые выступит один из лучших музыкальных коллективов мира?

– На пятый фестиваль приезжает Цюрихский камерный оркестр, впервые в Украину. Он входит в пятерку лучших камерных оркестров мира. Это – эталон звучания и эталон новаций. Сейчас им руководит легендарный скрипач Дэниел Хоуп, который известен тем, что он работает на стыке жанров, работает в популяризации классики для молодежи. Это – центральное событие фестиваля, который будет длиться девять дней, с 1 по 9 июня.

На фестивале лучшие артисты-классики мира, не нужно ехать в Лондон или Берлин, можно приехать в Одессу и получить тот же культурный продукт, но значительно дешевле.

– Как это стало возможным? Это действительно удивляет. Это какой-то маркер, что-то происходит в культурном украинском пространстве?

– Наверное, в первую очередь, это успех фестиваля и нашей команды, что мы сделали за эти четыре года. О нас уже пошла молва, что «всего за четыре года из ничего возник фестиваль топ-уровня». Нас уже признали, что очень важно. Артисты и туристы из Европы впервые приезжают в Украину и получают восторженное впечатление и от фестиваля, и от страны, и от одесситов, и от нашей кухни.

– Зачем вы основали этот фестиваль: что для вас это значило? И почему это случилось четыре года назад?

Вы помните, что было в августе 2014-го – Иловайск – трагедия и тяжелое положение страны. Я думал, что я могу сделать как гражданин

– В 2015 году был первый фестиваль. Идея и решение его попробовать сделать было в сентябре 2014 года. Вы помните, что было в августе – Иловайск – трагедия и тяжелое положение страны. Я думал, что я могу сделать как гражданин. Лучше всего, наверное, я все-таки занимаюсь культурой. И у меня есть серьезные европейские связи. И я решил попробовать сам, без помощи государства, спасать страну таким образом.

Мобилизовал своих друзей-бизнесменов, и вот так постепенно мы начали, а потом оно взлетело, как ракета, очень быстро. Я считаю, что это очень нужно для страны, нам нужно укреплять свой имидж европейского государства. Против нас идет пропагандистская война, и важно показывать, что мы – европейская держава с потенциалом. Такие мероприятия, как фестиваль классической музыки, который происходит на топ-уровне, для многих людей раскрывает глаза. Я слышал, как люди после фестиваля в Швейцарии, во Франции, в Германии с восторгом об этом рассказывают.

Против нас идет пропагандистская война, важно показывать, что мы – европейская держава с потенциалом

– Вы говорите о том, что Odessa Classics – это фестиваль топ-уровня. Какую роль в этом играет Украина, есть ли там украинские музыканты?

– У нас есть украинские музыканты: и одесский оркестр всегда принимает участие, и наши звезды вокала, скрипки, много киевских музыкантов. Два года подряд была программа современной экспериментальной украинской музыки, где мы давали возможность показать себя новым музыкантам. Есть украинский детский конкурс пианистов.

Но очень важно показать топовых звезд из мира и привозить их сюда, большинство из них приезжают впервые. И чтобы они пообщались с нашими музыкантами. Потом возникают творческие интересные связи, проекты. Получается кровообращение между нашей музыкальной элитой и мэтрами из Европы.

– Чувствуется ли в культурном плане отрыв от России? Долгое время существовал стереотип, что в Украине артист не мог добиться признания, если он не добивался его в Москве. Сейчас этот алгоритм немного нарушен. Как это отражается в культурном плане на Украину?

– Сейчас эта ситуация становится более здоровой, потому что у наших музыкантов больше шансов проявить себя. Также больше кровообращения с Европой и миром. Потому что было доминирование, во многом искусственное, российских исполнителей, это касалось и классики.

– Алексей, вы побывали в более сорока странах мира. Вас знают, любят, вы можете работать в любой точке планеты. Зачем вы остались в Одессе?

Я могу работать в любой стране мира. Но суть в том, что внутри, кроме любви к твоему городу, к стране, есть чувство ответственности

– Я уезжал из страны в 1993-м на полтора года. И это для меня был важный опыт. Я уехал в Германию. У меня было все хорошо в материальном и профессиональном плане. Но тогда у меня началась ностальгия и по Одессе, и по стране. Когда я почувствовал, что начинаю терять источники вдохновения для своей игры, я понял, что имеет смысл не терять связи с родным местом. Когда я вернулся, я был самым счастливым человеком, а все вокруг на меня смотрели как на полного идиота.

Я могу работать в любой стране мира. Но суть в том, что внутри, кроме любви к твоему городу, к стране, есть чувство ответственности. Можно здесь еще сделать важное для страны, для людей, молодежи. И успех фестиваля Odessa Classics – для меня маркер, что я должен больше делать дома.

Я продолжаю активно гастролировать, но все мои мысли, фокус направлены сюда. И здесь идет значительно сложнее, чем за границей. У нас несформированные институции культурного менеджмента, как в цивилизованном мире. Но результат оправдывает себя. Иногда мне кажется, что классическая музыка сейчас в нашей стране важнее, чем людям из благополучных Франции, Испании или Швейцарии. Это мощнейший инструмент душевной терапии.

– Какое главное отличие Украины от стран Запада? Что вам сразу бросается в глаза, что тут не так?

– В первую очередь, менталитет нашей бизнес-элиты. В цивилизованных странах, когда попадаешь на тусовку, где общаются люди из высшего общества, бизнесмены, они в разговоре информируют друг друга, кто какой проект поддерживает, какого-то музыканта, балетную школу. И это на постоянной основе, это внутренний вклад в стабильность общества через культуру. Человека никто не заставляет, но если видят, что он этого не делает, его постепенно выдавливают из приличного общества.

– Какие можно сделать из этого выводы? И есть ли какие-то позитивные перемены? Есть Виктор Пинчук, который вкладывает в современное искусство, но он скорее исключение из правил.

Я вижу, какие-то подвижки есть, ситуация улучшается, просто очень медленно. Культура нужна для здоровья социума

– Да, в этом и дело, что скорее есть исключение. Они не понимают, что это нужно всему обществу и им: для бизнес-климата, и для их детей. Эти простые вещи пока для большинства не доходят.

Я вижу, какие-то подвижки есть, ситуация улучшается, просто очень медленно. Культура нужна для здоровья социума.

– Четыре года назад Одесса звучала в одном новостном ряду с Донецком, Луганском. Почему в Одессе все случилось так, а в Донецке и Луганске иначе?

– Люди более культурные. За год или полтора до начала этих событий я давал интервью на гастролях в Донецке. Я общался с местными элитами, и меня очень обеспокоила эта ситуация, их менталитет. Я дал очень резкое интервью о том, что нам нужно от футбола обратить внимание на культуру, иначе будем все жить за заборами под электрическим напряжением. Я не подозревал, что может что-то такое случиться, но я чувствовал, что происходит что-то нездоровое.

Нам нужно обратить внимание на культуру, иначе будем жить за заборами под электрическим напряжением. Я не подозревал, что может что-то такое случиться

Может, это стечение обстоятельств, но мне кажется, не случайно, что это остановилось на Одессе. Все-таки уровень культуры очень важен, чтобы понимать, что происходило и куда это придет на Донбассе. Видимо, для тех людей это не было ясно.

– Некоторые люди в Украине, в частности, в политической элите, предлагают оторваться от российской культуры, называют ее «имперской». Как вы к этому относитесь?

– Я уверен, что нужно разделять русскую культуру и режим Путина. Когда пытаются это уровнять – это как раз тезис из той стороны. Тот же Рахманинов был глубоко в оппозиции коммунистическому режиму, он уехал и не мог с ним примириться. Как мы можем сказать, что это вражеское? Это наоборот наше, потому что стоит на правильных европейских цивилизационных основах. То, что несет свет и добро в души людей.

Я за то, чтобы разделять большую русскую культуру и современный режим Путина, который в конце концов уйдет.

– Вопрос может казаться очевидным, но почему, с вашей точки зрения, Одесса – это Украина? Почему вы это почувствовали в 2014 году?

– Да, действительно в 2014 году, потому что раньше этот вопрос был на периферии. А когда стал момент выбора – определиться, где мы в этой цивилизации: мы в молодом государстве Украина или мы опять сползаем к Советскому Союзу и всем этим «прелестям». Это был страшный и жесткий урок истории, но это был момент выбора.

– Одесса сейчас меняется?

Это самое дорогое – ощущение, что ты свободен. Цивилизационный выбор сделан. И мы идем в правильном направлении

– Да, в лучшую сторону. Вся страна медленно, но все равно движется в сторону европейских цивилизационных ценностей. Мы не хотим быть рабами, не хотим, чтобы за нас все решал один человек. И это самое дорогое – ощущение, что ты свободен. Цивилизационный выбор сделан. И мы идем в правильном направлении. Это дает оптимизм и веру в будущее. Я хочу, чтобы мой ребенок жил здесь и никуда не уезжал.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)