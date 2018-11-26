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Остановить домашнее насилие против женщин взялись краматорские активисты и патрульные полицейские. В городе при содействии стартует пилотный проект, в ходе которого женщинам расскажут о видах домашнего насилия, его причинах, способах противодействия. Кроме психологических тренингов и обучающих семинаров, патрульные полицейские из специальной роты «Тор» проведут мастер-классы и покажут женщинам элементарные приемы борьбы.

Краматорск станет первым городом Донецкой области, где общественные активисты и патрульные полицейские вместе будут противостоять домашнему насилию. Этот пилотный проект пройдет в несколько этапов.

«Первая составляющая – это информационная часть. Мы планируем выпуск и раздачу двух тысяч листовок, которые будут рассказывать громаде города о том, что же такое насилие, какие виды насилия основные бывают. Вторая составляющая этого проекта – это будет проходить 10 декабря открытый семинар для мужчин по тематике противодействия насилию. И третья часть – это будет такая дискуссия в малых группах. Такая фасилитационная сессия», – говорит руководитель ассоциации женщин «Пани» Лариса Одаренко.

К активисткам присоединились и полицейские. Патрульные часто сталкиваются с проявлениями домашнего насилия, особенно в неблагополучных семьях. Порою это происходит только потому, что женщины не всегда могут остановить проявления агрессии на ранних стадиях, рассказывает инспектор батальона патрульной полиции Анна Ванда.

Надо уметь дать отпор, надо уметь сказать: «Нет»

«Мы будем помогать им раскрыть себя. Надо уметь дать отпор, надо уметь сказать: «Нет», если это необходимо, если есть угроза их жизни, достоинству и здоровью. Необходимо быть сильной, уметь мобилизовать свои силы и поставить жирную точку»,– говорит Анна Ванда.

Если тактика психологических шагов не поможет, представительниц прекрасного пола просто научат драться. Патрульные из специальной роты «Тор» подготовили комплекс приемов из различных видов единоборств. Говорят: их сможет освоить и эффективно применить каждая женщина.

Мы будем давать людям элементарные приемы, которые смогут понять

«Мы рассматривали такие виды единоборств, как самбо, крав-мага, то есть те, которые действительно могут быть понятны любому простому обывателю, то есть доступны любому человеку. Мы не будем делать большие упоры на то, чтобы человек как-то профессионально учился наносить удары. Мы будем давать людям элементарные приемы, которые смогут понять», – рассказывает командир спецроты «Тор» Владислав Юров.

Сегодня в Донецкой области с начала года зафиксировали более 4 тысяч фактов домашнего насилия над женщинами. Наибольшее количество – в Мариуполе, Славянске и Краматорске. Но эта статистика, убеждены чиновники, не отображает реальной картины. Ведь в селах или неблагополучных районах женщины просто боятся говорить об этом или, в силу сложившихся традиций, считают проявления агрессии нормальным явлением. Если опыт Краматорска даст результаты, обещают внедрить такую практику и в коммунальных центрах для пострадавших от домашнего насилия.

«У нас в области есть три таких центра – это областной центр социально-психологической помощи в Дружковке и два центра, которые мы открыли в Мариуполе и Славянске. Если этот пилотный проект будет качественно реализован, то мы распространим этот опыт и по нашим трем центрам. Потому что, я считаю, в таких семьях, где к женщинам была проявлена агрессия, это может повторяться», – говорит начальник управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина.

На первоначальном этапе участницами проекта станут 25 женщин, которые затем смогут поделиться своими знаниями и навыками. До конца зимы психологи и полицейские обещают подготовить две дюжины морально подготовленных и способных дать силовой отпор женщин.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)