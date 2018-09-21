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Первый Краматорский инвестиционный форум прошел накануне дня города в местном кинотеатре. Здесь собрались общественные деятели, руководители и представители крупных промышленных предприятий Мариуполя, Доброполья и Краматорска. Почетный гость мероприятия – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Главная цель, говорят организаторы, показать потенциальным украинским и международным партнерам инвестиционную привлекательность города.

Большей площадки, чем вполне заурядный, но единственный городской кинотеатр, для первого форума «Краматорск-инвест-2018» не понадобилось. Гостями мероприятия стали, в основном, представители нескольких городов Донецкой области. Чиновники, представители общественных организаций и руководители крупных промышленных предприятий. Осознавая, что привлечь инвестора в воюющий регион с устаревшей промышленностью с первого раза вряд ли удастся, местные власти говорят, о возможном гражданском строительстве. Для Краматорска это действительно актуально, поскольку последние новостройки сдавались в городе в начале 1990-х годов.

Есть места для застройки, очень важно найти для этого инвестора

«К большому сожалению, не хватает как раз инвестиций для строительства жилья. Для переселенцев, для молодежи, которая готова оставаться в городе, которая готова работать на предприятиях, на предприятиях социально-культурной сферы, в медицине. Это, конечно, очень важно. Есть места для застройки, очень важно найти для этого инвестора», –Рассказывает Краматорский городской голова Андрей Панков.

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах считает, что главная причина, по которой с привлечением инвестиций в Украине есть проблема, – это отсутствие гарантий безопасности для бизнеса.

Инвестор никогда не адаптируется к незащищенности бизнеса

«Инвесторы нам говорят, что готовы адаптироваться к нашей налоговой системе, к ряду других параметров регуляторной политики. Но частный инвестор никогда не адаптируется к незащищенности бизнеса, к отсутствию уверенности, что он защищен, как акционер, как собственник принципом верховенства права и равенства всех перед законом», – уверяет Анатолий Кинах.

В 2010 году благодаря немецким инвестициям построили новый завод по производству ветроэнергетических установок. С тех пор здесь реализуют совместные проекты только с международными благотворительными фондами. Чтобы показать, что в подконтрольные Киеву территории можно вкладывать деньги, следует в первую очередь сюда приглашать иностранных журналистов и других лидеров общественного мнения, считает политолог из Литвы Альвидас Медалинскас.

Тут нет войны, тут нужна помощь в социально-экономическом развитии

«Мы через Донбасские ворота будем стараться привлекать первым делом политологов и журналистов западных стран, чтобы они не боялись приехать в этот регион, показать, что тут нет войны. Да, там война, там гуманитарная помощь нужна. А тут нет войны, тут нужна помощь в социально-экономическом развитии. Если ваши фирмы или ваши банки еще не решаются вложить капитал, примите на уровне своих государств программу, в которой будет государственная поддержка тех предприятий, которые будут инвестировать именно в Донбасс», – говорит Медалинскас.

Форум «Краматорск-инвест – 2018» продлится три дня. Гости посетят Святогорск и Бахмут. Познакомятся с местными достопримечательностями и работой крупных предприятий.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)