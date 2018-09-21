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21 Вересень 2018, Київ 19:13
Донбас

Открылся первый трехдневный форум «Краматорск-инвест – 2018»

Открылся первый трехдневный форум «Краматорск-инвест – 2018»

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Первый Краматорский инвестиционный форум прошел накануне дня города в местном кинотеатре. Здесь собрались общественные деятели, руководители и представители крупных промышленных предприятий Мариуполя, Доброполья и Краматорска. Почетный гость мероприятия – экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Главная цель, говорят организаторы, показать потенциальным украинским и международным партнерам инвестиционную привлекательность города.

Большей площадки, чем вполне заурядный, но единственный городской кинотеатр, для первого форума «Краматорск-инвест-2018» не понадобилось. Гостями мероприятия стали, в основном, представители нескольких городов Донецкой области. Чиновники, представители общественных организаций и руководители крупных промышленных предприятий. Осознавая, что привлечь инвестора в воюющий регион с устаревшей промышленностью с первого раза вряд ли удастся, местные власти говорят, о возможном гражданском строительстве. Для Краматорска это действительно актуально, поскольку последние новостройки сдавались в городе в начале 1990-х годов.

Андрей Панков
Андрей Панков

Есть места для застройки, очень важно найти для этого инвестора
Андрей Панков

«К большому сожалению, не хватает как раз инвестиций для строительства жилья. Для переселенцев, для молодежи, которая готова оставаться в городе, которая готова работать на предприятиях, на предприятиях социально-культурной сферы, в медицине. Это, конечно, очень важно. Есть места для застройки, очень важно найти для этого инвестора», –Рассказывает Краматорский городской голова Андрей Панков.

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах считает, что главная причина, по которой с привлечением инвестиций в Украине есть проблема, – это отсутствие гарантий безопасности для бизнеса.

Анатолий Кинах
Анатолий Кинах

Инвестор никогда не адаптируется к незащищенности бизнеса
Анатолий Кинах

«Инвесторы нам говорят, что готовы адаптироваться к нашей налоговой системе, к ряду других параметров регуляторной политики. Но частный инвестор никогда не адаптируется к незащищенности бизнеса, к отсутствию уверенности, что он защищен, как акционер, как собственник принципом верховенства права и равенства всех перед законом», – уверяет Анатолий Кинах.

В 2010 году благодаря немецким инвестициям построили новый завод по производству ветроэнергетических установок. С тех пор здесь реализуют совместные проекты только с международными благотворительными фондами. Чтобы показать, что в подконтрольные Киеву территории можно вкладывать деньги, следует в первую очередь сюда приглашать иностранных журналистов и других лидеров общественного мнения, считает политолог из Литвы Альвидас Медалинскас.

Альвидас Медалинскас
Альвидас Медалинскас

Тут нет войны, тут нужна помощь в социально-экономическом развитии
Альвидас Медалинскас

«Мы через Донбасские ворота будем стараться привлекать первым делом политологов и журналистов западных стран, чтобы они не боялись приехать в этот регион, показать, что тут нет войны. Да, там война, там гуманитарная помощь нужна. А тут нет войны, тут нужна помощь в социально-экономическом развитии. Если ваши фирмы или ваши банки еще не решаются вложить капитал, примите на уровне своих государств программу, в которой будет государственная поддержка тех предприятий, которые будут инвестировать именно в Донбасс», – говорит Медалинскас.

Форум «Краматорск-инвест – 2018» продлится три дня. Гости посетят Святогорск и Бахмут. Познакомятся с местными достопримечательностями и работой крупных предприятий.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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