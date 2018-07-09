«Головні вороги України – війна, популізм, корупція» – Наталія Яресько

Україна має належний економічний і людський потенціал для того, щоб стати успішною інноваційною країною, але для цього мають наполегливо працювати і влада, і суспільство. У цьому переконана інвестиційний банкір, міністр фінансів України у 2014-2016 роках Наталія Яресько. Радіо Свобода поцікавилось у неї, хто чи що стоїть на заваді українським реформам та розвиткові, під час першого міжнародного форуму Ukrainian ID, на якому Наталя Яресько була одним з ключових спікерів з питань розвитку людського та економічного потенціалу України.

Влада та суспільство, спільнота активних українців мають «дати бій» популізму та корупції, щоб не лише підняти економіку й збільшити інвестиції, а і зробити міцним оборонний сектор

– Головні вороги України – це війна, популізм та корупція, усі три загрожують існуванню України як незалежної держави. Всі вони можуть зруйнувати економіку, всі вони можуть коштувати нам незалежності й державності. Я думаю, влада та суспільство, спільнота активних українців мають «дати бій» популізму та корупції, щоб не лише підняти економіку й збільшити інвестиції, а і зробити міцним оборонний сектор, збільшити бойові потужності армії.

– ​На форумі говорили про Донбас, його майбутнє після повернення окупованої частини під контроль України. Ви казали, що «Донбас вже не буде таким, як раніше». Що ви мали на увазі?

Після повернення окупованої частини Донеччини і Луганщини додому, в Україну, треба подивитись, як найкраще використати ті конкурентоспроможні об’єкти, які там лишились

– Донбас зруйнований – як з огляду на економіку, так і з огляду на людський потенціал, на стосунки поміж людьми. Якщо говорити про економіку, то після повернення окупованої частини Донеччини і Луганщини додому, в Україну, треба подивитись, як найкраще використати ті конкурентоспроможні об’єкти, які там лишились. Треба буде їх відродити, до того ж, у цьому регіоні було чимало сучасних виробництв, працювали банки і так далі. Але відроджувати і переорієнтовувати потрібно ті старі виробництва, які були орієнтовані на Росію. Я в найближчому майбутньому не бачу можливостей поновити економічні зв’язки з росіянами, за один день цього не зробити. Але я не кажу, що цього ніколи не буде: є приклади, коли вчорашні вороги з часом відновлювали торговельно-економічні стосунки.

– Наприклад?

– Німеччина і Франція ворогували, у час Другої світової війни були по різні сторони фронту, а потім стали серйозними економічними партнерами. Можливо, колись, з часом, після відновлення миру Україна і Росія знову стануть партнерами в економіці і торгівлі. Але ці зв’язки стосуватимуться вже не старих виробництв, не старих місць, які працювали раніше. Це має бути нова українська економіка, яка вироблятиме конкурентоспроможну продукцію.

– Чи лише нова економічна політика Києва може поновити довіру жителів Донбасу до України?

Рушії позитивних змін в Україні – це біль і натхнення. Біль від того, що ми втрачаємо людей, натхнення від того, що у країні виявилась чимала кількість людей, які готові її боронити, реформувати і розвивати

– Ні, соціальну політику також треба буде відбудувати, щоб з’єднати спільноту, «склеїти» людські взаємини, розірвані спершу економічною кризою, а по тому і війною. На Донбасі люди пережили і дотепер переживають страшні речі. Взагалі, давайте будемо чесними: потрібні величезні зусилля, щоб з’єднати всю Україну знову. Я би так сказала: рушії позитивних змін в Україні – це біль і натхнення. Біль від того, що ми втрачаємо людей унаслідок військових дій на сході, натхнення від того, що у країні виявилась чимала кількість людей, які готові її боронити, реформувати і розвивати. Власне, це і є інвестиції у економічний потенціал та людський капітал України.