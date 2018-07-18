У Києві встановили пам’ятник корупціонеру – відео

Біля будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції у Києві активісти встановили пам’ятник корупціонеру.



«Ми хочемо нагадати нашим новоствореним антикорупційним органам, що треба активізуватися (у боротьбі з корупцією – ред.), не залишати корупцію на самоті. Вона постійно має бути під пильним оком наших новостворених органів», – зазначив виконавчий директор антикорупційної платформи «ІНТЕГРІТІ ЮА» Володимир Крейденко.



За його словами, антикорупційні органи у 2017 році зробили менше, ніж у 2016-му. Крейденко також зауважив, що за минулий рік НАЗК перевірило 39 декларацій топ-чиновників, із яких лише 4 були передані НАБУ. В свою чергу, додав він, антикорупційне бюро мало 489 кримінальних справ, з них менше за 70 відсотків дійшли до суду, а в судах вони майже всі «розвалилися».



Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України (повноваження якого припинені), прем’єр-міністром, генеральним прокурором, народними депутатами та державними службовцями категорії «А».