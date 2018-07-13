Україна виграла від боротьби з корупцією 6 мільярдів доларів – аналітики

Економісти нарешті порахували, скільки Україна отримала грошей внаслідок антикорупційної діяльності. «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» оцінив економічний ефект у 6 мільярдів доларів, що становить близько 6% від ВВП України. Радіо Свобода розповідає, звідки взялася така цифра та що вона означає.

Традиційно розрізняють три різновиди корупції: політична (зловживання політиків своїми повноваженнями для збереження та примноження своєї влади), високорівнева корупція (посадовці найвищого рівня збагачуються за рахунок суспільства) та побутова (повсякденне зловживання своїм становищем посадовцями середнього та низового рівня).

Економічний аналіз, у першу чергу, був спрямований на політичний рівень.

Дослідники виділили два напрямки, що знижують рівень корупції у країні. Перший – це звуження можливостей для корупції за рахунок реформ у різних галузях, а другий – створення ефективної системи інститутів для боротьби з корупцією.

Реформи на ринку газу і в податковій системі

Аналітики розповіли про складові, які ввійшли до обчислень.

Із 2014 року уряд розпочав реформи в газовому секторі, що дозволило обмежити можливості корупційних зловживань та зменшити втрати держави.

Якщо говорити про конкретні приклади – це зміни в системі управління НАК «Нафтогаз України» та принципів її функціонування, проведені зміни на ринку газу, який базується на принципах вільного ціноутворення, та диверсифікація джерел імпорту палива.

«Запроваджені заходи дозволили ліквідувати втрати держави на суму близько 3 мільярдів доларів щорічно, а НАК «Нафтогаз» уперше за останні роки вийшов на прибутковий рівень», – мовиться у дослідженні.

Павло Кухта, заступник голови у Стратегічній групі радників для підтримки реформ в Україні, вважає, що українці мають серйозніше оцінювати результати реформ, адже велика частина суспільства вважає, що корупція не зменшилася, а навіть збільшилася.

«Реформування «Нафтогазу» для людей – це не подолання корупції, а підняття тарифів – так вони це бачать. Замість того, що звужується поле для корупції на мільярди доларів, бачать маєток когось, який зараз показують їм ЗМІ. Але ці програми і мають показувати корупцію, щоб їх дивилися», – каже Кухта.

За словами аналітиків, внаслідок реформування вдалося скоротити втрати бюджету через «податкові ями». Так називають явище, коли це суб’єкт господарювання, який використовує іншого платника для одержання «податкової вигоди» через ухилення від сплати податків чи незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.

У 2013 році обсяг «податкових ям», кажуть вони, становив понад 300 мільярдів гривень, через що держбюджет не отримав 50 мільярдів гривень доходів.

У 2015–2017 роках запровадили систему електронного адміністрування ПДВ, автоматичне відшкодування ПДВ та систему моніторингу критеріїв оцінки ризиків.

Економія на державних закупівлях та доступ до даних

За даними Служби безпеки України, щороку втрати від корупції у сфері закупівель сягала 10–15% (35–52,5 мільярдів гривень) від видаткової частини державного бюджету.

Запровадження системи ProZorro, за цими ж даними, знизило корупцію у сфері закупівель та сприяло економії коштів від переходу на ціни, що є близькими до ринкових.

Крім того, заощадити державні гроші допомагають доступні державні реєстри, мовиться в аналізі: «Отримання багатьох видів інформації вимагало звернень до державних установ, а дані більшості реєстрів залишалася закритими для громадськості, що сприяло існуванню тіньових схем їх використання».

Дерегуляція – ще один напрям, що знизив корупційні ризики, вважають аналітики. Так, зменшилося адміністративне навантаження на бізнес та контроль підприємницької діяльності завдяки спрощенню регуляторних процедур.

Таким чином у рейтингу Doing Business Світового банку Україна піднялася на 38 позицій – зі 112-го місця у 2014 році до 76-го місця у 2018-му.

Що означає це дослідження?

Аналітики наголошують, що реформи тривають. У той же час, зазначено в дослідженні, завершується формування системи спеціальних антикорупційних інституцій (НАБУ, САП, НАЗК, антикорупційний суд).

Заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків розповідає, що економічний аналіз дозволяє побачити реальний результат антикорупційної боротьби. За його словами, міжнародні інституції кажуть про результати боротьби з корупцією, але суспільство це заперечує. Натомість економічний аналіз дозволяє побачити, як було і як стало.

«Багато речей Україна зробила крутіше, ніж хтось у світі міг уявити. Система ProZorro визнана лідером, тому що в найкоротший термін реалізована значна економія державного бюджету. Це дослідження говорить про досягнення України в питаннях превенції, а це створює найдовший результат і дозволяє зменшити та підсвітити ті зони, де може бути корупція», – каже Шимків.

Голова правління громадської організації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» Ігор Бураковський зазначає, що система антикорупційних заходів потребує налаштування та не має продукувати нові проблеми чи незадоволення в суспільстві.

«Корупція, як і тіньова економіка, – це така матерія, яка існує, про яку ми знаємо, що вона дуже велика, але порахувати її до останнього гвіздочка дуже складно. Тому цифра в 6 мільярдів доларів свідчить про те, що якщо ми дійсно беремося до справи з різних економічних, економічних і соціальних міркувань і намагаємося запровадити нормальні правила економічної гри, то можемо отримати досить суттєвий результат», – каже Бураковський.

Проектний менеджер організації «Антикорупційний монітор» Карл Волох звертає увагу на те, що українська економіка обвалилася у 2014-му і зараз щорічно зростає в межах 3%.

Ці 6 мільярдів доларів – ті гроші, які менше крадуть, ось звідки ми частково відшкодовуємо втрати від війни та часткової втрати експорту

«Хтось замислювався, звідки в такому разі в уряду гроші, щоб підняти мінімальну зарплату, пенсію, вкладати гроші в дорожній фонд, втричі підняти видатки на оборону? Ми знаємо, що їх не надрукували. Ось ці 6 мільярдів доларів – це і є ті гроші, які менше крадуть, ось звідки ми частково відшкодовуємо втрати від війни та часткової втрати експорту», – каже Волох.

Із детальною аналітичною доповіддю щодо економічної оцінки можна буде ознайомитися на сайті інституту.