Боротьба з корупцією буде тестом для макрофінансової допомоги ЄС для України – Юнкер

Європейський союз вітає успіхи України в боротьбі з корупцією, але подальші успіхи в цьому контексті залишатимуться тестом для надання Києву подальшої макрофінансової допомоги, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у Брюсселі 9 липня.

«Тест щирості та ефективності боротьби України з корупцією буде одним з елементів, який братимуть до уваги при оцінках надання їй будь-якої макроекономічної допомоги», – пояснив Юнкер після саміту Україна–ЄС.

Він додав, що протистояння корупції залишається актуальним зобов’язанням України. Водночас, Юнкер вітає Київ, із підтримкою закону щодо Вищого антикорупційного суду. «Ми приділяємо велику увагу саме антикорупційній сфері України. Там є багато корупції, як, власне, і в інших державах», – відзначив голова Європейської комісії.

Президент Петро Порошенко зі свого боку зауважує, що в сфері боротьби з корупцією Україна має багато позитивних практичних результатів. «Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру, ефективність якої визнає весь світ», – заявив Порошенко.

9 липня набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги, повідомив Офіційний журнал ЄС. Це сталося у день проведення у Брюсселі 20-го саміту Україна–ЄС.

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Далі, за процедурою, уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги, документи має ратифікувати Верховна Рада.

Рада Європейського союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги. За даними кореспондента Радіо Свобода з Брюсселя, однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги було продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.