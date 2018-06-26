Рада ЄС затвердила надання Україні мільярда євро допомоги

Рада Європейського Союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги, йдеться в повідомленні у Twitter прес-служби Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових позик для покриття фінансових потреб України й підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ», – йдеться у повідомленні.

13 червня Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення 1 мільярда євро.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Брюсселя, однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги є продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.

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Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки і проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.

Наступні кроки після сьогоднішнього схвалення – підписання меморандуму про взаєморозуміння між ЄС та Україною, а далі ухвалення рішення у Верховній Раді України.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.