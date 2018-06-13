ЄС: Україна отримає мільярд, якщо виконає низку умов

Страсбург – Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення 1 мільярда євро. В ЄС наголошують, що ці кошти мають підтримати слабку українську економіку і головне, – стати стимулом до продовження реформ За ініціативу проголосували 527 євродепутатів, проти – 124, утрималися – 29 парламентарів.

Як наголошує доповідач з цього питання, польський європарламентар Ярослав Валенса, ці кошти виділятимуться, якщо Київ виконає низку умов.

Якщо питання корупції не буде розглядатися радикально, то гроші, передбачені цією допомогою, Україні надаватися не повинні

«Ми встановили тверді умови для того, щоб ці гроші послужили економічній стабілізації та підтримці українських реформ. Дуже важливо нагадати, що Єврокомісія скасувала останній транш третьої програми макрофінансової підтримки, бо певні зобов’язання Україна не виконала. Якщо питання корупції не буде розглядатися радикально, то гроші, передбачені цією допомогою, Україні надаватися не повинні. Наша спільна мета полягає в допомозі Україні, але ми повинні й уважно стежити за ситуацією», – зазначив Валенса.

Тож однією з головних умов надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом в один мільярд євро є продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Поруч із війною на Донбасі, для громадян України боротьба за демократичні інституції та викорінення корупції є головними пріоритетами

Представник парламентського Комітету закордонних справ Мікаель Ґалер зі свого боку підкреслив, що його комітет очікує від України дуже конкретних кроків:

«Поруч із війною на Донбасі, для громадян України боротьба за демократичні інституції та викорінення корупції є головними пріоритетами. Ми підтримуємо модернізацію та європейський вибір України. Тож в обмін на нашу фінансову допомогу ми протягом наступних двох тижнів очікуємо від неї заснування вищого антикорупційного суду та вимагаємо скасування обов’зкового декларування прибутків для активістів громадянського суспільства, а також політично збалансованого складу виборчих комісій», – заявив Ґалер.

Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України!

Президент України Петро Порошенко подякував депутатам Європарламенту за підтримку нової програми макрофінансової допомоги і назвав його свідченням реального прогресу України на шляху реформ. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ», – написав Петро Порошенко.

«Добрі новини з Європейського парламенту», – написав Порошенко в мікроблозі Twitter:

Єврофінансування залежне від виконання умов

В документі, ухваленому Європарламентом, йдеться про умови надання 1 мільярда євро, зокрема, необхідність створення автоматичної системи перевірки електронних декларацій посадовців, відкриття реєстрів кінцевих бенефіціарів компаній, а також, неодноразово згадувану умову: створення спеціалізованого антикорупційного суду.

Загальна сума зобов’язань ЄС із надання Україні макрофінансової допомоги на реалізацію реформ визначена у розмірі 12,8 мільярдів євро.

За попередніми трьома програмами українцям вже було надано 2,8 мільярдів євро.

Як очікується, грошова допомога ЄС в розмірі 1 мільярда євро має сприяти стабілізації ослабленої української економіки та проведенню реформ.

Як передбачається, ці кошти будуть надані й використані українською владою протягом найближчих двох років.

Макрофінансова допомога ЄС є винятковим і важливим інструментом для вирішення серйозних фінансових труднощів країн-сусідів ЄС. З початку кризи 2014 року в Україні, це вже четверта програма допомоги, крім якої для України створені й інші види фінансової підтримки ЄС.

ЄС є найбільшим торговельним партнером України, тоді як на Україну припадає лише 0,8% від загальної торгівлі ЄС.

Наступний крок – підписання меморандуму про взаєморозуміння між ЄС та Україною, далі ухвалення рішення у Верховній раді та остаточна підтримка виділення макрофіну Радою ЄС.

Привітав рішення європарламентарів і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс:

Хто з європарламентарів був проти надання Україні макрофінансової підтримки?

Коли йдеться про надання Україні наступної фінансової допомоги від ЄС, в Європарламенті найчастіше чути слова «корупція», «реформи» та «залежність» допомоги від прогресу в цих двох сферах: боротьбі з корупцією та продовження програми перетворень України на добре функціонуючу демократично-ліберальну державу контисненту.

Тим часом, представники крайньо-правих та крайньо-лівих політичних сил в Європарламенті у вівторок критикували, а в середу голосували проти виділення цього мільярда Україні.

Європейські депутати з-поміж тих, хто не згідний із наданням Києву фінансової допомоги, посилаються на повільні темпи викорінення корупції, погані рейтинги України, які визначають міжнародні антикорупційні організації, на кшталт Transparency International, та потребу в цих грошах самих європейців.

Скажімо, французьні євродепутати з політичної партії, очолюваної Марін Ле Пен, закликали замість України, виділити ці кошти, як «компенсацію фермерам, які потерпають від санкцій», які Росія впровадила у відповідь на європейські економічні обмеження після незаконної анексії Криму та дестабілізації українського Донбасу.