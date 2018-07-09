Рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги набрало чинності

Сьогодні набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Це сталося у день проведення у Брюсселі 20-го саміту Україна-ЄС.

Далі, за процедурою, уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги, документи має ратифікувати Верховна Рада.

Рада Європейського союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги. За даними кореспондента Радіо Свобода з Брюсселя, однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги було продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.

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Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки і проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.